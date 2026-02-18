Dax Chartanalyse 18.02.2026

Dax steigt über wichtige Widerstandszone

onvista · Uhr
Dax-Widerstand25.25025.500
Dax-Unterstützung24.80024.600

Dax-Rückblick:

Nach dem Test der Unterstützung im Bereich um 24.800 Punkte im gestrigen Handelsverlauf konnte sich der Index in der zweiten Handelshälfte wieder deutlich erholen und ging am Ende des Tages im Bereich des Horizontalwiderstands um 25.000 Punkte aus dem Handel.

Mit dem Schwung der Erholung vom gestrigen Nachmittag im Rücken kann heute Vormittag dann auch die Widerstandszone um 25.000 Punkte nachhaltig überwunden werden und der Index klettert in den Bereich um 25.200 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Damit rückt nun das Vorwochenhoch um 25.240 Punkte in den Fokus der Händler. Kann auch dieses Level überwunden werden wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei für einen erneuten Anlauf an das bisherige Allzeithoch um 25.500 Punkte.

Brenzlig für die Käuferseite wird es erst wieder bei einem Stundenschlusskurs unterhalb der 25.000er Marke. Bis dahin haben aus technischer Sicht tendenziell die Käufer das bessere Blatt. Am Abend sind die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings zu beachten.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier am Freitag.

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7W3G) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 18.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.706,50 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY0VSB) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 18.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.741,22 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

