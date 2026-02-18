EQS-AFR: Erste Abwicklungsanstalt: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Erste Abwicklungsanstalt: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
18.02.2026 / 11:45 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Erste Abwicklungsanstalt bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort:
https://aa1.de/presse/geschaeftsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort:
https://aa1.de/en/press/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Erste Abwicklungsanstalt
|Friedrichstraße 84
|40217 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.aa1.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2278116 18.02.2026 CET/CEST