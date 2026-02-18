IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre als eines der 50 führenden Unternehmen der TSX Venture Exchange 2026 ausgezeichnet

IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre als eines der 50 führenden Unternehmen der TSX Venture Exchange 2026 ausgezeichnet

Vancouver, British Columbia, 18. Februar 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) (Sierra Madre oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-silver-site-visit-at-mexicos-newest-silver-and-gold-producer/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es von der TSX Venture Exchange als eines der Top 50 Unternehmen 2026 ausgezeichnet wurde.

Der TSX Venture 50 ist eine jährliche Rangliste der Unternehmen mit der besten Performance an der TSX Venture Exchange im letzten Jahr. Die Unternehmen werden anhand von drei gleichgewichteten Kriterien bewertet: Aktienkurssteigerung innerhalb eines Jahres, Wachstum der Marktkapitalisierung und konsolidierter Handelswert in Kanada.

Im Jahr 2025 stieg der Aktienkurs von Sierra Madre Gold & Silver um 264 % und das Marktkapitalisierungswachstum betrug 342 %. Die TSX Venture 50 2026 präsentiert die 50 besten von über 1.500 TSXV-Emittenten.

Wir sind stolz darauf, in die Liste des TSX Venture 50 für 2026 aufgenommen worden zu sein. Dies ist ein Beweis für die Stärke unseres Betriebsteams in La Guitarra, die disziplinierte Umsetzung unseres Portfolios und das anhaltende Vertrauen unserer Investoren, kommentierte Alex Langer, Chief Executive Officer. Wir freuen uns darauf, diese positive Dynamik im Jahr 2026 fortzusetzen.

Andrew Creech, Präsident der TSX Venture Exchange, kommentierte: Die TSX Venture 50 für 2026 spiegelt einen klaren Wendepunkt für die Frühphasenfinanzierung wider, mit einer Rückkehr von Liquidität und Kapital, die Kanadas Position als weltweit führendes Zentrum für die Erschließung von Ressourcen, strategische Innovationen und Skalierung stärkt. Das diesjährige Ranking unterstreicht die wichtige Rolle, die die TSXV bei der Kanalisierung von Kapital in den Bergbausektor und als primäre Wachstumspipeline für die nächste Generation der globalen Mineralienversorgung spielt.

Weitere Details finden Sie unter: http://tsx.com/venture50.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 t/Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Fachleuten von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

Alexander Langer

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten durchzuführen, basiert weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Daten und Berichten des Unternehmens aus früheren Aktivitäten sowie den Ergebnissen von Testbergbau- und -verarbeitungsaktivitäten. Das Unternehmen stützt seine Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenabschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb besteht ein höheres Risiko und eine größere Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Guitarra-Minenkomplexes, einschließlich einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Grades der Mineralgewinnung oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte und eines höheren technischen Risikos des Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie durchgeführt worden wäre und diese als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse oder Sonstiges widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, vorhersagt, beabsichtigt, zielt ab, strebt an, geht davon aus oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen können, könnten, sollten, würden, könnten oder werden ergriffen, erfolgen oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht und die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass das Unternehmen seine Zukunftspläne wie beabsichtigt umsetzen kann, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83046

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83046&tr=1

