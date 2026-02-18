IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold verlängert Golden Dyke um 200 Meter in Richtung Westen 16 Adergruppen einschliesslich 1,8 Meter mit 79,9 g/T Gold

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold verlängert Golden Dyke um 200 Meter in Richtung Westen 16 Adergruppen einschliesslich 1,8 Meter mit 79,9 g/T Gold

Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-approved-shaft-reduces-exploration-costs-and-simplifies-access/ -) gibt die Ergebnisse von vier Bohrlöchern aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 6). Zu den besten Ergebnissen gehörte 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) in Bohrloch SDDSC208.

Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 55 % bis 70 % der gemessenen Mächtigkeit der anderen gemeldeten Bohrlöcher geschätzt.

Drei wichtige Erkenntnisse:

1. Die Entdeckung wächst weiter - Golden Dyke verdoppelt seine Größe. SDDSC8 erweitert Golden Dyke um 200 m in westlicher Richtung in Richtung Christina und schneidet 16 Adergruppen, darunter 10 bisher unbekannte Adergruppen außerhalb des aktuellen Explorationsziels. Dadurch verdoppelt sich die Fläche des vielversprechenden Gebiets Golden Dyke sofort und es bestätigt sich, dass das mineralisierte System stärker miteinander verbunden ist als bisher angenommen. Da nur 650 m der 1.550 m bekannten Streichlänge intensiv gebohrt wurden, befindet sich Sunday Creek noch in einem frühen Stadium der Definition seines gesamten Umfangs.

2. Hochgradiges Profil bestätigt. SDDSC208 ergab 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m, wobei vier einzelne Untersuchungsergebnisse 100 g/t Au überstiegen, darunter 309 g/t Au auf 0,47 m. Sunday Creek beherbergt nun 79 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au - ein Gehaltsprofil, das das Projekt zu den weltweit hochgradigsten Goldbohrfunden zählt.

3. Strukturelle Architektur weiter definiert. SDDSC180, SDDSC191 und SDDSC191W1 durchschnitten Korridore aus Gängen und alterierten Sedimenten in der Hangenden und lieferten wichtige Daten zu strukturellen Kontrollen und Alterationsspuren. Diese Bohrlöcher verbessern das geologische Rahmenwerk und die Zielvektoren für Folgebohrungen im Korridor Golden Dyke-Christina.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83035/180226_DE_SXGC_EXTENDS.001.png

Abbildung 1: Sichtbares Gold in SDDSC208 mit Quarz + Karbonat + Sulfosalzen + Stibnit in einer 0,47 m langen Scherzone in 650,77 m Tiefe (309 g/t Au & 0,03 % Sb) innerhalb eines größeren Abschnitts von 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m.

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: SDDSC208 ist ein bedeutendes Ergebnis für den Verlauf dieses Projekts. Sechzehn Adern in einem 420 m langen mineralisierten Abschnitt, vier einzelne Untersuchungsergebnisse von über 100 g/t Au und eine 200 m lange westliche Erweiterung von Golden Dyke - dieses Bohrloch zeigt, dass das System mit jeder Veröffentlichung weiter wächst. Das prospektive Gebiet Golden Dyke hat sich nun verdoppelt, und vor allem bestätigen die zehn neuen Adern zwischen Golden Dyke und Christina, dass es sich um ein größeres, stärker verbundenes System handelt, als wir zuvor definiert hatten.

Sunday Creek verfügt nun über 79 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au aus 113 km Bohrungen, und wir haben weniger als die Hälfte der bekannten 1.550 m Streichlänge getestet. Das Explorationspotenzial hier ist beträchtlich und systematisch - es handelt sich nicht um eine Einzelbohrung, sondern um ein System im Distriktmaßstab, das sich mit jeder Bohrung weiter ausdehnt.

Mit seinem hohen Goldgehalt und dem strategischen Wert von Antimon, das in der westlichen Welt dringend benötigt wird, bietet Sunday Creek eine seltene Kombination. Wir haben den Gehalt, das Potenzial für eine großflächige Erschließung, die Rechtshoheit und die Infrastruktur. Mit zehn Bohrgeräten und 41 Bohrlöchern in der Pipeline treiben wir dieses Projekt methodisch voran, um Meilensteine bei der Ressourcendefinition und -erschließung zu erreichen.

