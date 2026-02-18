Genehmigungen für Wohnungsbau 2025 erstmals wieder gestiegen

Berlin, 16. ⁠Jan (Reuters) - Nach drei Minus-Jahren in Folge ist die Zahl der Baugenehmigungen 2025 erstmals wieder gestiegen. Von Januar bis November gab es grünes Licht für den Bau von 215.500 Wohnungen in neuen sowie bestehenden Gebäuden, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. ‌Das waren 11,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit wurde das Ergebnis des Gesamtjahres 2024 schon übertroffen: Damals gab es einen Einbruch von rund 17 ⁠Prozent auf ⁠215.289 - das niedrigste Niveau seit 2010. Gestiegene Zinsen und höhere Materialkosten haben in den vergangenen Jahren viele Bauherren abgeschreckt.

Der Bauindustrieverband HDB bezeichnet die aktuelle Entwicklung als Lichtblick. "Aber: Wir dürfen uns auf den derzeitigen leichten Positivmeldungen nicht ausruhen", sagte HDB-Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller. "Viele Unternehmen warten noch immer auf eine nachhaltige Belebung." Prognosen zufolge ‌dürften im laufenden Jahr nur etwa 200.000 neue ‌Wohnungen gebaut werden.

Experten zufolge ist das zu wenig. Einer Studie des Pestel-Instituts im Auftrag des Bündnisses "Soziales Wohnen" zufolge fehlen in Deutschland 1,4 Millionen Wohnungen. Um das Defizit bis ⁠2030 abzubauen, wäre demnach der Neubau von gut 400.000 Wohnungen jährlich erforderlich. Ein ‌Bündnis aus Gewerkschaftern, Sozialverbänden und Bauwirtschaft warnt ⁠angesichts eines Rekorddefizits an Wohnungen vor einem "Sozialdrama". Insbesondere jüngere und ältere Menschen seien die großen Verlierer.

In den ersten elf Monaten des Jahres wuchs die Zahl der Baugenehmigungen für neue Einfamilienhäuser mit 17 Prozent auf 40.700 ‌besonders stark. Bei den Zweifamilienhäusern sank ⁠sie dagegen um 1,6 Prozent auf 11.500. ⁠In Mehrfamilienhäusern genehmigten die Behörden 114.800 Neubauwohnungen. Das waren 13,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Dennoch trübte sich die Stimmung im Wohnungsbau vor der Jahreswende ein. Der Geschäftsklimaindex fiel im Dezember von minus 19,3 auf minus 20,6 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut ermittelte. Die Unternehmen schätzten die Lage und die Erwartungen für die kommenden Monate negativer ein. "Der Wohnungsbau kommt nicht so recht vom Fleck", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Dabei zeigte der Trend ⁠bei den Baugenehmigungen zuletzt nach oben. Insgesamt wurden im November 20.100 Wohnungen genehmigt und damit 12,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

(Bericht von René Wagner, redigiert von ‌Philipp Krach.)