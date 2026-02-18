Bayer schließt milliardenschweren Glyphosat-Vergleich in USA

- von Alexander Hübner ⁠und Patricia Weiss

Frankfurt/München, 18. Feb (Reuters) - Bayer wagt im milliardenschweren Streit um angebliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Glyphosat einen weiteren Befreiungsschlag. Mit einem bis zu 7,25 Milliarden Dollar teuren Vergleich will der Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern den Großteil der Sammelklagen in den USA beilegen, in denen Nutzer ihre Krebserkrankungen auf das von der Bayer-Saatgut-Tochter Monsanto unter dem Markennamen "Roundup" verkaufte Mittel zurückführten. Bayer weist die Vorwürfe weiterhin zurück. Die Bayer-Aktie, die nach der Bekanntgabe des Vergleichs am Dienstagabend den höchsten Stand seit September 2023 erreicht hatte, fiel zur Eröffnung am ‌Mittwoch um rund sieben Prozent auf 45,81 Euro.

Investoren reagierten erleichtert. "Der Vorstoß von Bayer wird die Rechtsrisiken erheblich reduzieren. Obwohl der Vergleich sehr kostspielig ist, ist er zu begrüßen, da auch künftige Forderungen davon erfasst sind", sagte Ingo Speich von Deka Investment. Skeptischer äußerte sich Markus Manns von Union Investment. Bayer habe "wahrscheinlich das ⁠Beste aus einer verfahrenen ⁠Situation herausgeholt". Dies sei jedoch "noch nicht der Befreiungsschlag, auf den viele Investoren gehofft haben". Ohne einen Erfolg vor dem Obersten Gerichtshof der USA könnte in einigen Jahren erneut eine Klagewelle drohen.

Der Vergleich soll nicht nur zehntausende laufende Klagen erfassen, sondern auch mögliche künftige abdecken. Die Vereinbarung wurde bei einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri eingereicht und sieht über bis zu 21 Jahre gestreckte, jährlich gedeckelte Zahlungen vor. Voraussetzung ist die Zustimmung eines Richters sowie eine Mindestbeteiligung der Kläger. Lehnt eine zu große Zahl den Vergleich ab, kann Bayer zurücktreten.

Die Klägeranwälte bezeichneten die Einigung als die beste Vorgehensweise. Die Auszahlungen sollen nach einem gestaffelten System erfolgen, das unter anderem Dauer und ‌Intensität der Glyphosat-Exposition, das Alter bei der Diagnose sowie die Art der Krebserkrankung berücksichtigt. Einzelne Kläger könnten ‌laut dem beteiligten Anwalt Eric Holland 198.000 Dollar oder mehr erhalten. Schon 2020 hatte Bayer zehn Milliarden Dollar gezahlt, um einen Großteil der bis dahin anhängigen Klagen beizulegen. Eine Einigung über künftige Krankheitsfälle scheiterte damals aber.

Bayer-Chef Bill Anderson sagte in einer Telefonkonferenz, der Leverkusener Konzern wolle mit dem Vergleich die jahrelangen Rechtsunsicherheiten beenden und sich wieder stärker auf das operative ⁠Geschäft konzentrieren. "Dafür müssen wir einen Preis zahlen - wir haben jedoch einen Plan für die Finanzierung, und die Belastungen sind über viele Jahre gestreckt." Ein Schuldeingeständnis sei mit der ‌Einigung nicht verbunden. Die Klagewelle hatte sich Bayer 2018 mit der 63 Milliarden Dollar ⁠teuren Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto ins Haus geholt. Anderson, der 2023 das Ruder übernahm, hatte Investoren versprochen, die Rechtsrisiken bis Ende dieses Jahres signifikant einzudämmen.

Insgesamt sieht sich Bayer in den USA mit 65.000 Klagen im Zusammenhang mit Roundup konfrontiert. Der Konzern erhöht nun seine Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten auf 11,8 Milliarden Euro, davon 9,6 Milliarden Euro für Glyphosat. Allein 2026 rechnet Bayer mit Auszahlungen von rund fünf Milliarden Euro. Neben dem Sammelklagen-Vergleich hat Bayer ‌Einigungen mit anderen Klägern in Fällen rund um Glyphosat und die Chemikalie PCB - ebenfalls eine ⁠Altlast aus der Monsanto-Übernahme - erzielt, die in der Aufstockung der Rückstellungen ⁠berücksichtigt sind.

BAYER VERSCHIEBT JAHRESABSCHLUSS

Der Vergleich ist für Bayer jedoch nur ein Teil der Lösung. Entscheidend für eine dauerhafte Entlastung bleibt das Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Dort soll geklärt werden, ob Klagen wegen angeblich fehlender Warnhinweise nach dem Recht einzelner Bundesstaaten zulässig sind, obwohl die US-Umweltbehörde EPA Glyphosat nicht als krebserregend einstuft und entsprechende Warnhinweise auf dem Produktlabel nicht erlaubt. Bayer argumentiert, dass das Bundesrecht solche Klagen ausschließt. Eine Grundsatzentscheidung wäre für Bayer entscheidend, um Rechtssicherheit zu erlangen und die Flut von Klagen einzudämmen. Eine Entscheidung wird bis zum Sommer erwartet.

Anderson sagte, erst die Entscheidung des Supreme Courts, sich mit der Causa Glyphosat zu befassen, habe den Weg für die nun erzielten Vergleiche freigemacht, da die Kläger erst danach an den Verhandlungstisch zurückgekehrt seien. Der Vergleich sei als ergänzende Absicherung für Fälle gedacht, die nicht unter eine mögliche Grundsatzentscheidung des Gerichts fallen würden.

Nach der Einigung muss Bayer in der Bilanz neu rechnen. Die Bilanz-Pressekonferenz wird deshalb vom ⁠25. Februar auf den 4. März verschoben. Fest steht aber: Angesichts von Auszahlungen von rund fünf Milliarden Euro für den Sammelklagen-Vergleich und weitere Einigungen rund um Glyphosat und die Chemikalie PCB rechnet Bayer in diesem Jahr mit einem negativen Mittelzufluss (Free Cash-flow).

