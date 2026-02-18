ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Nutzfahrzeugzulieferers lägen in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspannen, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 und der Dividendenvorschlag würden mit den endgültigen Zahlen und der Analystenkonferenz am 19. März erwartet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

SAF-HOLLAND

