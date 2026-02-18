EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
18.02.2026 / 10:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort:
https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort:
https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort:
https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Ver%C3%B6ffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026
Ort:
https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Publications/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KION GROUP AG
|Thea-Rasche-Straße 8
|60549 Frankfurt/Main
|Deutschland
|Internet:
|www.kiongroup.com
