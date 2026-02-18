ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Dürr nach Eckzahlen auf 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach überraschend vorgelegten Eckzahlen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Auftragseingang des auf die Autoindustrie ausgerichteten Maschinen- und Anlagenbauers und auch das bereinigte operative Ergebnis hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst erinnerte zudem daran, dass Dürr bereits vor Weihnachten seine Prognose für den freien Barmittelzufluss angehoben hatte. Lorrain sprach von starken Zahlen, auch wenn der Umsatz seine und auch die Konsensschätzung verfehlt habe./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:50 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dürr

Das könnte dich auch interessieren

Industrieunternehmen
Siemens auf Jahrestief - KI-Befürchtungen16. Feb. · dpa-AFX
Siemens auf Jahrestief - KI-Befürchtungen
Anleger verkaufen ihre Aktien
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungengestern, 11:46 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte wieder schwach angesichts neuer Verhandlungen
Siemens-Aktie auf rotem Terrain
g​n​u​b​r​e​W
16. Feb. · HSBC
Siemens-Aktie auf rotem Terrain
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse
Bankaktien bieten Potenzial - vor allem in einer Regiongestern, 14:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News