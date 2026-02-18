EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Stimmrechtsmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

18.02.2026 / 15:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
17.02.2026 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 3,08 % 1.127.496.195
Letzte Veröffentlichung 0 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
34.728.659 0 3,08 % 0 %


18.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.commerzbank.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2278196  18.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Commerzbank

Das könnte dich auch interessieren

Analyse
Bankaktien bieten Potenzial - vor allem in einer Regiongestern, 14:30 Uhr · The Market
Bankaktien bieten Potenzial - vor allem in einer Region
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse
Bankaktien bieten Potenzial - vor allem in einer Regiongestern, 14:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News