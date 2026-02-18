ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Ionos auf 40 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos vor den im März erwarteten Quartalszahlen von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch die Aussagen zum Ausblick vom Dezember stehe das vierte Quartal kaum noch im Fokus der Anleger, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die niedrige Bewertung der Aktien sei nicht gerechtfertigt, denn der Staub sei dabei, sich zu legen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

