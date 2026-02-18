EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KION GROUP AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



18.02.2026 / 10:30 CET/CEST

Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/

Sprache: Deutsch Unternehmen: KION GROUP AG Thea-Rasche-Straße 8 60549 Frankfurt/Main Deutschland Internet: www.kiongroup.com

