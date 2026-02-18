dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte am Mittwoch wohl erneut über die runde Marke von 25.000 Punkten klettern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,3 Prozent höher auf 25.074 Punkte. Seit Mitte Januar versucht der Dax, diese Charthürde zu nehmen. Er konnte sich jedoch bisher nur an einem Tag bis zum Handelsende darüber halten, auch wenn er es zwischenzeitlich sogar bis auf 25.239 Punkte geschafft hatte. Letztlich fehlten bisher immer die Anschlusskäufe.

USA: - DOW STABIL - Die Sorgen über belastende Auswirkungen Künstlicher Intelligenz in der Software-Branche haben die US-Aktienmärkte am Dienstag im Zaum gehalten. Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende beschloss der Dow Jones Industrial den ersten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,07 Prozent auf 49.533,19 Punkte. Die Aktien etlicher Software-Anbieter gerieten unter Druck.

ASIEN: - GEWINNE - Der japanische Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Der Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor dem Handelsende um 1,3 Prozent nach oben. Positive Exportdaten sorgten für etwas Rückenwind. Japans Exporte stiegen so schnell wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. In China ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfestes.

DAX 24.998,40 0,80% XDAX 25.034,00 0,86% EuroSTOXX 50 6.021,85 0,72% Stoxx50 5.179,78 0,50% DJIA 49.533,19 0,07% S&P 500 6.843,22 0,10% NASDAQ 100 24.701,60 -0,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,21 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1842 -0,08% USD/Yen 153,50 0,14% Euro/Yen 181,77 0,06%

BITCOIN:

Bitcoin 67.710 0,36% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 67,55 0,13 USD WTI 62,41 0,08 USD

