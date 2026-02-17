TalkTalk und Digital Republic setzen weiterhin auf das leistungsstarke Netz von Sunrise und verlängern ihren MVNO-Vertrag

mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges

Rotkreuz, 17. Februar 2026

TalkTalk und Digital Republic, die beiden Schweizer MVNO (Mobile Virtual Network Operator) von mobilezone, verlängern ihren MVNO-Vertrag mit Sunrise vorzeitig bis 2029. Die langjährige Zusammenarbeit wird damit für die nächsten Jahre weitergeführt.

Die beiden MVNOs von mobilezone setzen seit vielen Jahren auf das leistungsstarke Netz von Sunrise. TalkTalk bietet seine Dienste seit 2006 auf dem Netz von Sunrise an, Digital Republic seit 2020. Nun haben TalkTalk und Digital Republic ihre Partnerschaft mit Sunrise vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2029 verlängert.

Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats sagt: «Wir freuen uns, dass wir den Vertrag mit Sunrise frühzeitig verlängern konnten. Dies unterstreicht den beidseitigen Erfolg und die Wichtigkeit unserer langjährigen Partnerschaft.»

Thorsten Haeser, Chief Business Officer von Sunrise fügt hinzu: «Die Vertragsverlängerung mit TalkTalk und Digital Republic festigt unsere Position als führende MVNO-Anbieterin der Schweiz und erlaubt Sunrise in verschiedenen Marktsegmenten erfolgreich zu agieren.»

Auch bei Kunden kommt der Service von TalkTalk und Digital Republic gut an - beide Marken erreichten in der Comparis Kundenzufriedenheits-Umfrage 2025 je die Note von 5.1. Diese sehr guten Resultate sind, neben dem attraktiven Angebot und dem überdurchschnittlichen Kundenservice, nicht zuletzt auf das leistungsstarke Netz von Sunrise zurückzuführen.

Über TalkTalk

Talk Talk, Tochterunternehmen von mobilezone, ist ein führender MVNO in der Schweiz, der eine breites Angebot von Mobilfunk-, Festnetz- und Internetdiensten für Privatkundinnen und -kunden sowie Handy-Abos für Geschäftskunden anbietet. Mit einer reichen Geschichte, die bis ins Jahr 1999 zurückreicht, hat sich TalkTalk kontinuierlich weiterentwickelt und bietet für jedes Bedürfnis das richtige Angebot.

Über Digital Republic

Digital Republic, Tochterunternehmen von mobilezone, ist seit 2023 Teil von mobilezone und bietet mobiles Internet für alle und alles. Der innovative und flexible Provider für mobiles Internet in der Schweiz setzt auf faire und transparente Mobile-Abos. Die Abos für Smartphones, Smartwatches, Tablets, IoT-Geräte sowie Internet für zuhause und im Büro können flexibel genutzt, online selbständig verwaltet und als SIM-Karte bestellt oder mit eSIM in fünf Minuten aktiviert werden.

Weitere Informationen finden sich unter talktalk.ch,digitalrepublic.ch, mobilezoneholding.ch und sunrise.ch.



Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist der führende unabhängige Schweizer Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

mobilezone beschäftigt rund 600 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Das Retail-Geschäft mit der starken und bei Schweizer Konsumenten bekannten Marke «mobilezone» bildet die Basis des Geschäfts. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO- (Mobile Virtual Network Operator), das B2B-, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte – Marke «jusit»). Die Dienstleistungen und Produkte werden online, über diverse Webportale sowie in rund 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

