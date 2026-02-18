EQS-News: HZICC / Schlagwort(e): Sonstiges

HANGZHOU, China, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am 15. Februar 2026 wurde der Ort Magny-le-Hongre in der Region Île-de-France durch rhythmische Trommelschläge und lebhaften Drachentanz lebendig. Dies war die Szene beim "Festival du Nouvel An Chinois", das von Xin Europe, HZICC, der Gemeinde Magny-le-Hongre und AARHF gemeinsam veranstaltet wurde. Die Veranstaltung zog im Laufe des Tages schätzungsweise 5.000 Besucher an, darunter Chinesen aus Übersee, einheimische Franzosen und internationale Besucher.

Unter den 20 Ständen mit Spezialitäten stach der Stand von Hangzhoufeel hervor. Sie präsentierte ikonische Produkte aus Hangzhou: traditionelles Gebäck aus Zhiweiguan, Longjing-Tee vom Westsee, gestrickte Wärmflaschen der Marke Hangzhoufeel und raffinierte Artikel der Linping-Manufaktur wie das Nansong Fangfeizhuyan-Kaffeeset und TCM-Kräuterperlenarmbänder. Diese Gegenstände brachten Hangzhous einzigartige Mischung aus kulturellem Erbe und moderner Innovation an das andere Ende des eurasischen Kontinents.

Die Anwohnerin Aurore war nach der Verkostung von Snacks und Tee aus Hangzhou begeistert. "Im Vergleich zu den klassischen französischen Desserts ist das Gebäck aus Hangzhou leichter, weniger süß und fühlt sich gesünder an, mit einem subtilen Teeduft", sagte er. Thomas, ein TCM-Student an der Universität Sorbonne, war von den Kräuterperlenarmbändern fasziniert. Er war der Meinung, dass die Umsetzung von TCM-Konzepten in einen greifbaren Gegenstand ein intuitiveres Verständnis der Kultur ermöglicht. Herr Wang, ein Auslandschinese aus Zhejiang, der seit 30 Jahren in Frankreich lebt, hatte gerade Hangzhou besucht und war von der digitalen Wirtschaft beeindruckt. Seinen französischen Freunden am Stand empfahl er die Stadt mit Begeisterung: "Ihr müsst Hangzhou besuchen - der Wandel ist erstaunlich!"

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals, in Oxford, fand ein weiterer herzlicher Kulturaustausch statt. Im "Dishion Oxford", dem ersten Nudelgeschäft der Stadt, das vom Gründer des renommierten Hangzhou-Restaurants "Dixinzhao" eröffnet wurde, wurden Spezialitäten wie Pian'er Chuan-Nudeln und gebratene Teigtaschen in blau-weißen Porzellanschalen mit Stäbchen serviert.

Interessanterweise wurde die gestrickte Wärmflasche von Hangzhoufeel ein besonders beliebtes Souvenir. Sein weiches, gemütliches Äußeres verkörpert die Wärme und Fürsorge von Hangzhou und dient als herzliche Verbindung zwischen Hangzhou und Oxford. Der Ladenbesitzer sagte den Reportern mit einem Lächeln: "Wir haben fast hundert davon verschenkt. Wenn ausländische Kunden eine warme Flasche in der Hand halten, während sie Hangzhou-Nudeln essen, ist das ein wirklich herzerwärmender Anblick".

Von den begehrten Hangzhou-Produkten auf der französischen Messe bis hin zu den gemütlichen Hangzhou-Geschmacksrichtungen, die im britischen Nudelladen angeboten werden, verwandelt das HZICC in Zusammenarbeit mit Unternehmern aus Zhejiang im Ausland die Geschichten, Geschmäcker und die Wärme von Hangzhou in greifbare Stadterlebnisse für internationale Freunde.

