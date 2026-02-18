DAX nimmt Schwung auf – Chemiewerte geraten unter Druck

Der DAX startet zur Wochenmitte mit spürbarem Rückenwind in den Handel und setzt sich souverän über die viel beachtete 25.000-Punkte-Schwelle. Auch internationale Börsenbarometer zeigen sich in fester Verfassung und sorgen für ein insgesamt konstruktives Marktbild. Die jüngste Erholung an der Wall Street liefert zusätzlich Impulse und stärkt die Risikobereitschaft der Anleger.

Makroökonomischer Überblick

Zur Wochenmitte rücken vor allem geldpolitische Signale in den Fokus. Aus der Eurozone kommen am Vormittag neue Aussagen von EZB-Ratsmitglied Cipollone, gefolgt von einer weiteren Rede von Isabel Schnabel am frühen Abend. Beide Auftritte könnten Hinweise auf den künftigen Zinspfad liefern und prägen damit das europäische Marktgeschehen. Ergänzend richtet sich der Blick in die USA auf frische Konjunkturdaten: Mit den anstehenden Housing Starts, den Baugenehmigungen sowie vorläufigen Auftragseingängen für langlebige Güter stehen wichtige Indikatoren an, die Aufschluss über die Dynamik der US-Wirtschaft geben. Meistgehandelte Aktien im Überblick Bayer zeigt sich deutlich schwächer. Der Abwärtsdruck kommt diesmal weniger aus dem eigenen Nachrichtenumfeld, sondern wird maßgeblich durch den Kurssturz eines Branchenkollegen ausgelöst. Nachdem der niederländische Chemikalienhändler IMCD mit seinen Geschäftszahlen enttäuschte und daraufhin massiv nachgab, gerieten auch deutsche Titel aus dem Chemie- und Life‑Science‑Sektor unter Druck. Die Skepsis gegenüber der Ertragslage im Sektor überträgt sich damit spürbar auf Bayer und führt zu einer markanten Korrektur im frühen Handel.

Brenntag startet ebenfalls schwach in den Tag. Der Chemiedistributor gerät nach einem kräftigen Einbruch des niederländischen Wettbewerbers IMCD unter Druck, dessen Zahlen für Ernüchterung im Sektor sorgen.

An der Spitze der DAX-Gewinner finden sich Siemens, die vorbörslich leicht fester tendieren. Die Aktie erholt sich damit von den jüngsten Abgaben und profitiert von einer technischen Gegenbewegung sowie stabilen Branchensignalen.

