EQS-News: Univar Solutions erweitert sein Portfolio an Inhaltsstoffen durch einen exklusiven Vertriebsvertrag für Glykolsäure in EMEA

Strategische Partnerschaft wird den Zugang zu Inhaltsstoffen in der Region verbessern und Innovationen in den Bereichen Schönheit, Körperpflege, Haushaltspflege und industrielle Reinigung vorantreiben

ROTTERDAM, Niederlande, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), einem weltweit führenden Lösungsanbieter für Anwender von Spezialzutaten und Chemikalien, gab über seinen Geschäftsbereich Ingredients + Specialties eine neue exklusive Vertriebspartnerschaft mit der CABB Group bekannt, einem führenden Anbieter von Auftragsfertigung (CDMO) und Feinchemikalien, der sich auf maßgeschneiderte Wirkstoffe und hochreine Lösungen für Life Science, Körperpflege, Pflanzenbau und Spezialanwendungen spezialisiert hat. Die neue Vertriebsvereinbarung umfasst Glykolsäure in ausgewählten Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA)*.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit der CABB Group in den Bereichen Schönheits- und Körperpflege sowie Haushaltsreinigung und industrielle Reinigung in EMEA bekannt zu geben, wobei wir uns gemeinsam auf Wirksamkeit und Leistung für Kunden und Endverbraucher konzentrieren", sagte Nick Powell, CEO von Ingredients + Specialties bei Univar Solutions. „Diese strategische Allianz verbessert unsere Fähigkeit, hochwertige, innovative Inhaltsstoffe zu liefern, und wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen größeren Mehrwert schaffen können, indem wir Glykolsäure-Lösungen anbieten, die der steigenden Nachfrage nach Mehrzweck-Konsumgütern in der Region gerecht werden."

Glykolsäure wird häufig in Kosmetik- und Hautpflegeprodukten sowie bei Hautbehandlungen verwendet und ist weithin für ihre Wirksamkeit bei der Exfoliation, Hauterneuerung, Reinigung und Feuchtigkeitsversorgung bekannt. Aufgrund ihrer geringen Toxizität, Nichtentflammbarkeit und VOC-Freiheit eignet sie sich auch hervorragend für technische Anwendungen in der Haushaltspflege und industriellen Reinigung. Zu den Glykolsäurelösungen der neuen Partnerschaft gehören GLYCOS® Clear 70 und GLYTECH® Basic 70.

„Diese neue Zusammenarbeit mit der CABB Group stärkt unser Engagement, leistungsstarke Lösungen mit zuverlässiger Lieferung und technischer Exzellenz anzubieten", sagte James Peterson, Global Vice President of CARE bei Univar Solutions. „Gemeinsam ermöglichen wir unseren Kunden in Schlüsselmärkten Innovation und Wachstum. Diese Inhaltsstoffe sind zudem effizient, vielseitig und vielfältig, und wir gehen davon aus, dass sie in der modernen Haut- und Körperpflege immer beliebter werden."

„Die breite Marktreichweite, das fundierte technische Know-how und das Engagement für den Kundenservice von Univar Solutions machen das Unternehmen zum idealen Partner, um die Verfügbarkeit unserer Produkte zu erweitern", sagte Tobias Schalow, CEO der CABB Group. „Diese exklusive Partnerschaft wird zweifellos dazu beitragen, das Wachstum von Glykolsäure auf dem EMEA-Markt voranzutreiben. Als weltweit führender Anbieter von Spezialchemikalien hat sich die CABB Group der Lieferung konsistenter und zuverlässiger Produkte für die Körperpflege und darüber hinaus verschrieben. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich Glykolsäure treibt die CABB Group die Produktqualität und Sicherheitsstandards weiter voran."

Die Aufnahme von Glykolsäure in das Portfolio von Ingredients + Specialties von Univar Solutions ist Teil der strategischen Initiative des Unternehmens, in wachstumsstarke Bereiche zu investieren und das Portfolio an Inhaltsstoffen zu stärken, mit denen Kunden differenzierte, leistungsstarke Produkte entwickeln können. Kunden, die mehr über Glykolsäure und das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot von Ingredients + Specialties von Univar Solutions erfahren möchten, können die Website univarsolutions.co.uk/ besuchen.

*Zu den vereinbarten Märkten gehören: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Irland, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Griechenland, Estland, Lettland, Litauen, Türkei, Algerien, Marokko, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Dubai, Oman, Katar, Bahrain, Kasachstan, Kuwait, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan.

Informationen zu Univar Solutions Univar Solutions ist ein weltweit führendes Vertriebsunternehmen für Spezialchemikalien und Ingredienzien, das ein erstklassiges Portfolio von weltweit führenden Herstellern vertritt. Mit der branchenweit größten privaten Transportflotte und einem technischen Vertriebsteam, unvergleichlichem Logistik-Know-how, fundierten Kenntnissen des Marktes und der gesetzlichen Bestimmungen, der Entwicklung von Rezepturen und Formulierungen sowie führenden digitalen Tools ist das Unternehmen gut aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions verfolgt sein Ziel, zur Gesundheit, Ernährung, Sauberkeit und Sicherheit von Gemeinden beizutragen, und engagiert sich gleichzeitig dafür, Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und den Fokus auf gemeinsames Wachstum zu legen. Weitere Informationen finden Sie unter univarsolutions.com.

Informationen zu Ingredients + Specialties von Univar Solutions Ingredients + Specialties von UnivarSolutions bietet Spezialkunden und Lieferanten, die das moderne Leben vorantreiben möchten, die besten Produkte, Mitarbeiter und Ergebnisse. Durch die Kombination von Wissenschaft, Innovation und fundiertem Fachwissen mit einem führenden Spezialportfolio tragen wir dazu bei, die Lösungen zu finden, die benötigt werden, um Leben und Gemeinschaften auf der ganzen Welt sicher zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unterunivarsolutions.com.

Informationen zur CABB Group Die CABB Group ist ein führender Anbieter von Auftragsfertigung (CDMO) und Feinchemikalien, der sich auf maßgeschneiderte Wirkstoffe und hochreine Lösungen für die Bereiche Life Science, Körperpflege, Pflanzenbau und Spezialanwendungen spezialisiert hat. Die CABB Group kombiniert Spitzentechnologien mit einem globalen Netzwerk für die Großserienfertigung, um zuverlässige, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für komplexe chemische Prozesse anzubieten. CABB ist mit seinen 1.200 Mitarbeitern, einem Umsatz von rund 600 Millionen Euro und sechs Produktionsstätten weltweit Ihr Partner für Feinchemie, der komplexe Chemie in zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen umsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter cabb-chemicals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und InformationenDiese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des geltenden Rechts in Bezug auf finanzielle und betriebliche Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „glauben", „erwarten", „können", „werden", „sollten", „könnten", „anstreben", „beabsichtigen", „planen", „schätzen", „vorhersehen" oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, oder die auf andere Weise das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse oder den Cashflow des Unternehmens wesentlich und nachteilig beeinflussen könnten. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsleitung für angemessen hält, weisen wir Sie darauf hin, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dargestellt oder suggeriert werden. Weitere Informationen zu Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in anderen Finanzberichten, einschließlich der Informationen unter der Überschrift „Risikofaktoren". Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten des Unternehmens nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt verstanden werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

