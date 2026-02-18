IRW-News: Apex Critical Metals Corp.: Apex verstärkt sein Führungsteam

IRW-PRESS: Apex Critical Metals Corp.: Apex verstärkt sein Führungsteam

Vancouver, British Columbia - 18. Februar 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) (Apex oder das Unternehmen), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung kritischer und strategischer Metalle konzentriert, freut sich, die Berufung von Nathan Steinke zum Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens mit sofortiger Wirkung sowie die Berufung von Joness Lang zum Executive Vice President of Growth Strategy (EVP, Growth Strategy) mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Diese strategischen Erweiterungen des Führungsteams erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem Apex sein Portfolio mit Projekten im Bereich kritischer Metalle vorantreibt und sich auf eine wichtige Wachstumsphase vorbereitet, einschließlich umfangreicher Explorations- und Bohrpläne in seinem Seltenerdprojekt Rift im Karbonatitkomplex Elk Creek im Südosten von Nebraska, USA.

CEO Sean Charland merkte dazu wie folgt an: Wir freuen uns sehr, die oberste Managementebene von Apex mit der Berufung von Nathan und Joness zu verstärken. Nathan bringt umfassende Expertise im Finanz- und Kapitalmarktbereich mit, während Joness eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen Unternehmenswachstum, Partnerschaften und strategische Transaktionen einbringt. Zusammengenommen sind ihre Erfahrungen von großem Wert, wenn wir unsere Strategie zur Weiterentwicklung unseres Portfolios an kritischen Mineralien und zur Schaffung von langfristigem Shareholder-Value umsetzen.

Berufung zum Chief Financial Officer

Herr Nathan Steinke verfügt über mehr als 20 Jahre Finanzerfahrung im internationalen Rohstoffsektor. Herr Steinke arbeitete zuvor bei Alpha Lithium mit Sean Charland zusammen und fungierte dort als CFO. Herr Steinke trug maßgeblich zur Weiterentwicklung des Unternehmens durch wichtige Initiativen in den Bereichen Finanzen, Wachstum und Kapitalmärkte bei. Nach seiner Tätigkeit als CFO bei Alpha Lithium von 2020 bis 2023 wurde das Unternehmen von Tecpetrol übernommen; dadurch konnte Herr Steinke weitere Erfahrung bei der Begleitung von Unternehmen durch strategische Transaktionen und Kontrollwechsel sammeln.

Herr Steinke war in den vergangenen Jahrzehnten in sieben Unternehmen als Chief Financial Officer und in anderen leitenden Finanzrollen tätig. In diesen Positionen überwachte er sämtliche Finanzfunktionen, unter anderem Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen, Unternehmensstrukturierungen, Cashflow-Management, Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Stakeholder-Kommunikation, und brachte dabei umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Branchen und Phasen der Unternehmensentwicklung ein.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Jody Bellefleur als Chief Financial Officer zurücktritt, aber weiterhin als Corporate Secretary tätig sein und im Board of Directors bleiben wird.

Sean Charland merkte weiter an: Im Namen des Board of Directors und des Managementteams möchte ich Jody unseren aufrichtigen Dank für ihre herausragenden Beiträge für Apex aussprechen. Jody war maßgeblich an der Gründung und frühen Entwicklung des Unternehmens beteiligt, und ihre Führungsqualitäten und ihr Engagement waren entscheidend für die Schaffung des starken unternehmerischen und finanziellen Fundaments, das wir heute haben. Wir sind dankbar für ihre kontinuierlichen Beiträge in ihrer Funktion als Direktorin und Corporate Secretary.

Berufung zum EVP, Growth Strategy

Herr Joness Lang kam im Mai 2024 als Direktor zum Unternehmen; er ist seither ein aktives Mitglied des Board und trägt zur strategischen Ausrichtung und den Wachstumsinitiativen des Unternehmens bei. Er verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Rohstoffsektor und zeichnet sich durch umfassende Expertise in den Bereichen Kapitalbeschaffung, Fusionen und Übernahmen, Finanzen, Corporate Governance und Sicherung strategischer Partnerschaften aus.

Herr Lang absolvierte das Marketing Management Entrepreneurship Program am British Columbia Institute of Technology (BCIT) mit Auszeichnung und erwarb anschließend einen Bachelor of Commerce an der Royal Roads University, den er ebenfalls mit Auszeichnung abschloss. Während seiner 17-jährigen Karriere im Rohstoffsektor übernahm er die Leitung oder Co-Leitung von mehr als 50 Joint Ventures, Verkäufen von Vermögenswerten, Ausgründungen, Akquisitionen, strategischen Allianzen oder Unternehmensfusionen und -übernahmen und leistete einen Beitrag zur Beschaffung von mehr als 120 Millionen $ an Eigenkapitalmitteln.

Herr Lang war zuvor als Vice President, Corporate Development, bei Riverside Resources tätig, und zwar in einer Zeit, in der das Unternehmen als Cashflow-positiver Prospect Generator agierte und zahlreiche Transaktionen mit großen Metallproduzenten anführte. Später war er als Executive Vice President von Maple Gold Mines tätig, als das Unternehmen eine wegweisende strategische Partnerschaft mit Agnico Eagle Mines Limited einging, sowie als President von American Pacific Mining während einer Zeit, in der das Unternehmen von S&P Global Platts für den Deal des Jahres nominiert wurde.

Herr Lang verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Sicherung strategischer Partnerschaften und Finanzmittel, die für die Beschleunigung der Entwicklung groß angelegter Projekte im Bereich kritischer Mineralien erforderlich sind.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitte von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobabschnitts. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

