EQS-News: 48 Nationen, eine Arena: Wie Dubai die Welt in einem taktischen Elite-Showdown vereint

48 Nationen, eine Arena: Wie Dubai die Welt in einem taktischen Elite-Showdown vereint



18.02.2026

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die UAE SWAT Challenge 2026 hat ihre 7 Ausgabe auf spektakuläre Weise abgeschlossen und einmal mehr bewiesen, warum sie als das weltweit größte Treffen von taktischen Eliteeinheiten der Polizei gilt.

48 Nationen treten der UAE SWAT Challenge 2026 bei

Die Veranstaltung, die von Dubai Police ausgerichtet wurde, brachte 109 Teams aus 48 Ländern zusammen und verwandelte Dubai in ein globales Zentrum für Spezialkräfte und Sicherheitsexperten.

Kasachstan dominiert

Nach Tagen mit hoher Intensität und anspruchsvollen taktischen Herausforderungen holte sich das Team Kazakhstan C mit 536 Punkten den Gesamtsieg. Kasachstan A folgte mit 515 Punkten auf dem zweiten Platz, während sich China Police C mit 493 Punkten den dritten Platz sicherte.

Ein Guinness-Weltrekord

Zum zweiten Mal in Folge hat Dubai Police einen Guinness-Weltrekord für die Ausrichtung der größten Anzahl von Ländern, die an einem taktischen Spezialwettbewerb teilnehmen, aufgestellt: 48 Nationen waren bei dieser Ausgabe vertreten.

Zunehmende taktische Macht der Frauen

Acht reine Frauenteams und zwei gemischte Teams nahmen an der diesjährigen Herausforderung teil und unterstrichen damit die wachsende Rolle von Frauen bei taktischen Eliteeinsätzen. Ihre Teilnahme unterstreicht den globalen Wandel hin zu einer stärkeren Einbeziehung in spezialisierte Polizeifunktionen, die traditionell von Männern dominiert werden.



Internationale Anerkennung

Robert Raines, US-amerikanischer Generalkonsul in Dubai und den nördlichen Emiraten, lobte die Organisation und wies auf das stetige Wachstum des Wettbewerbs hin und hob die Teilnahme von vier amerikanischen Teams hervor.

Carolin Konther Lopez, Botschafterin Paraguays in den VAE, bezeichnete die Veranstaltung als außergewöhnlich gut organisiert und sagte, die erstmalige Teilnahme ihres Landes spiegele sein Engagement für die Stärkung der internationalen Sicherheitszusammenarbeit wider.

Ein Vertreter der Sonderschutzbehörde der Mongolei bezeichnete als eine hervorragende Plattform, um die Einsatzbereitschaft zu testen und Fachwissen mit führenden Spezialeinheiten weltweit auszutauschen.

Eine wahrhaft globale Bühne

Anlässlich des 200-jährigen Bestehens der bolivianischen Polizei wurden erstmals zwei Spezialteams eingesetzt . An dem Wettbewerb nahmen auch acht Frauenteams und zwei gemischte Teams teil, was die weltweit wachsende Rolle von Frauen bei taktischen Operationen unterstreicht.



Panama nahm zum ersten Mal mit einer maritimen, luftgestützten Einheit teil und sorgte damit für zusätzliche Abwechslung in einem Wettbewerb, der mit insgesamt 260.000 US-Dollar dotiert war.

Förderung von Bereitschaft und Zusammenarbeit

Die UAE SWAT Challenge zielt darauf ab, die internationale Sicherheitszusammenarbeit zu stärken, taktische Fähigkeiten zu verbessern und den Austausch bewährter Praktiken zwischen Spezialeinheiten weltweit zu fördern. Es bietet ein realistisches Umfeld, das die Leistung auf dem Spielfeld schärft, die psychische Widerstandsfähigkeit stärkt und die Teamarbeit fördert.

