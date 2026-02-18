EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
18.02.2026 / 15:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
1. Angaben zum Emittenten
|Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
|17.02.2026
4. Aktienanteil
|Aktienanteil in %
|Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
|Neu
|3,08 %
|1.127.496.195
|Letzte Veröffentlichung
|0 %
|/
5. Einzelheiten
|absolut
|in %
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|34.728.659
|0
|3,08 %
|0 %
18.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.commerzbank.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2278196 18.02.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsLuxusbranche: Dieser Titel tastet sich zurück in den Aufwärtstrendheute, 14:45 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista