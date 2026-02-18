Bayer hofft auf Durchbruch im Glyphosat-Streit

- von Alexander Hübner

München, ⁠17. Feb (Reuters) - Bayer versucht den nächsten Befreiungsschlag im Streit um angebliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Glyphosat. Mit einem 7,25 Milliarden Dollar teuren Vergleich versucht der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern den größten Teil der Sammelklagen in den USA beizulegen, bei denen Nutzer ihre Krebs-Erkrankungen auf das von der Bayer-Saatgut-Tochter Monsanto unter dem Markennamen "Roundup" verkaufte Mittel zurückführten. Bayer hält das weiterhin nicht für stichhaltig.

Der Konzern wolle aber mit dem Vergleich endlich die jahrelangen rechtlichen Unsicherheiten loswerden und sich wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren können, sagte Vorstandschef Bill Anderson am Dienstagabend in einer Telefonkonferenz. "Dafür müssen ‌wir einen Preis zahlen – wir haben jedoch einen Plan für die Finanzierung, und die Belastungen sind über viele Jahre gestreckt."

Er war 2023 mit dem Versprechen angetreten, die Altlasten schneller loszuwerden. Insgesamt hat Bayer nun 11,8 Milliarden Euro für Rechtsstreitigkeiten zurückgestellt, das sind vier Milliarden mehr als bisher. Allein 9,6 (vorher 6,5) Milliarden Euro davon ⁠beziehen sich um Glyphosat. Neben ⁠dem Sammelklagen-Vergleich hat Bayer Einigungen mit anderen Klägern in Fällen rund um, Glyphosat und die Chemikalie PCB erzielt, die in der Aufstockung der Rückstellungen berücksichtigt sind.

MONSANTO-ÜBERNAHME HANDELTE BAYER ÄRGER EIN

Der Unkrautvernichter war bereits umstritten, als Bayer den Saatgut-Riesen Monsanto vor knapp zehn Jahren für 59 Milliarden Euro kaufte. In den Folgejahren türmten sich Milliarden-Belastungen durch drohende Klagen gegen Bayer auf. Zehntausende Kläger machen "Roundup" für ihre Krebserkrankungen verantwortlich. Bayer hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und betont, dass Regulierungsbehörden weltweit das Mittel bei sachgerechter Anwendung sicher sei.

Zur Finanzierung des Vergleichs will Bayer ohne frisches Kapital auskommen, obwohl sich der Vorstand die Genehmigung der Aktionäre für eine Kapitalerhöhung geholt hatte. Finanzvorstand Wolfgang Nickl setzt stattdessen kurzfristig auf ‌eine acht Milliarden Dollar schwere Kreditlinie. Sie soll mit Anleihen und hybriden Instrumenten refinanziert werden, die von ‌Ratingagenturen als Eigenkapital gewertet werden.

Die Bayer-Aktionäre atmeten sichtlich auf. Die Aktie stieg im späten Frankfurter Handel um mehr als sieben Prozent auf ein Jahreshoch von 49,25 Euro. Binnen eines Jahres hat sich der zuvor stark abgesackte Kurs damit wieder mehr als verdoppelt. "Obwohl der Vergleich sehr kostspielig ist, ist er zu begrüßen, da zukünftige Forderungen davon erfasst sind", sagte Ingo Speich von der Fondsgesellschaft ⁠Deka. "Bayer folgt damit unserer Forderung, die Rechtsrisiken zügig zu senken." Fondsmanager Markus Manns von Union Investment ist skeptischer: "Bayer hat wahrscheinlich das Beste aus einer verfahrenen Situation herausgeholt, aber dies ‌ist noch nicht der Befreiungsschlag, auf den viele Investoren gehofft haben", sagte er der "Rheinischen Post".

Bereits ⁠im Januar hatte eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs für Zuversicht gesorgt. Der Supreme Court hatte auf Antrag von Bayer eingewilligt, sich grundsätzlich mit dem Fall zu befassen - was die Hoffnung auf Rechtssicherheit für Bayer erhöhte. Anderson sagte am Dienstag, der Beschluss des Supreme Court habe erst den Weg für die Vergleiche freigemacht. Erst dadurch seien die Kläger an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Manns warnte aber, wenn Bayer beim Supreme Court nicht obsiege, könne in einigen Jahren eine ‌neue Klagewelle auf den Konzern zurollen.

Der Bayer-Chef setzt auf eine Doppelstrategie: Sollte der Supreme Court ⁠im Sinne von Bayer entscheiden, würde dies vielen Klagen wegen angeblich fehlender ⁠Warnhinweise die rechtliche Grundlage entziehen. Der nun geschlossene Vergleich dient als Sicherheitsnetz für Fälle, die nicht unter ein solches Urteil fallen würden. Ein Schuldeingeständnis sei mit dem Vergleich nicht verbunden, betonte Anderson.

BAYER VERSCHIEBT JAHRESABSCHLUSS

Bereits 2020 hatte Bayer zehn Milliarden Dollar gezahlt, um einen Großteil der bis dahin anhängigen Klagen beizulegen. Eine Einigung über künftige Krankheitsfälle scheiterte damals aber. Die jetzige Vereinbarung deckt laut Bayer auch mögliche künftige Klagen ab. Die bis zu 7,25 Milliarden Dollar sollen über eine Zeitraum von bis zu 21 Jahren fließen. In den nächsten fünf Jahren würden jeweils rund eine Milliarde fällig. Der Vergleich muss aber noch von einem Gericht in St. Louis im Bundesstaat Missouri gebilligt werden. Führende Kläger-Anwälte haben dort laut Bayer einen entsprechenden Antrag auf vorläufige Genehmigung eingereicht. Auch die Kläger selbst müssen sich auf den Vergleich einlassen. Wenn zu viele Nein sagen, kann Bayer einen Rückzieher machen. "Wir erwarten, dass fast alle Kläger einschlagen", sagte Anderson.

Nach der Einigung muss Bayer in der Bilanz neu rechnen. Die Bilanz-Pressekonferenz wird ⁠deshalb vom 25. Februar auf den 4. März verschoben. Fest steht aber: Angesichts von Auszahlungen von rund fünf Milliarden Euro für den Sammelklagen-Vergleich und weitere Einigungen rund um Glyphosat und die Chemikalie PCB rechnet Bayer in diesem Jahr mit einem negativen Mittelzufluss (Free Cash-flow).

