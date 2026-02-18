Dax pendelt weiter um 25.000 Punkte - BAE stützt Rüstungswerte

Frankfurt, 18. Feb (Reuters) - Der ⁠Dax hat zur Wochenmitte sein Pendeln um die 25.000-Punkte-Marke fortgesetzt.

Der deutsche Leitindex notierte am Mittwochvormittag knapp ein halbes Prozent höher bei 25.202 Punkten. Der EuroStoxx50 gewann in etwa genauso viel auf 6077 Zähler. Für gute Stimmung sorgten steigende Kurse im Rüstungssektor nach einem überraschend starken Geschäftsbericht des Londoner Konzerns BAE Systems. Die BAE-Aktie legte zeitweise um 6,3 Prozent zu, bevor sich das Plus bei rund drei Prozent einpendelte. Nach ‌oben ging es auch für Rivalen - darunter die deutschen Unternehmen Rheinmetall, Hensoldt und Renk - was den europäischen Branchenindex um fast zwei Prozent ins Plus hievte.

Mittelfristig bleibt ein klarer Trend an den Aktienmärkten jedoch aus. Während der letzten vier Handelstage haben ⁠sich an der Frankfurter ⁠Börse positive und negative Tage jeweils abgewechselt. "Im vergangenen Jahr lag der Dax zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Prozent im Plus", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Diesmal scheint er nicht recht zu wissen, wohin er will."

MÖGLICHER EZB-CHEFWECHSEL IM BLICK

Auch eine klare Reaktion der Dax-Anleger auf den Medienbericht über einen möglichen Chefwechsel bei der Europäischen Zentralbank (EZB) blieb vorerst aus. Es werde damit gerechnet, dass EZB-Chefin Christine Lagarde ihre Amtszeit nicht vollständig absolvieren werde, meldete die "Financial Times" unter Berufung auf einen Insider. "Anleger tun sich schwer, die Situation ‌zu bewerten, da weder feststeht, ob sich die Rücktrittsgerüchte bestätigen, noch, ob eine ‌Nachfolge Lagardes eher für eine lockere oder konservative Geldpolitik stehen würde", erläuterte Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Für anhaltende Verunsicherung sorgte auch die Geopolitik. Die am Dienstag begonnenen Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland in Genf gingen am Mittwoch nach nur zwei Stunden abrupt zu Ende. Der ukrainische ⁠Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Verhandlungen als "schwierig" und warf der russischen Seite eine Hinhaltetaktik vor. Der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski kündigte im ‌Anschluss an, dass es bald weitere Verhandlungen geben werde, nannte jedoch ⁠kein Datum. Zudem will der Iran einem Insider zufolge innerhalb der kommenden zwei Wochen detaillierte Vorschläge zur Überbrückung der Differenzen im Atomstreit mit den USA vorlegen. Zugleich kündigte Teheran einen Tag nach der zeitweiligen Sperrung der Straße von Hormus für den Frachtverkehr gemeinsame Manöver mit Russland in dem Seegebiet an.

GLYPHOSAT-VERGLEICH LÄSST BAYER EINBRECHEN

Angesichts der allgemeinen Unsicherheit griffen Anleger ‌nach zwei Tagen Korrektur erneut bei Gold und Silber zu. Die ⁠als "sichere Häfen" geltenden Edelmetalle legten um knapp ein und ⁠3,5 Prozent auf rund 4920 und 75,81 Dollar je Feinunze zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab erneut leicht nach und verharrte mit 2,742 Prozent auf dem tiefsten Stand seit Anfang Dezember. "Bei der Abwägung zwischen Aktien und Renten scheinen einige jetzt doch in Staatsanleihen das geringere Risiko zu sehen", sagte QC-Partners-Experte Altmann.

Im Mittelpunkt bei den Einzelwerten außerhalb des Rüstungssektors stand Bayer mit einem Kurssturz um gut acht Prozent. Mit einem bis zu 7,25 Milliarden Dollar teuren Vergleich will der Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern den Großteil der Sammelklagen rund um angebliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Glyphosat in den USA beilegen. "Die Sache ist noch nicht abgeschlossen", sagte Stephan Wulf, Analyst bei Oddo BHF, in Bezug auf die benötigten Zustimmungen der Kläger der Sammelklage und des Bezirksgerichts in St. Louis. "Zudem ⁠ist noch ein Verfahren vor dem Obersten Gericht der USA anhängig. Meiner Ansicht nach ist dessen Ausgang auch maßgeblich dafür, ob die Kläger den Vergleich letztlich akzeptieren."

