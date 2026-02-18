EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



18.02.2026 / 15:08 CET/CEST

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten Commerzbank Aktiengesellschaft

Kaiserstraße 16

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 17.02.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 3,08 % 1.127.496.195 Letzte Veröffentlichung 0 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 34.728.659 0 3,08 % 0 %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.commerzbank.de

