Vorbörse 18.02.2026

Dax klettert zurück über 25.000 Punkte

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax dürfte am Mittwoch wohl erneut über die runde Marke von 25.000 Punkten klettern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,2 Prozent höher auf 25.054 Punkte. Seit Mitte Januar versucht der Dax, diese Charthürde zu nehmen. Er konnte sich jedoch bisher nur an einem Tag bis zum Handelsende darüber halten, auch wenn er es zwischenzeitlich sogar bis auf 25.239 Punkte geschafft hatte. Letztlich fehlten bisher immer die Anschlusskäufe.

USA: Dow stabil

Die Sorgen über belastende Auswirkungen Künstlicher Intelligenz in der Software-Branche haben die US-Aktienmärkte am Dienstag im Zaum gehalten. Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende beschloss der Dow Jones Industrial den ersten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,07 Prozent auf 49.533,19 Punkte. Die Aktien etlicher Software-Anbieter gerieten unter Druck.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.533+ 0,07 Prozent
S&P 5006.843+ 0,07 Prozent
Nasdaq 22.578+ 0,14 Prozent

Asien: Gewinne

Der japanische Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Der Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor dem Handelsende um 1,3 Prozent nach oben. Positive Exportdaten sorgten für etwas Rückenwind. Japans Exporte stiegen so schnell wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. In China ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfestes.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22557.143 + 1,30 Prozent
Hang Seng27.0320,00 Prozent
CSI 3004.6600,00 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,21- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,75+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,07+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1842- 0,31  Prozent
Dollar in Yen153,42+ 0,45 Prozent
Euro in Yen181,77+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent67,55 USD- 0,51 USD
WTI62,41 USD- 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 31 (29) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 185 (148) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR OTTOBOCK AUF 93 (100) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 10,10 (11,10) EUR - 'NEUTRAL'  

