IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata Metals beruft Derk Hartman in das Board of Directors

VANCOUVER, British Columbia, 18. Februar 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) (Miata oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Derk Hartman zum unabhängigen Direktor seines Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Hartman ist eine erfahrene Führungskraft mit über 25 Jahren Erfahrung im Bergbau- und Bankensektor und verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensführung, Projektentwicklung und Kapitalmärkte. Er ist niederländischer Staatsbürger und verfügt über umfassende Kenntnisse über Suriname, da er im Jahr 2013 an der ersten Firma beteiligt war, die moderne Explorationstechniken auf den Goldprojekten Sela Creek und Nassau eingeführt hat. Diese regionalen Kenntnisse in Verbindung mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Projektentwicklung bieten Miata wertvolle strategische Perspektiven für die Weiterentwicklung seines Goldprojekts Sela Creek.

Herr Hartman ist ein Gründungsmitglied von Sumin Resources, Awale Resources und Green Metals Refining Ltd. Derzeit ist er als Chief Executive Officer von Green Metals Refining Ltd. tätig und leitet die Entwicklung nachhaltiger Midstream-Raffineriekapazitäten für kritische Mineralien in Namibia.

Zuvor war er President und Chief Operating Officer von Giyani Metals Corp., wo er in Afrika ein Projekt für Mangan in Batteriequalität vorantrieb. Außerdem war er Chief Financial Officer von Silver Bear Resources Plc und spielte eine zentrale Rolle bei der Finanzierung, Entwicklung und schließlich der kommerziellen Produktion der Silbermine Mangazeisky.

Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Herr Hartman im Investmentbanking bei ABN AMRO und BMO Capital Markets in London und beriet Bergbauunternehmen in den Bereichen Projektfinanzierung, Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalmarkttransaktionen. Außerdem war er bei Royal IHC und MET63 für die Projektabwicklung zuständig und unterstützte die Durchführung von Bergbauprojekten weltweit.

Wir freuen uns sehr, Herrn Hartman im Board of Directors von Miata Metals willkommen zu heißen, erklärte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. Seine einzigartige Kombination aus technischem Fachwissen, Kapitalmarkterfahrung und praktischen Erfolgen bei der Umsetzung von Projekten durch kritische Entwicklungsmeilensteine bringt eine wertvolle neue Dimension in unser Board of Directors. Da sich Sela Creek ständig weiterentwickelt, ist es wichtig, dass wir die technischen und strategischen Kapazitäten stärken, um alle potenziellen Wege zur Maximierung des Shareholder-Value zu bewerten und umzusetzen. Derks nachgewiesene Fähigkeit, hochwertige Projekte durch wichtige Entwicklungsphasen zu begleiten, wird entscheidend dazu beitragen, das volle Potenzial unseres Portfolios auszuschöpfen.

Ich bin begeistert, in einer für das Unternehmen so entscheidenden Phase dem Board of Directors von Miata Metals beizutreten, erklärte Herr Hartman. Miata hat ein erstklassiges Team zusammengestellt und ist sehr gut finanziert. Ich freue mich besonders, wieder am Projekt Sela Creek mitzuarbeiten, und freue mich darauf, eng mit dem Board of Directors und dem Managementteam zusammenzuarbeiten, um Sela Creek zu einem erstklassigen Goldbergbaurevier zu entwickeln und einen bedeutenden Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Herr Hartman hat einen Master of Science in Metallurgie von der Technischen Universität Delft in den Niederlanden und hat das FT Non-Executive Director Diploma absolviert.

Das Unternehmen hat Herrn Hartman gemäß seinem Aktienoptionsplan 300.000 Aktienoptionen gewährt. Die Optionen können zu einem Preis von 0,54 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden, wobei 50 % nach sechs Monaten und 50 % nach zwölf Monaten unverfallbar werden und eine Laufzeit von drei Jahren ab dem Datum der Gewährung haben.

Beauftragung eines Market Makers

Miata gibt bekannt, dass es vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung die Dienste der Independent Trading Group (ITG) in Anspruch genommen hat, um Market-Making-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorgaben der Canadian Securities Exchange (CSE) zu erbringen. ITG wird die Aktien des Unternehmens an der CSE und allen anderen Handelsplätzen mit dem Ziel handeln, einen angemessenen Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern. Gemäß der Vereinbarung erhält ITG eine Vergütung von 6.000 CAD pro Monat. Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von einem Monat und verlängert sich jeweils um einen weiteren Monat, sofern sie nicht gekündigt wird. Die Vereinbarung kann von beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsfaktoren, und ITG erhält keine Aktien oder Optionen als Vergütung. ITG und das Unternehmen sind zum Zeitpunkt der Vereinbarung voneinander unabhängig und nicht miteinander verbunden.

ITG ist ein in Toronto ansässiger CIRO-Händler, der sich auf Market Making, Liquiditätsbereitstellung, Agentur-Ausführung, Konnektivität mit extrem geringer Latenz und maßgeschneiderte algorithmische Handelslösungen spezialisiert hat. ITG wurde 1992 mit Schwerpunkt auf Marktstruktur, Ausführung und Handel gegründet und nutzt seine eigene proprietäre Technologie, um einer Vielzahl von öffentlichen Emittenten und institutionellen Anlegern hochwertige Liquiditätsbereitstellungs- und Ausführungsdienstleistungen anzubieten.

Aktualisierte Marketingvereinbarung

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seine zuvor bekannt gegebene Marketingvereinbarung mit Connect 4 Marketing Ltd., einem unabhängigen Dienstleister, geändert hat. Gemäß den Bedingungen der Änderung kann das Unternehmen bis zu 100.000 CAD pro Monat für fortgesetzte digitale Marketing-Dienstleistungen und Investoren-Awareness-Dienstleistungen bereitstellen. Im Zusammenhang mit der Änderung werden keine Wertpapiere ausgegeben. Jede weitere Verlängerung des Vertrags oder Erhöhung des genehmigten Budgets unterliegt der gegenseitigen Vereinbarung zwischen den Parteien und, falls erforderlich, der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FSE: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung am ~215 km2 großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Beide Explorationsliegenschaften befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

info@miatametals.com

+1 778 488 9754

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie antizipiert, antizipierte, erwartete, beabsichtigt, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83052

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83052&tr=1

