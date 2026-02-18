IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash belegt Platz 3 auf der TSX Venture 50-Liste der leistungsstärksten Unternehmen 2026

IRW-PRESS: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash belegt Platz 3 auf der TSX Venture 50-Liste der leistungsstärksten Unternehmen 2026

Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-start-of-the-environmental-study-and-feasibility-study/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es auf Platz 3 der TSX Venture 50-Liste der leistungsstärksten Unternehmen 2026 gelistet wurde.

Die TSX Venture 50 ist eine jährliche Rangliste der 50 besten Unternehmen an der TSX Venture Exchange, die auf drei gleichgewichteten Kriterien basiert: Marktkapitalisierungswachstum, Aktienkurssteigerung und Handelswert. Die Rangliste zeigt die 50 besten von mehr als 1.600 TSXV-Emittenten.

Im Jahr 2025 erzielte Millennial Potash:

· 950 % Kurssteigerung

· 1.405 % Wachstum der Marktkapitalisierung

Diese Anerkennung folgt auf ein transformatives Jahr für das Unternehmen, das durch einen Anstieg der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen um 275 % und einen Anstieg der abgeleiteten Mineralressourcen um 210 % bei seinem Banio-Potash-Projekt in Gabun gekennzeichnet war (siehe Pressemitteilung vom 17. November 2025). Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung beläuft sich nun auf insgesamt 2,45 Milliarden Tonnen gemessene und angezeigte Ressourcen mit einem KCl-Gehalt von 15,6 % und 3,56 Milliarden Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem KCl-Gehalt von 15,6 %, wobei nur etwa 5 % der Projektfläche abgedeckt sind.

Das Unternehmen hat das Banio-Projekt außerdem mit der Einleitung einer endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) in die Entwicklungsphase gebracht, unterstützt durch eine strategische Projektentwicklungszusage in Höhe von 3 Millionen US-Dollar von der US-amerikanischen International Development Finance Corporation (DFC) (siehe Pressemitteilung vom 13. Januar 2026).

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial Potash, kommentierte: Wir fühlen uns geehrt, auf Platz 3 der TSX Venture 50 für 2026 zu stehen. Diese Anerkennung spiegelt die bedeutenden Fortschritte wider, die in Banio im vergangenen Jahr erzielt wurden, darunter das transformative Ressourcenwachstum, der Fortschritt hin zu einer endgültigen Machbarkeitsstudie und die strategische Ausrichtung auf US-amerikanische Initiativen zur Ernährungssicherheit. Angesichts der derzeit laufenden großen Entwicklungsprogramme glauben wir, dass Banio eine einzigartige Position als potenzieller neuer, kostengünstiger Lieferant von Kaliumkarbonat aus dem Atlantikbecken für die USA, Brasilien und Afrika einnehmen wird.

Das Banio-Kaliprojekt weist weiterhin starke Fundamentaldaten auf, die durch die zuvor veröffentlichten Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung gestützt werden, die einen Nettogegenwartswert10 % nach Steuern von 1,07 Milliarden US-Dollar, eine interne Rendite von 32,6 % und Betriebskosten von 61 US-Dollar pro Tonne granuliertem MOP ausweisen (siehe Pressemitteilung vom 23. April 2024).

Angesichts der laufenden DFS-Arbeiten, der fortlaufenden Infrastrukturentwicklung in Mayumba (Hafen und Stromversorgung), der Unterstützung durch die US-amerikanische DFC und der fortgesetzten Bohrprogramme ist Millennial der Ansicht, dass es gut positioniert ist, um das Projekt weiter zu entschärfen und gleichzeitig sowohl Entwicklungs- als auch strategische Partnerschaftsmöglichkeiten zu evaluieren.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotash.com.

Bleiben Sie über die Entwicklungen bei Millennial Potash auf dem Laufenden und treten Sie unseren Online-Communities bei: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

MILLENNIAL POTASH CORP.

Farhad Abasov

Vorsitzender des Verwaltungsrats

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Dieses Dokument kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Begriffe voraussichtlich, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen oder geplant, prognostizieren, beabsichtigen, können, planen und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf zukünftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineral- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentums- und Abbaurechten oder -lizenzen und Umweltgenehmigungen (einschließlich Land- oder Wassernutzung), Genehmigungen lokaler Gemeinden oder indigener Gemeinschaften, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den fortgesetzten Zugang zu Mineralgrundstücken oder Infrastruktur, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen in Gabun oder anderen Rechtsordnungen, die sich auf das Unternehmen oder seine Grundstücke oder die kommerzielle Nutzung dieser Grundstücke auswirken können, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD zu CAD oder CFA oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für Kaliumkarbonat oder kaliumkarbonatbezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Lizenzgebühren, Exportrichtlinien oder Steuern in Gabun oder anderen Rechtsordnungen sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung seines Geschäfts und des Banio-Kaliumkarbonat-Projekts können durch wirtschaftliche Unsicherheiten aufgrund einer Pandemie oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf seine Fähigkeit, weitere Finanzierungen oder Mittel für das Banio-Kaliumkarbonat-Projekt zu sichern, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen, ökologischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen und Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83031

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83031&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA60041F1018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.