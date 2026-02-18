IRW-News: Datavault AI Inc: Von Seouls globaler K-Welle zur Web3-Führungsrolle: Datavault AI und TBURN Chain verbinden K-Pop, E-Sport und koreanische Kulturexporte

IRW-PRESS: Datavault AI Inc: Von Seouls globaler K-Welle zur Web3-Führungsrolle: Datavault AI und TBURN Chain verbinden K-Pop, E-Sport und koreanische Kulturexporte

Von Seouls globaler K-Welle zur Web3-Führungsrolle: Datavault AI und TBURN Chain verbinden K-Pop, E-Sport und koreanische Kulturexporte mit einer Dateninfrastruktur auf Unternehmensniveau und tokenisierten realen Vermögenswerten

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 18. Februar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) (Datavault AI oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitales Engagement und Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der TBURN Chain Foundation (TBURN) bekannt, einer leistungsstarken Blockchain-Infrastrukturplattform.

Die Vereinbarung schafft einen strategischen Rahmen zur Prüfung der Integration der Daten-Asset-Tokenisierungs-, Bewertungs- und Information Data Exchange® (IDE)-Technologien von Datavault mit dem Hochdurchsatz-Blockchain-Netzwerk von TBURN, das für die Verarbeitung von Transaktionen im Unternehmensmaßstab und nahezu sofortige Abwicklung ausgelegt ist.

TBURN ist in globalen E-Sport- und Unterhaltungsökosystemen tätig, darunter Partnerschaften mit dem E-Sport-Champion Faker und K-Pop-Acts wie BLACKPINK, und bietet potenzielle Wege für authentifizierte digitale Interaktion und datengesteuerte Monetarisierungsmodelle. Das aus Seoul stammende globale Phänomen der koreanischen Welle K-Wave (Hallyu) hat sich zu einem der mächtigsten kulturellen und wirtschaftlichen Exportgüter Südkoreas entwickelt und treibt das internationale Wachstum in den Bereichen Musik, E-Sport, Film, digitale Medien und Fan-Engagement-Plattformen voran. Da die koreanischen Unterhaltungs- und Technologie-Ökosysteme ihre globale Präsenz weiter ausbauen, steigt die Nachfrage nach einer sicheren, skalierbaren digitalen Infrastruktur, die als strategische nationale Priorität hochvolumige Engagement- und Monetarisierungsmodelle unterstützen kann.

TBURN Chain unterstützt die K-Wave-Bewegung durch die Bereitstellung einer leistungsstarken Blockchain-Infrastruktur, die mehr als 156.000 Transaktionen pro Sekunde mit einer Transaktionsfinalität von etwa 5 Millisekunden verarbeiten kann und durch eine unveränderliche Datensatzarchitektur und eine unternehmensgerechte, MEV-geschützte Abwicklungsebene unterstützt wird. Durch die Kombination dieser Infrastruktur mit den Datenbewertungs- und Tokenisierungstechnologien von Datavault beabsichtigen die Parteien, ein skalierbares, sicheres globales Framework für tokenisierte Daten-Assets in den Bereichen Unterhaltung, Gaming, künstliche Intelligenz und Real-World-Assets (RWA) zu etablieren.

Die Parteien beabsichtigen, in drei Hauptbereichen zusammenzuarbeiten:

· Tokenisierung von Daten-Assets: Einsatz von Datavaults Sumerian® Crypto Anchors zur Unterstützung der Authentifizierung und On-Chain-Datensatzverwaltung von digitalen und realen Daten-Assets.

· Echtzeit-Datenaustausch: Integration der IDE-Infrastruktur zur Erleichterung sicherer Abonnement-, Lizenzierungs- und Transaktionsabwicklungsfunktionen.

· Monetarisierung von KI-Daten: Entwicklung von Smart-Contract-fähigen Frameworks zur Unterstützung des kontrollierten Zugriffs und der Umsatzverteilung für KI/ML-Trainingsdatensätze.

Nathaniel T. Bradley, Chief Executive Officer von Datavault AI, erklärte:

Diese strategische Partnerschaft erweitert unsere Infrastrukturoptionen und unterstützt unser Ziel, Lösungen zur Monetarisierung von Datenressourcen auf Unternehmensebene zu kommerzialisieren. Wir glauben, dass die leistungsstarke Blockchain-Architektur von TBURN unsere Technologien zur Datenbewertung und zum sicheren Datenaustausch ergänzt.

John Park, Vorsitzender von TBURN Chain, fügte hinzu:

TBURN ist die institutionelle Abwicklungsebene für die globale Datenwirtschaft. Unsere Partnerschaft mit Datavault integriert Datenbewertung, Tokenisierung und Hochgeschwindigkeitsabwicklung in einer einzigen konformen Infrastruktur. Zum ersten Mal können Institutionen mit derselben Strenge, die sie von traditionellen Finanzmärkten erwarten, an der Datenmonetarisierung teilnehmen.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI TM (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaft von Datavault AI verfügt über die patentierten Technologien WiSA® , ADIO® und Sumerian® sowie über branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose HD-Tonübertragung mit IP, die Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung abdecken. Die Abteilung für Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter HPC-Softwarelizenzen für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® (IDE) ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadatenobjekten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung (ML), Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie können, würden, werden, sollen, müssen, erwarten, planen, voraussehen, könnten, beabsichtigen, anstreben, prognostizieren, erwägen, glauben, schätzt, prognostiziert, potenziell, Ziel, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse, erwartete Umsätze für 2025, Prognosen zum Umsatzwachstum bis 2026 und die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seinem Management als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Datavault AI, seine kommerziellen Partnerschaften, Kooperationen und/oder Strategien erfolgreich umzusetzen; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, ausführlicher beschrieben sind und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

