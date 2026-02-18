IRW-News: Q-Gold Resources Ltd.: QGold berichtet über die Ergebnisse seiner Bohrkampagnen auf dem Goldprojekt Mine Centre

IRW-PRESS: Q-Gold Resources Ltd.: QGold berichtet über die Ergebnisse seiner Bohrkampagnen auf dem Goldprojekt Mine Centre

Vorgestellt werden die Ergebnisse der Bohrkampagnen vom Juni und November 2025, darunter 36 g/t auf dem Vowel Erzgang

TORONTO, ONTARIO - 18. Februar 2026 / IRW-Press / Q-Gold Resources Ltd. (TSXV: QGR; OTCQB: QGLDF; FWB: QX9G) (QGold oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seiner ersten und zweiten Diamantkernbohrkampagne des Jahres 2025 auf seinem Goldprojekt Mine Centre im Nordwesten von Ontario bekannt zu geben (Abb. 1).

Highlights:

· Bohrung Q25_28 durchteufte 36,7 g/t Au über 0,5 m von 48,0 m bis 48,5 m (Abb. 2)

· Bohrung Q25_31 durchteufte 8,1 g/t Au über 0,7 m von 188,0 m bis 188,7 m und 3,9 g/t Au über 0,5 m von 138,6 m bis 139,1 m.

· Bohrung Q25_32 zeigte durchschnittlich etwa 1,0 g/t Au über einen mächtigeren Abschnitt von 1,7 m von 211,1 m bis 212,8 m. Ein weiterer Abschnitt von ca. 1,0 g/t Au über 0,9 m von 214,8 m bis 215,7 m wurde ebenfalls durchteuft.

Das Goldprojekt Mine Centre befindet sich in der Quetico Region im Nordwesten von Ontario, in der Nähe der produzierenden Rainy River Mine (New Gold) und des Entwicklungsprojekts Hammond Reef (Agnico Eagle, Abb. 3). Diese Bohrkampagne zielte auf hochgradige goldhaltige Gänge ab, die zuvor in der Nähe des Schachts der historischen Goldmine Foley erbohrt worden waren, wo historische Bergbauaktivitäten in den 1980er-Jahren Gehalte von etwa 15 g/t Gold (eine halbe Unze pro Tonne) lieferten. Das Bohrprogramm zielte darauf ab, die bekannte Streichlänge und vertikale Ausdehnung der in früheren Bohrkampagnen identifizierten goldhaltigen Gänge zu erweitern und das Projekt in Richtung einer ersten NI 43-101 (unten definiert) konformen Mineralressourcenschätzung voranzubringen.

Das Unternehmen startete seine Explorationsstrategie für 2025 mit dem Ziel, die historische Foley Goldmine und angrenzende Gangsysteme zu erkunden, indem es zunächst sechs Diamantkernbohrungen und anschließend weitere vier Bohrungen innerhalb des Konzessionsgebiets Mine Centre niederbrachte.

Diese zweite Bohrkampagne im Jahr 2025 hat weiterhin erfolgreiche Ergebnisse gezeigt und knüpft an die Bohrprogramme von QGold aus den Jahren 2021 und 2022 sowie an das erste Bohrprogramm aus dem Jahr 2025 an, das bereits früher in diesem Jahr abgeschlossen wurde. Die aktuellen Programmziele umfassten:

· Weiterverfolgung hochgradiger Gangabschnitte aus früheren Kampagnen

· Erweiterung der Streichlänge und vertikalen Ausdehnung der mineralisierten Zonen

· Identifizierung und Überprüfung zusätzlicher Gangziele innerhalb des Konzessionsgebietes Mine Centre

· Vorantreiben der Datenerfassung zur Erstellung einer ersten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung

Das Explorationsteam von QGold hat in Zusammenarbeit mit dem Mineralexplorationsunternehmen Critical Discoveries alle technischen Aspekte des Programms überwacht, darunter Bohrkernprotokollierung, Probenahmeprotokolle und die Einreichung von Proben an zertifizierte, vom Unternehmen unabhängige Analyselabors. Rodren Drilling aus Winnipeg, Manitoba, wurde erneut als Bohrunternehmen beauftragt.

Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen unserer letzten Bohrkampagne in Mine Centre, kommentierte Andy Rompel, Vice President of Exploration und COO von QGold. Das Vorkommen eines sehr regelmäßigen Stockwerks aus reichhaltigen Gängen sowie die Häufigkeit zahlreicher identifizierter Gänge im Konzessionsgebiet im Gegensatz zu den mächtigeren Gängen könnten zu einer Änderung der Überlegungen hinsichtlich der Abbaumethode führen. Ähnlich wie bei anderen Minen und Entwicklungsprojekten entlang des Quetico-Grünsteingürtels und ähnlich wie bei den Tagebaugruben entlang des Cadillac-Break-Grünsteingürtels in Abitibi könnte ein Tagebau-Szenario eine Alternative zum Untertagebau sein, bei dem mächtigere Gänge verfolgt werden. Die Explorationskampagne im Frühjahr und Sommer 2026 wird sich voraussichtlich darauf konzentrieren, alle Gangvorkommen im Konzessionsgebiet zu kartieren, diese auf ihren Goldgehalt zu untersuchen und die daraus resultierenden Ziele abzubohren.

Bohrung Q25_28 lieferte mit 36,7 g/t Au über 0,5 m von 48,0 m bis 48,5 m den höchstgradigen Abschnitt des Programms (Abb. 2). Dieser Abschnitt entspricht dem identifizierten sichtbaren Gold in einem 2 cm breiten Quarz-Karbonat-Gängchen bei 48,3 m, das drei feinkörnige sichtbare Goldkörnchen enthielt. Die zugehörige Mineralparagenese umfasst Pyrit, Chalkopyrit und Bleiglanz in Spuren und bis zu 1 %.

Bohrung Q25_31 lieferte zwei bemerkenswerte Abschnitte: 3,9 g/t Au über 0,5 m von 138,6 m bis 139,1 m und 8,1 g/t Au über 0,7 m von 188,0 m bis 188,7 m.

Der Abschnitt mit 3,9 g/t Au bei 138,6 m entspricht einem 1 cm breiten, Low-Alpha Quarz-Karbonat-Gängchen, das ca. 0,5 % Sphalerit, Spuren von Pyrit und Spuren von Bleiglanz enthält.

Der Abschnitt mit 8,1 g/t Au bei 188,0 m entspricht identifiziertem sichtbaren Gold innerhalb eines 12 cm breiten Gangs. Ein sehr feinkörniges Goldkörnchen wurde am Rand des Gangs beobachtet, mit ca. 0,5 % feinkörnigem Pyrit an den Rändern und Spuren von feinkörnigem Sphalerit lokal im gesamten Gang verteilt.

Zu den Highlights aus Bohrung Q25_32 gehört ein Durchschnitt von etwa 1,0 g/t Au über einen mächtigeren Abschnitt von 1,7 m zwischen 211,1 m und 212,8 m. Dieser Abschnitt entspricht mehreren Quarz-Karbonat-Gängchen mit einer Breite von bis zu 4 cm innerhalb einer verwerfungskontrollierten Zone. Die Gängchen weisen eine Low-Alpha-Textur mit Pyrit in Spuren und bis zu 0,5 % an oder innerhalb der Gangränder auf. Fünf sehr feinkörnige sichtbare Goldkörnchen wurden innerhalb von 1 cm breiten Quarz-Karbonat-Gängchen identifiziert.

Ein zusätzlicher Abschnitt mit ca. 1,0 g/t Au über 0,9 m von 214,8 m bis 215,7 m wurde ebenfalls durchteuft. Diese Probe entspricht einer mäßig entwickelten Scherstruktur, die 1-3% verstreute Quarz-Karbonat-Gängchen mit bis zu 1% Pyrit und Spuren von Galenit (Bleiglanz) an den Gangrändern enthält.

Diese Ergebnisse und Abschnitte deuten auf eine größere Häufigkeit kleinerer Gänge hin, die alle einen Goldgehalt aufweisen. Die wichtigsten Analyseergebnisse aus den Bohrprogrammen 2025 sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse aus dem Phase-II-Bohrprogramm 2025

Bohrung Von Bis Au (g/t) Länge (m) Ziel Kommentar

Q25_28 33,6 36,1 0,506 2,5 Gang Vowel

Q25_28 48 48,5 36,7 0,5 Gang Vowel Gravimetrisch

Q25_31 119,3 120,6 1,27 1,3 Gang Bonanza

Q25_31 138,6 139,1 3,92 0,5 Gang Jumbo

Q25_31 188 188,7 8,13 0,7 Gang West

Q25_32 210,5 215,7 0,548 5,2 Gang West

einschließlich 211,8 212,3 1,970 0,5 Gang West

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83037/02-18MineCentreDrillingDeAKKR_Prcom.001.png

Abbildung 1: Lage der vier Bohrungen aus den Bohrkampagnen im November/Dezember 2025

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83037/02-18MineCentreDrillingDeAKKR_Prcom.002.png

Abbildung 2: Abschnitt von Q25_28 mit dem hochgradigen Abschnitt von 36,7 g/t Au über 0,5 m von 48,0 m bis 48,5 m und Q25_32

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83037/02-18MineCentreDrillingDeAKKR_Prcom.003.png

Abbildung 3: Karte mit der Lage des Projekts Mine Centre zwischen dem Projekt Hammond Reef im Osten und der Mine Rainy River im Westen

Für das Jahr 2026 geplante Explorationsaktivitäten in Mine Centre

Das Explorationsprogramm 2026 für Mine Centre soll mit den folgenden Schlüsselaktivitäten fortgesetzt werden:

· Nutzung von LiDAR-Vermessungsdaten in Verbindung mit detaillierten Feldkartierungen zur Identifizierung und Erfassung aller zutage tretenden Quarzgänge.

· Aktualisierung und Verfeinerung des bestehenden geologischen 3D-Modells mit Hilfe der Leapfrog-Software.

· Systematische Beprobung identifizierter Quarzgänge und Zusammenstellung der Analyseergebnisse für Gold (Au), Silber (Ag) und ausgewählte Basismetalle, darunter Kupfer (Cu).

· Hochdruckreinigung von Quarzgängen mit Potenzial für eine Au- und Ag-Mineralisierung, um frische Oberflächen freizulegen, gefolgt von einer systematischen Probenahme in Streichrichtung.

· Integration geologischer, geochemischer und struktureller Daten, um vorrangige Bohrziele zu identifizieren und ein entsprechendes Bohrprogramm und Budget zu entwickeln.

Über das Goldprojekt Mine Centre

In der Vergangenheit wurde in der Umgebung von Mine Centre in Ontario Gold abgebaut, insbesondere in der Goldmine Foley, die ab den 1890er-Jahren bis 1927 mit Unterbrechungen in Betrieb war, bevor der Betrieb im Zuge der Weltwirtschaftskrise eingestellt wurde. Die Goldminen in Mine Centre wurden ab den 1890er-Jahren entwickelt, wobei die Schächte bis auf eine Tiefe von 400 Fuß (ca. 122 m) abgeteuft wurde. Zwischen 1898 und 1900 wurden 10.500 Tonnen Erz aus einer Tiefe von 100 Fuß (ca. 30 m) gefördert, was einen Ertrag von 5.267 Unzen Gold ergab. Die Arbeiten wurden zwischen 1923 und 1927 fortgesetzt, darunter das Abteufen des Schachts und das Auffahren von Stollen auf mehreren Sohlen. Der Betrieb wurde 1927 aufgrund der niedrigen Goldpreise und der Weltwirtschaftskrise eingestellt. Die Foley und MacKenzie Gray Minen wurden später in den 1970er und 1980er-Jahren wieder in Betrieb genommen. Die Exploration wurde in der Folge nur sporadisch fortgeführt, bis QGold vor kurzem die Explorationsarbeiten im Umfeld der Foley-Goldmine wieder aufgenommen hat.

