dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 18.02.2026 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: Spekulationen um vorzeitigen Rückzug von EZB-Chefin Lagarde

FRANKFURT - Räumt EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihren Posten vorzeitig? Ein Bericht der "Financial Times" gibt Spekulationen, die es 2025 schon einmal gab, neue Nahrung. Demnach wolle Lagarde noch vor der französischen Präsidentschaftswahl, die im April 2027 stattfinden soll, die Europäische Zentralbank (EZB) verlassen. Hintergrund sind offenbar Sorgen, dass nach den Wahlen in Frankreich Rechtspopulisten großen Einfluss haben könnten und die Neubesetzung der EZB-Spitze komplizierter werden könnte.

USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. Im Januar habe sie um 0,7 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit fast einem Jahr. Volkswirte hatten ein Plus von lediglich 0,4 Prozent erwartet.

USA: Auftragseingänge langlebiger Güter sinken weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Dezember nicht so deutlich zurückgegangen wie erwartet. Die Bestellungen fielen im Monatsvergleich um 1,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt ein Minus von 2,0 Prozent erwartet. Die Aufträge hatten im Vormonat noch um revidierte 5,4 (alt: 5,3) Prozent angezogen.

ROUNDUP: Protestaktion gegen Reiches Stromnetzpläne

BERLIN - Mit dem Rotorblatt einer Windkraftanlage und Schrott aus ausrangierten Solarpanels haben Nichtregierungsorganisationen gegen die Energiepolitik von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche demonstriert. Die von Campact initiierte Aktion "Schrottplatz der Energiewende" richtet sich gegen ein geplantes "Netzpaket" der CDU-Politikerin.

EU will Grenzregionen nahe Russland besser helfen

BRÜSSEL - Um die östlichen EU-Regionen an den Grenzen zu Russland, Belarus und der Ukraine stärker zu unterstützen, sollen sie nach Willen der EU-Kommission einfacheren Zugang zu Geld bekommen. Außerdem soll in den entsprechenden Regionen in neun EU-Mitgliedsstaaten gegen Abwanderung und Arbeitskräftemangel vorgegangen werden. Das geht aus einer in Brüssel vorgestellten Strategie der Behörde hervor.

ROUNDUP: Japans Exporte profitieren vom KI-Boom - Absatz in die USA sinkt

TOKIO - Japans Exporte haben im Januar wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms überraschend stark zugelegt. Der Wert der Ausfuhren sei um fast 17 Prozent auf fast 9,2 Billionen Yen (rund 51 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mit. Das ist der stärkste Anstieg seit mehr als drei Jahren. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 13 Prozent gerechnet.

ROUNDUP: Trendwende im Wohnungsbau in Deutschland? Wieder mehr Baugenehmigungen

WIESBADEN/BERLIN - Es ist ein Hoffnungsschimmer im seit Jahren kriselnden Wohnungsbau in Deutschland, aber ist es auch schon die Trendwende? Nach drei Jahren mit rückläufigen Zahlen genehmigten die Behörden 2025 wieder mehr neue Wohnungen. 238.500 Einheiten zählte das Statistische Bundesamt. Das ist ein Plus von 10,8 Prozent zum Vorjahr, das den niedrigsten Stand seit 2010 gebracht hatte. Erstmals seit 2021 stieg damit die Zahl der Genehmigungen für Neubau und Umbau von Wohnraum wieder.

Großbritannien: Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent

LONDON - In Großbritannien hat sich die Inflation zu Jahresbeginn wie erwartet spürbar abgeschwächt. Im Januar legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich nur noch um 3,0 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Dies war von Analysten im Schnitt prognostiziert worden. Im Dezember waren die Preise noch um 3,4 Prozent gestiegen.

ROUNDUP: 'Zitrone ausgequetscht' - Merz widerspricht SPD-Steuerplänen

BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erteilt Plänen des Koalitionspartners SPD, die Steuern für Spitzenverdiener und Erben zu erhöhen, eine klare Absage: "Wir sind mittlerweile schon jetzt, wenn man die sogenannte Reichensteuer, die ja am Ende auch noch mal den Knick nach oben macht und die Kirchensteuer und den Solidaritätszuschlag zusammennimmt, dann sind wir bei fast 50 Prozent. Also ich würde mal sagen, mehr geht nun wirklich nicht", sagte Merz dem Politik-Podcast "Machtwechsel": "Die Zitrone ist ziemlich ausgequetscht."

Exportwirtschaft fordert 'Handels-Nato' gegen Trumps Zölle

BERLIN - Die unter Druck geratene deutsche Exportwirtschaft fordert eine internationale Allianz, um den freien Handel gegen Zölle zu verteidigen. "Wenn Zölle als politische Waffe genutzt werden, kann Europa gemeinsam gegensteuern", sagte der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Dirk Jandura. Er schlägt eine "Handels-Nato" aus EU und weiteren Staaten vor, um Zölle wie unter US-Präsident Donald Trump abzuwehren. "Machtpolitik per Zoll-Diktat darf keinen Platz mehr haben."

Deutschland und Indien vereinbaren 'KI-Pakt'

NEU-DELHI - Deutschland und Indien wollen bei Künstlicher Intelligenz (KI) stärker zusammenarbeiten. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und sein indischer Amtskollege Ashwini Vaishnaw vereinbarten am Rande des in dieser Woche in Neu-Delhi stattfindenden KI-Gipfels einen "KI-Pakt", wie beide Seiten mitteilten. Dieser sieht demnach gemeinsame Initiativen etwa in den Bereichen Industrie, Energie, Gesundheit oder Landwirtschaft vor. Zudem geht es den Angaben zufolge um Fachkräfte.

