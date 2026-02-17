TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Februar 2026

dpa-AFX
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. Februar 2026

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen
07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen
08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen
08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen
17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen
22:00 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/26
12:00 IRL: Handelsbilanz 12/25
14:30 USA: Empire State Bericht 2/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 2/26

SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

HINWEIS
CHN / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

