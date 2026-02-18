IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt gibt operatives Update für Januar 2026 zur Erschließung der Mine Sleeping Giant bekannt

IRW-PRESS: Abcourt Mines Inc. : Abcourt gibt operatives Update für Januar 2026 zur Erschließung der Mine Sleeping Giant bekannt

Rouyn-Noranda, Kanada, 18. Februar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, ein Update zu den im Januar 2026 in der Mine Sleeping Giant durchgeführten Erschließungsarbeiten zu veröffentlichen. Die Mine befindet sich in der Region Eeyou Istchee in Québec.

Im Januar setzte Abcourt den aktiven Ausbau der Strossen in der Mine Sleeping Giant fort und konnte gleichzeitig seine betrieblichen Kapazitäten erheblich stärken. Während des Monats wurde das Team um 25 neue Mitarbeiter aufgestockt, um die Förderaktivitäten unter Tag und die Verarbeitung in der Mühle zu forcieren. Das Unternehmen beschäftigt aktuell mehr als 125 Mitarbeiter sowie zahlreiche Auftragsfirmen. Im Betrieb wurde eine außergewöhnliche Leistung erzielt. Treiber der Rekordproduktion waren die größeren Verarbeitungsmengen und höheren Erzgehalte, die alle bisherigen Monate übertrafen. Diese Ergebnisse zeugen von der zunehmenden betrieblichen Effizienz des Teams und dem Projektpotenzial und schaffen für das Unternehmen eine günstige Ausgangslage für den weiteren Ausbau der Betriebstätigkeit.

Zu Jahresbeginn möchte Abcourt eine Liste von Projekten bekannt geben, die im Jahr 2026 geplant sind und die Wachstumsziele des Unternehmens unterstützen sollen. Die Liste der für 2026 vorgesehenen Projekte finden Sie nachstehend.

Projekte 2026

· Progressiver Ausbau der ersten Long-Hole-Strossen zur rascheren Steigerung der Produktionskapazitäten

· Austausch bestimmter Förderkomponenten in Vorbereitung auf die Erschließungs- und Förderaktivitäten im Bereich tieferliegender Zonen

· Erweiterung der Unterbringungskapazitäten im Camp zur Intensivierung des Betriebs

· Anhebung und technische Modernisierung der Bergehalde

· Vermehrte geologische Bohrungen im Bereich der Mine Sleeping Giant zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine

Chief Operating Officer Loïc Bureau meint dazu: Seit meiner Ernennung zum Chief Operating Officer hatte ich Gelegenheit, mich von der großen Einsatzbereitschaft unserer Teams aus erster Hand zu überzeugen. Die massive Personalaufstockung im Januar wird sich in den kommenden Monaten positiv auf unseren gesamten Betrieb auswirken und zur Steigerung unserer Fördermengen beitragen.

Monatliche Zusammenfassung der wichtigsten Punkte

August September Oktober November Dezember Januar Gesamt YTD

(2025-2026)

Diamantbohrungen (m) 2.360 1.906 1.666 1.726 1.180 1.537 12.576

Untertägige 350 543 61 682 160 127 2.733

Instandsetzung

(m)

Untertägige Erschließung 9,1 53 82 94 114 84 445

(m)

Verarbeitete Tonnen 1.072 2.439 2.563 1.346 1.743 2.759 11.922

(Tonnen)

Gehalt des Fördererzes 5,66 5,98 6,0 7,2 5,7 7,3 6,35

(g/t)

Verarbeitete Unzen (oz) 195 469 497 311 317 644 2.433

Gewinnungsrate (%) 100% 92,8% 95,6% 95,8% 97,2% 97,2% 96,1%

Produzierte Unzen (oz) 195 435 475 298 308 626 2.337

Gegossene Unzen (oz) 0 26 124 425 288 374 1.237

1. Der Goldbestand im Kreislauf betrug am Ende Januar 1.106 Unzen.

2. Die Silberunzen im Kreislauf werden nicht analysiert.

3. Die Silberunzen werden zusammen mit dem Gold in der Raffinerie gewonnen, an die Prägeanstalt geliefert und gemeinsam mit dem Gold auf dem Markt verkauft.

Zusammenfassende Beschreibung der Projekte 2026

Progressiver Ausbau der ersten Long-Hole-Strossen zur rascheren Steigerung der Produktionskapazitäten

In den ersten Monaten nach dem Betriebsstart in der Mine Sleeping Giant wurde die Förderung in erster Linie über einen Stollenbau nach dem Room-and-Pillar-Verfahren sichergestellt.

Die laufenden Arbeiten, die sich auf die Erschließung und Instandsetzung der Zugangsstollen und Unterstollen konzentrieren, werden die schrittweise Inbetriebnahme mehrerer Long-Hole-Strossen ermöglichen, was nach den derzeitigen Prognosen zu einer deutlichen Steigerung der Goldproduktion führen dürfte.

Austausch bestimmter Förderkomponenten in Vorbereitung auf die Erschließungs- und Förderaktivitäten im Bereich tieferliegender Zonen

Während der Sommermonate 2026 ist eine geplante Betriebsunterbrechung vorgesehen, um die Motoren, den Hubgeschwindigkeitsregler und die Bedienerkabine auszutauschen. Mit den neuen Motoren soll die Produktionskapazität gesteigert werden. Gleichzeitig wird der optimierte Regler für einen höheren Wirkungsgrad und mehr Genauigkeit sorgen und außerdem erhebliche Stromeinsparungen bringen. Letztlich soll auch die neue Bedienerkabine mehr Komfort bieten und sich förderlich auf die Gesundheit und Sicherheit des Bedienpersonals auswirken.

Erweiterung der Unterbringungskapazitäten im Camp zur Intensivierung des Betriebs

Abcourt hat in einer ersten Phase im Herbst 2025 ein aus 50 Räumen bestehendes Camp samt Küchenbereich errichtet. Eine zweite Phase ist im Frühjahr 2026 geplant; dann sollen weitere 36 Räume dazukommen und die Küche ausgebaut werden. In einer dritten Phase, die dann im Sommer 2026 vorgesehen ist, wird das Camp nochmals um 37 Räume erweitert.

Anhebung und technische Modernisierung der Bergehalde

Im Sommer sind geotechnische Bohrungen und der Einbau von Überwachungsinstrumenten geplant. Mit diesen Maßnahmen will man das Management der Bergehalde langfristig optimieren und zugleich den höchsten Branchenstandards entsprechen.

Vermehrte geologische Bohrungen im Bereich der Mine Sleeping Giant zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine

Einleitung der zweiten Phase des Programms zur Exploration und Erschließung der tieferliegenden Minenbereiche mit dem Ziel, die Mineralressourcen zu steigern.

Qualifizierter Sachverständiger

Loïc Bureau, Eng., Chief Operating Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Herr Bureau ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert,

VP, Communications and Corporate Development

T: (514) 722-2276, DW 456

E-Mail: ir@abcourt.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Verfügbarkeit, des Zeitpunkts und der Bedingungen von Vorschüssen im Rahmen der Schuldverschreibung, der Bedingungen und der Laufzeit der vorgeschlagenen Abnahmevereinbarungen, der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus der Schuldverschreibung, einschließlich der Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten, die Fähigkeit des Unternehmens, die Bohr- und Erschließungsaktivitäten auf den Konzessionsgebieten Flordin-Cartwright und Sleeping Giant voranzutreiben und zu intensivieren, sowie den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSXV, basieren auf den Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren - weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83039

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83039&tr=1

