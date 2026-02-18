ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf Änderungen im Verwaltungsrat auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Diese kämen eher einer Weiterentwicklung gleich als einem Schrittwechsel, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Frühere Änderungen bei Konsumgüterherstellern wie Danone und Unilever seien tiefgreifender gewesen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT

