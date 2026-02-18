Dax steigt über wichtige Widerstandszone

Dax-Widerstand 25.250 25.500 Dax-Unterstützung 24.800 24.600

Dax-Rückblick:

Nach dem Test der Unterstützung im Bereich um 24.800 Punkte im gestrigen Handelsverlauf konnte sich der Index in der zweiten Handelshälfte wieder deutlich erholen und ging am Ende des Tages im Bereich des Horizontalwiderstands um 25.000 Punkte aus dem Handel.

Mit dem Schwung der Erholung vom gestrigen Nachmittag im Rücken kann heute Vormittag dann auch die Widerstandszone um 25.000 Punkte nachhaltig überwunden werden und der Index klettert in den Bereich um 25.200 Punkte.

Dax-Ausblick:

Damit rückt nun das Vorwochenhoch um 25.240 Punkte in den Fokus der Händler. Kann auch dieses Level überwunden werden wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei für einen erneuten Anlauf an das bisherige Allzeithoch um 25.500 Punkte.

Brenzlig für die Käuferseite wird es erst wieder bei einem Stundenschlusskurs unterhalb der 25.000er Marke. Bis dahin haben aus technischer Sicht tendenziell die Käufer das bessere Blatt. Am Abend sind die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings zu beachten.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier am Freitag.