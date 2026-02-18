EQS-DD: thyssenkrupp AG: Dr. Volkmar Dinstuhl, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.02.2026 / 17:22 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Volkmar Nachname(n): Dinstuhl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

thyssenkrupp AG

b) LEI

549300UDG16DOYUPR330

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007500001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 10,93 EUR 50.654,31 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 10,93 EUR 50.654,31 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

