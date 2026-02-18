EQS-News: comforte AG und ITSS Global bringen Lösung zum Schutz sensibler Daten für Temenos Transact auf den Markt

Emittent / Herausgeber: comforte AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Kooperation

Neue Integration ergänzt Temenos Transact um datenzentrierten Schutz, erfüllt regulatorische und Audit-Anforderungen und ermöglicht sichere Nutzung von Daten für KI.

Wiesbaden, Deutschland, 18. Februar 2026

– comforte AG, ein weltweit führender Anbieter datenzentrierter Sicherheit, und ITSS Global, ein führender Temenos-Delivery-Partner, haben eine Zusammenarbeit angekündigt, die Privatkunden-, Geschäfts- und Privatbanken mit Temenos Transact dabei unterstützt, Risiken durch im Klartext vorliegende personenbezogene Daten (PII) und Zahlungsdaten in Core-Banking-Systemen sowie in angebundenen Umgebungen zu eliminieren.

Während Banken ihre digitale Transformation sowie datengetriebene Programme wie Betrugsprävention und KI beschleunigen, wird die Offenlegung sensibler Daten über Systemgrenzen hinweg zu einer wachsenden Herausforderung. Gleichzeitig erhöhen Aufsichtsbehörden und internationale Branchenstandards weltweit die Anforderungen daran, wie Banken sensible Daten schützen und Kontrolle über vernetzte Umgebungen nachweisen müssen. Die Zusammenarbeit von comforte und ITSS adressiert diese Herausforderungen mit einer gemeinsam entwickelten Lösung, die die Datensicherheit in Temenos Transact Umgebungen erweitert – ohne aufwändige, komplexe Individualanpassungen.

Bereitgestellt durch ITSS im Rahmen seiner Temenos Services nutzt die Integration comforte‘s TAMUNIO-Plattform für zentrales Policy-Management, Tokenisierung und kontrollierte Detokenisierung. So werden sensible Daten in allen Umgebungen geschützt und gleichzeitig Reporting, Analysen und nachgelagerte Verarbeitung unterstützt, einschließlich Workflows zur Betrugserkennung und KI-gestützten Erkenntnissen auf Basis von Transact-Daten.

Sicherheit als Grundlage für Innovation

„Die moderne Bedrohungslage erfordert einen Wandel: weg von der Absicherung von Systemen hin zur Absicherung der Daten selbst“, sagte Henning Horst, CTO bei comforte. „Regulatoren und Auditoren erwarten heute, dass lesbare Daten aus Bereichen herausgehalten werden, in die sie nicht gehören. Gemeinsam mit ITSS helfen wir Banken dabei, die Kontrolle zu verbessern und schneller voranzukommen, wenn es um Analysen, Betrugsbekämpfung und KI-Programme unter Verwendung geschützter Daten geht.“

Sichere Implementierung in Temenos Transact

„Wenn Banken ihre Temenos Umgebungen modernisieren, liegt die eigentliche Sicherheitsherausforderung nicht mehr am Perimeter. Entscheidend ist der Schutz sensibler Daten, während sie sich über Kernsysteme, Analytics-Plattformen und die Cloud bewegen“, sagte Somasundaram M, Regional Sales Director, MEA bei ITSS. „Durch unsere Partnerschaft mit comforte ermöglichen wir Temenos Kunden, datenzentrierte Tokenisierung direkt in ihre Transformationsprogramme zu integrieren. Das reduziert das Risiko von Datenschutzverletzungen erheblich, unterstützt die Einhaltung sich weiterentwickelnder regulatorischer Vorgaben wie PCI DSS und der DSGVO und erlaubt Banken, Cloud-, Analytics- und KI-getriebene Use Cases umzusetzen, ohne Datensouveränität oder Performance zu beeinträchtigen.“

Über die comforte AG

(

www.comforte.com

)

Die comforte AG ist ein führender Anbieter von datenzentrierter Sicherheitstechnologie. Heute vertrauen mehr als 300 Unternehmen weltweit, darunter VISA, Mastercard und rund 30 der weltgrößten Banken, auf die Tokenisierung und die format-erhaltenden Verschlüsselungsfunktionen, um die ihnen anvertrauten sensiblen Daten zu schützen. Die TAMUNIO Data Security Plattform lässt sich nahtlos in die meisten modernen Cloud-nativen Umgebungen sowie in traditionelle Kernsysteme integrieren. Unabhängig davon, wo sich die Daten befinden, hilft sie, die Daten zu identifizieren zu klassifizieren und zu schützen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Datensicherheit und dem Schutz unternehmenskritischer Systeme, hilft die comforte AG allen Unternehmen, die ihr Wachstum durch den Schutz ihres wertvollsten Gutes – ihren Daten - sichern wollen

Über ITSS Global

ITSS Global ist ein in Genf ansässiger Anbieter von Technologie-Services und -Lösungen mit Präsenz an mehr als 25 strategischen Standorten weltweit. Seit 2001 erzielt ITSS Global erstklassige Ergebnisse durch tiefgehende Banking-Expertise und starke technische Kompetenzen und unterstützt Organisationen bei der durchgängigen IT-Modernisierung sowie operativer Exzellenz. Das Unternehmen bietet Expertise in den Bereichen Infrastruktur, Cybersicherheit und Managed Services – und hilft Kunden dabei, Performance zu steigern, Sicherheit zu stärken und skalierbar zu wachsen.

Als mehrfach zertifizierter Temenos-Partner hat ITSS Global weltweit über 300 Kunden als Systemintegrator über die gesamte Temenos-Suite hinweg unterstützt und zusätzlich komplementäre Lösungen bereitgestellt, die den Temenos-Core erweitern und verbessern – für eine zukunftsfähige Banking-Transformation durch Cloud-Adaptivität, KI-Enablement und kontinuierliche Innovation.

Pressekontakte

comforte AG

Thomas Stoesser | Executive Vice President, Marketing

E-Mail:

t.stoesser@comforte.com

Telefon: +49 611 93199 00

ITSS Global

Team Global Marketing

E-Mail:

marketing@ITSSglobal.com

