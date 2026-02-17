Südzucker streicht nach hohem Verlust die Dividende

München, 17. ⁠Feb (Reuters) - Europas größter Zuckerkonzern Südzucker steht angesichts hoher Abschreibungen auf das Kerngeschäft vor einem wachsenden Verlust und will die Dividende ausfallen lassen. Im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende Februar) seien ‌Abschreibungen auf das Anlagevermögen von 450 bis 550 Millionen Euro zu erwarten, hieß es in einer Mitteilung des ⁠Unternehmens aus ⁠Mannheim vom Dienstag. Die Abschreibungen seien das Ergebnis einer Werthaltigkeitsprüfung, erklärte die österreichische Tochter Agrana. Südzucker rechnet für 2025/26 mit einem operativen Ergebnis von 100 bis 200 Millionen Euro, das nicht reicht, um die Abschreibungen wettzumachen. ‌Schon im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker ‌unter dem Strich 86 Millionen Euro Nettoverlust geschrieben.

Die Abschreibungen schlagen auch auf das Ergebnis nach dem deutschen Handelsrecht (HGB) durch, das ⁠formal maßgeblich für die Dividendenfähigkeit ist. "Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisbelastung ‌sieht der Vorstand die ⁠Voraussetzungen für die Zahlung einer Dividende als nicht gegeben an", hieß es in der Mitteilung. Für 2024/25 hatte Südzucker die Dividende bereits auf 20 von 90 ‌Cent je Aktie zusammengestrichen. ⁠Die meisten Südzucker-Aktionäre sind Rübenbauern, ⁠die ihre Ernte auch an das Unternehmen liefern. Die Aussicht auf den Dividendenausfall ließ die Südzucker-Aktie um 6,5 Prozent auf 9,18 Euro einbrechen.

Südzucker leidet unter gesunkenen Preisen und geringeren Absatzmengen. Auch für das neue Geschäftsjahr sei nicht mit einer durchgreifenden Erholung zu rechnen. Der Konzern geht vielmehr von einem weiter leicht sinkenden Umsatz ⁠aus.