Für diejenigen, die Details mögen - Highlights:

· SDDSC208 erreichte eine horizontale Step-out-Erweiterung von 200 m zwischen Golden Dyke und Christina mit einem herausragenden Abschnitt von 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m, darunter:

o 0,5 m mit 309,1 g/t AuEq (309,0 g/t Au, 0,03 % Sb) ab 650,8 m

· Vier einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 100 g/t Au:

o 109 g/t Au & 0,27 % Sb über 0,44 m ab 565,68 m

o 113 g/t Au und 0,01 % Sb über 0,31 m ab 644,64 m

o 107 g/t Au und 0,02 % Sb über 0,1 m ab 644,95 m

o 309 g/t Au & 0,03 % Sb über 0,47 m ab 650,77 m (sichtbares Gold in Abbildung 1 dargestellt)

· Das Bohrloch durchschnitten mehrere Adern jenseits des aktuellen Explorationsziels, wodurch sich die bekannte Ausdehnung des mineralisierten Systems vergrößerte und die Mineralisierung von Golden Dyke bis hinüber nach Christina weiter verbunden wurde.

Ausgewählte Highlights umfassen:

o 5,1 m mit 3,8 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 428,4 m

o 8,3 m mit 1,9 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 460,4 m

o 3,7 m mit 7,7 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 478,5 m, einschließlich

§ 1,7 m mit 14,3 g/t AuEq (8,2 g/t Au, 2,5 % Sb) ab 479,0 m

o 1,9 m mit 37,2 g/t AuEq (35,9 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 565,7 m

o 0,4 m mit 111,6 g/t AuEq (111,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 644,6 m

o 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m, einschließlich

§ 0,5 m mit 309,1 g/t AuEq (309,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 650,8 m

o 1,3 m mit 14,0 g/t AuEq (14,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 831,2 m

· Hangende Wandlöcher - SDDSC180, 191 und 191W1 wurden von Ost nach West gebohrt, um die gesamte Breite des Gangs und das alterierte Sedimentpaket im Korridor Golden Dyke-Christina zu untersuchen. Aufgrund von Verwerfungen innerhalb der Zielzone blieben alle drei Bohrlöcher überwiegend innerhalb der Hangenden der vielversprechenden Struktur, anstatt die mineralisierte Sequenz bis zur Liegenden zu durchqueren. Obwohl diese Bohrlöcher nur niedriggradige Ergebnisse lieferten, lieferten sie wichtige Einschränkungen hinsichtlich der strukturellen Architektur und der Verwerfungsgeometrie, die die Zielgenauigkeit in nachfolgenden Programmen verbessern werden.

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden vier Bohrlöcher vorgestellt, die von Ost nach West in Richtung der Prospekte Golden Dyke und Christina gebohrt wurden.

SDDSC208

SDDSC208, das von Ost nach West gebohrt wurde, durchteufte insgesamt sechzehn Adern, darunter vier bekannte Adern des Golden Dyke, zehn Adern außerhalb des Explorationszielgebiets und zwei Adern an der Grenze zwischen Golden Dyke und Christina. Dieses Bohrloch untersuchte einen 420 m langen vielversprechenden Korridor, der die Mineralisierung 200 m westlich von Golden Dyke (320 m Bohrloch) erweitert.

Die Bohrung lieferte außerordentlich hochgradige Einzeluntersuchungsergebnisse, darunter vier Einzelergebnisse >100 g/t Au, darunter

· 109 g/t Au und 0,27 % Sb über 0,44 m ab 565,68 m

· 113 g/t Au & 0,01 % Sb über 0,31 m ab 644,64 m

· 107 g/t Au und 0,02 % Sb über 0,1 m ab 644,95 m

· 309 g/t Au und 0,03 % Sb auf 0,47 m ab 650,77 m (Abbildung 1)

Die Bohrung identifizierte erfolgreich eine Mineralisierung an der Grenze zwischen Golden Dyke und Christina und war eine 220 m lange Abwärtserweiterung mit einem herausragenden Abschnitt von 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m und einer strukturell interpretierten 400 m tiefen Absenkung von 1,3 m mit 14,0 g/t AuEq (14,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 831,2 m. Das Bohrloch durchschnitten auch mehrere Adern jenseits des aktuellen Explorationsziels, wodurch sich die bekannte Ausdehnung des mineralisierten Systems vergrößerte und die Mineralisierung von Golden Dyke bis hinüber nach Christina weiter verbunden wurde (Abbildung 2).

