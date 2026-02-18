EQS-News: Mammotome führt das erste MR-Vakuum-unterstützte Brustbiopsiesystem für den Innenraum ein

EQS-News: MAMMOTOME / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

HAMBURG, Deutschland, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Mammotome, ein Unternehmen von Danaher, kündigt das Mammotome Prima™ MR Dual Vacuum-Assisted Breast Biopsy System an, das branchenweit erste System, das für die Positionierung im MRT-Scannerraum an der Seite der Patientin während einer Brustbiopsie konzipiert ist. Diese bahnbrechende Innovation verbessert die Koordination der Ärzte, verbessert die Kommunikation und stellt die Patientenversorgung in den Mittelpunkt, da das Gerät für die vakuumunterstützte Brustbiopsie direkt in den Raum gebracht wird.

Das Mammotome Prima™ MR-System rationalisiert die Arbeitsabläufe durch ein intuitives Design im Raum1. Kliniker profitieren von größeren Gewebeproben2 , die durch ein stärkeres Vakuum3 und eine 8-Gauge-Nadel ermöglicht werden. Ermöglicht wird dies durch 75% weniger Schläuche im Vergleich zu anderen Systemen4. Weniger Schläuche bedeuten auch eine schnellere Einrichtung und Reinigung und weniger Bioabfall. Weitere Highlights sind die bequeme Einstellung von Blendengröße und Vakuumstärke über eine Touchscreen-Oberfläche.

Letztlich sorgen diese kombinierten Vorteile dafür, dass sich Kliniker auf eine sichere, genaue und einfühlsame Behandlung konzentrieren können, was wiederum zu einer besseren Erfahrung für die Patientinnen führt. „Jede Innovation, die wir auf den Markt bringen, wird von unserem Engagement für die Verbesserung der Brustbehandlung angetrieben", so Scott Treml, Vice President und General Manager von Mammotome. „Das Mammotome Prima™ MR-System ist die erste In-Room-Lösung ihrer Art, die den Ärzten mehr Effizienz und Sicherheit bietet und damit letztlich die Patientenerfahrung verbessert."

Das Mammotome Prima™ MR-System hat die CE-Kennzeichnung erhalten, und die ersten Fälle werden in ausgewählten europäischen Ländern durchgeführt. Das System wird erstmals auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Radiologie (ECR) im März vorgestellt. Mammotome wird den Zugang in ausgewählten globalen Märkten bis 2026 erweitern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Mammotome unter.

1. Verglichen mit dem Hologic ATEC® System, basierend auf einer Umfrage unter 16/16 (100%) MRT-Technologen, die derzeit das Hologic ATEC® System verwenden, nachdem sie das Mammotome Prima™ System verwendet haben. 2. Die Mammotome Prima™ MR 8G-Sonde ergab im Vergleich zur Hologic ATEC® 9G ein um 78,6 % höheres durchschnittliches Probengewicht, basierend auf Schweine-Labordaten von 120 Gewebeproben für jede Gerätegruppe. 3. Gemessen an der Apertur, verglichen mit dem Hologic ATEC® Brustbiopsiesystem auf der Basis von Benchtop-Tests. 4. Verglichen mit dem Hologic ATEC® Standard-MR-Sondenschlauch und der BD Encor Enspire™ MR-Sonde mit Schlauchverlängerung.

Über Mammotome

Mammotome ist mit seinem Fachwissen und seinem Mitgefühl für die Brustdiagnostik ein unverzichtbarer Partner für Ärzte, Kliniker und Patienten. Unser Streben nach Innovation wird nur noch von unserem Mitgefühl für die Menschen übertroffen, denen wir dienen – von den Klinikern und Chirurgen, die stets präzise Lösungen verlangen, bis hin zu den Patienten und Familien, die Gewissheit suchen. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Produkten, die zu besseren Ergebnissen bei der Brustbehandlung führen und Ärzten und Patientinnen Aufklärungsmaterial zur Verfügung stellen, das sie auf ihrem Weg begleitet. Mammotome hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, OH, und ist seit 2014 Teil der Danaher Corporation. Die Produkte der Marke Mammotome werden in über 45 Ländern der Welt verkauft.

