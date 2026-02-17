TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Straumann Holding, Jahreszahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q4-Umsatz 07:00 AUT: Wienerberger, Jahreszahlen 07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz 18:00 NLD: Euronext, Jahreszahlen 22:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen 22:10 USA: Ebay, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Carrefour, Capital Markets Day USA: Edison International, Q4-Zahlen USA: Moody's, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 1/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 1/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter12/25 (vorläufig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/25 15:15 USA: Industrieproduktion 1/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 1/26 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 28.1.26 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Verhandlungsrunde in der laufenden Tarifauseinandersetzung bei der BVG, Berlin HINWEIS SGP / CHN / KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