QA/QC-Protokoll

QGold hat bei der Verarbeitung aller Gesteinskernproben, die aus dem im Rahmen des Bohrprogramms 2025 gewonnenen Kernmaterial entnommen wurden, ein strenges QA/QC-Protokoll umgesetzt. Das Protokoll umfasste die Einfügung und Überwachung geeigneter Referenzmaterialien. Zur Validierung der Genauigkeit und Präzision der Analyseergebnisse werden zertifizierte Goldstandards mit hoher und niedriger Konzentration, Blindproben und Duplikate verwendet. Alle während der Bohrungen angetroffenen polymetallischen Quarzgänge wurden für die Analyse ausgewählt und mit im Konzessionsgebiet bekannten Oberflächengängen abgeglichen.

Alle entnommenen Gesteinskernproben wurden unter Aufsicht eines professionellen Geologen im Bohrkernschuppen in robuste Plastiktüten verpackt, gekennzeichnet und versiegelt. Die Probennummer, die Tiefe und eine kurze Beschreibung jeder Probe werden protokolliert und in eine digitale Datenbank eingegeben. Die Gesteinskernproben wurden mit einer Diamantsäge geteilt, wobei die Hälfte der Probe in der Kernkiste verblieb und die andere Hälfte in einen gekennzeichneten Probenbeutel gegeben wurde. Die Duplikate wurden geviertelt und in einzelne Probenbeutel gegeben.

Alle Probenbeutel wurden in Reissäcke verpackt und sicher gelagert, bevor sie an das Actlabs-Labor in Dryden (Ontario) geliefert wurden. Die Proben werden in der Actlabs-Anlage vorbereitet und zerkleinert und anschließend mittels Feuerprobe (50-Gramm-Einwaage) und anschließendem Atomabsorptions-verfahren auf Gold analysiert. Alle Proben wurden außerdem mit dem UT-4M Ultratrace unter Verwendung eines 4-Säure-Aufschlusses und anschließendem ICP-OES/ICP-MS-Verfahren auf Spurenelemente analysiert.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jason Arnold, P.Geo., einem unabhängigen Berater, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Über Q-Gold Resources Ltd.

Q-Gold Resources Ltd. (TSXV: QGR; OTCQB: QGLDF; FWB: QX9G) ist ein börsennotiertes nordamerikanisches Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Gold- und Silberprojekten in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in ganz Nordamerika konzentriert.

Die Aktien des Unternehmens sind an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol QGR, am OTCQB®-Markt in den Vereinigten Staaten unter QGLDF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter QX9G notiert.

QGold ist bestrebt, sein Portfolio an Gold- und Silberprojekten zur Produktionsreife zu bringen, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Goldprojekt Quartz Mountain in Oregon (USA) und dem Goldprojekt Mine Centre in Ontario (Kanada) liegt.

QGold konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Ressourcen durch systematische Exploration, disziplinierte Projektentwicklung auf der Grundlage rigoroser technischer Arbeit und verantwortungsbewusste Umweltpolitik in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen mit etablierter Infrastruktur.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Peter Tagliamonte

Chief Executive Officer

E-Mail: pwt@qgoldresources.com

Website: https://qgoldresources.com

Mobil: +1 (416) 564-2880

Vorsorgliche Hinweise

Der Gehalt und die Qualität der Mineralvorkommen im Mine Centre-Projekt des Unternehmens sind konzeptioneller Natur. Die Explorationen reichen nicht aus, um eine Mineralressource bei Mine Centre zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass ein Ziel als Mineralressource abgegrenzt werden kann. Darüber hinaus sind die Ergebnisse bei oder um Rainy River oder Hammond Reef oder anderen angrenzenden Konzessionsgebieten sowie die darauf bezogenen Informationen kein Hinweis auf Ergebnisse, die beim Mine Centre-Projekt erzielt werden könnten, oder auf Informationen, die für dieses Projekt relevant sind.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zu den Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Goldprojekte Quartz Mountain und Mine Centre, einschließlich des Explorationsprogramms 2026 für das Goldprojekt Mine Centre, der Pläne zur Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für Mine Centre und der Weiterentwicklung seines Vermögensportfolios in Richtung Produktion. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, je nach Fall, wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; zukünftige Mineralpreise und Marktnachfrage; Unfälle, Arbeitskämpfe und Arbeitskräftemangel; sowie andere Risiken der Bergbauindustrie. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83037

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83037&tr=1

