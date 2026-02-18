W​e​r​b​u​n​g von
DAX® - Abwärts-Gap geschlossen und Unterstützung verteidigt

Abwärts-Gap geschlossen und Unterstützung verteidigt

Die Ausgangslage des DAX® hat sich über die Karnevalstage (nur) auf den ersten Blick nicht signifikant verändert. Am Donnerstag hatte der deutsche Aktienindex den Ausbruch über die mehrfach angesprochene Widerstandszone gewagt, war bei diesem Versuch aber erneut gescheitert. Im Hoch war das Kursbarometer bis auf 25.239 Punkte geklettert, um am Ende des Tages bis auf 24.853 Punkten zu fallen und damit wieder innerhalb der Seitwärtsrange zu schließen. Positiv zu vermerken ist aber, dass die Abwärtskurslücke von Januar (25.099/25.199 Punkte) dadurch geschlossen wurde. Zweiter Mutmacher: Während des Auf und Abs im Anschluss lagen die Tagestiefs jeweils im Bereich um 24.750/24.800 Punkten, was knapp oberhalb der alte Ausbruchszone (24.700/24.600 Punkte) und der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.650 Punkten) liegt. Die Unterstützungszone hat sich damit bewährt und könnte mit Blick auf die konstruktive Tageskerze von gestern als Startrampe für den nächsten Aufwärtsschub dienen. Die vorbörslichen Indikationen deuten jedenfalls darauf hin, dass der DAX® schon heute den nächsten Anlauf nach oben wagen wird. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte rein rechnerisch dann sogar neue Rekordstände nach sich ziehen.

