EQS-News: Baader Bank kooperiert mit Nordea für Research und Corporate Access

Baader Bank kooperiert mit Nordea für Research und Corporate Access



18.02.2026 / 07:30 CET/CEST

Baader Bank kooperiert mit Nordea für Research und Corporate Access

Zum 1. Februar 2026 haben die Baader Bank und Nordea ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Research und Corporate Access gestartet. Die Kooperation fokussiert sich auf das Research-Angebot für institutionelle Kunden, das beide Partner bisher schwerpunktmäßig in verschiedenen Regionen vertreiben. Ziel der Kooperation ist es, das Dienstleistungsangebot für die Kunden beider Unternehmen zu erweitern, sodass institutionelle Kunden von den sich ergänzenden Angeboten profitieren.

Für das Research-Angebot der Baader Bank, welches bereits in enger Zusammenarbeit mit dem Research-Partner Alpha Value unter der Brand „Baader Europe“ publiziert wird, sollen durch den neuen Partner auch in Ländern wie Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen Kunden gewonnen werden. Ergänzend werden Corporate Access-Leistungen wie Roadshows und Konferenzen von Nordea auch über die Netzwerke der Baader Bank platziert.

„Die Partnerschaft mit der Baader Bank ist ein logischer Schritt zur Weiterentwicklung unseres Aktienangebots. Dies ermöglicht es uns, die Ausführung weiter zu verbessern, den Marktzugang zu erweitern und die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu unterstützen, indem wir die Expertise der Baader Bank im Bereich europäischer Aktien mit den starken Marktkompetenzen von Nordea kombinieren", so Jesper Jensen, Head of Equities bei Nordea.

Die beiden Organisationen werden weiterhin als eigenständige juristische Personen agieren. Die Baader Bank und Nordea werden ihre Expertise bündeln, um ein wachsendes, europäisches Angebot an Research- und Kapitalmarktdienstleistungen zu schaffen. Für Kunden beider Unternehmen entsteht somit ein Zugang zu einem breiteren Research-Angebot mit insgesamt über 600 gecoverten Titeln sowie einer größeren Investorenbasis für Corporate Access-Aktivitäten. Die Baader Bank verfügt mit ihren Research-Kooperationspartnern über eines der größten paneuropäischen Research-Angebote mit von nun an zusätzlicher Expertise in Nordeuropa.

„Die Zusammenarbeit mit Nordea ist eine weitere Stärkung unseres Research- und Corporate Access-Angebots. Hochwertiges Kapitalmarkt-Research ist die Grundlage fundierter Anlageentscheidungen und damit ein zentraler Baustein effizienter Kapitalmärkte. In einem zunehmend intensiven Wettbewerbsumfeld setzen wir bewusst auf starke Partner und langfristige Perspektiven, um unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten“, betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank.

Perspektivisch soll die Kooperation zwischen Nordea und der Baader Bank auch auf Aktivitäten im Equity Capital Markets-Geschäft und im Trading ausgeweitet werden.

