EQS-DD: thyssenkrupp AG: Miguel Ángel López Borrego, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.02.2026 / 17:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Miguel Ángel
Nachname(n):López Borrego

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

thyssenkrupp AG

b) LEI

549300UDG16DOYUPR330 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007500001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
10,93 EUR93.119,53 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
10,93 EUR93.119,53 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Deutschland
Internet:www.thyssenkrupp.com

Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations

Thyssenkrupp

