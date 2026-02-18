Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 18.02.2026

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 18. Februar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AflacVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ASML HoldingVierteljährliches Dividenden Datum
CGIVierteljährliches ex-Dividenden Datum
CognizantVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Commonwealth Bank of AustraliaEndgültiges ex-Dividenden Datum
ConocoPhillipsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Consolidated EdisonVierteljährliches ex-Dividenden Datum
DerichebourgEndgültiges Dividenden Datum
FIRSTCASH HOLDINGSVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Gladstone CapitalEndgültiges ex-Dividenden Datum
HasbroVierteljährliches ex-Dividenden Datum
HermèsEndgültiges Dividenden Datum
Marathon PetroleumVierteljährliches ex-Dividenden Datum
POWELL INDUSTRIESVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Prospect CapitalEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

