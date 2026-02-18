Aktien New York: Leichte Gewinne - Experte: Risikoscheu nimmt zu

Nach einem verhaltenen Start in die verkürzte Börsenwoche ist der Auftakt an den US-Aktienmärkten auch am Mittwoch zäh verlaufen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel zwar um 0,2 Prozent zu, verblieb mit 49.630 Punkten aber unter der Marke von 50.000 Zählern, unter die er zuletzt gerutscht war.

Die Sorgen über belastende Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen und ganzen Branchen lastete zuletzt auf den Börsen. "Die Aktienmärkte scheinen die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen angesichts der durch KI verursachten Umbrüche auf die Probe zu stellen", schrieb Axel Botte, Chefstratege des Investmenthauses Ostrum Asset Management. Die Risikoscheu nehme zu, die Märkte reagierten wie so oft reflexartig auf Abwärtsrisiken für die Aktienkurse und wendeten sich risikofreieren Anlagen zu.

Der technologielastige Nasdaq 100 gewann am Mittwoch 0,1 Prozent auf 24.736 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,2 Prozent auf 6.860 Zähler.