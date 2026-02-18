ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf Änderungen im Verwaltungsrat auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Diese kämen eher einer Weiterentwicklung gleich als einem Schrittwechsel, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Frühere Änderungen bei Konsumgüterherstellern wie Danone und Unilever seien tiefgreifender gewesen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Frankengestern, 21:20 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsLuxusbranche: Dieser Titel tastet sich zurück in den Aufwärtstrendheute, 14:45 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista