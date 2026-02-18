EQS-AFR: Erste Abwicklungsanstalt: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Erste Abwicklungsanstalt / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Erste Abwicklungsanstalt: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



18.02.2026 / 11:45 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Erste Abwicklungsanstalt bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026

Ort:

https://aa1.de/presse/geschaeftsberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026

Ort:

https://aa1.de/en/press/financial-reports/

18.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Erste Abwicklungsanstalt Friedrichstraße 84 40217 Düsseldorf Deutschland Internet: www.aa1.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2278116 18.02.2026 CET/CEST