Ausgewählte Highlights umfassen:

· 4,6 m mit 2,2 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 420,1 m

· 5,1 m mit 3,8 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 428,4 m

· 8,3 m mit 1,9 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 460,4 m

· 3,7 m mit 7,7 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 478,5 m, einschließlich

o 1,7 m mit 14,3 g/t AuEq (8,2 g/t Au, 2,5 % Sb) ab 479,0 m

· 3,0 m mit 4,5 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 503,4 m

· 1,9 m mit 37,2 g/t AuEq (35,9 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 565,7 m

· 2,3 m mit 4,8 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 608,4 m

· 0,4 m mit 111,6 g/t AuEq (111,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 644,6 m

· 1,8 m mit 80,5 g/t AuEq (79,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 649,4 m, einschließlich

o 0,5 m mit 309,1 g/t AuEq (309,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 650,8 m

· 4,3 m mit 2,5 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 665,6 m

· 1,3 m mit 14,0 g/t AuEq (14,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 831,2 m.

SDDSC180

SDDSC180, das von Ost nach West gebohrt wurde, durchschnitten einen 240 m langen Korridor aus Gang und alteriertem Sediment in der Hangenden des aussichtsreichen Gebiets. Dieses Bohrloch lieferte wichtige geologische Informationen über die strukturellen Kontrollen und den Alterationsfußabdruck im Zusammenhang mit dem mineralisierten System und trug so zum allgemeinen Verständnis des geologischen Rahmens für zukünftige Bohrziele bei.

SDDSC191 und SDDSC191W1

SDDSC191, das von Ost nach West gebohrt wurde, durchschnitten einen 160 m langen Korridor aus Gängen und alterierten Sedimenten in der Hangenden des aussichtsreichen Gebiets. Ein Keilbohrloch, SDDSC191W1, wurde fertiggestellt, um diesen Korridor zu durchschneiden und seine Geometrie für zukünftige Bohrziele zu definieren. Diese Bohrlöcher trugen zur Abgrenzung der strukturellen Architektur der Prospekte Golden Dyke und Christina bei und lieferten wichtige Vektorinformationen für nachfolgende Explorationsprogramme.

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Derzeit sind neun Bohrgeräte im Sunday Creek-Projekt im Einsatz, ein weiteres Bohrgerät ist für die regionale Exploration vorgesehen. Die Ergebnisse von 41 Bohrlöchern, die derzeit verarbeitet und analysiert werden, stehen noch aus, darunter zehn Bohrlöcher, die derzeit aktiv gebohrt werden, und ein aufgegebenes Bohrloch (Abbildung 3). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum ersten Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das Goldprojekt Sunday Creek im epizonalen Stil befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einem 16.900 Hektar (Ha) großen, genehmigten Explorationsgebiet. SXGC ist außerdem Eigentümer von 1.392 Ha Land, das den wichtigsten Teil des Hauptbohrgebiets des Sunday Creek-Projekts und dessen Umgebung bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adern, die eine steil abfallende Zone mit stark alterierten Gesteinen (dem Wirtsgestein) durchschneiden. Diese Adern ähneln einer goldenen Leiter, bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt und mehrere quer verlaufende Adern, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen in einer Tiefe von über 600 m von der Oberfläche bis über 1.100 m unter der Oberfläche definiert. Sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Breite) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Seit Ende 2020 wurden insgesamt 243 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 113.556,61 m in Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.973,77 m, die aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet, drei weitere regionale Bohrlöcher werden derzeit bearbeitet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt 79 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und 66 zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 und 100 g/t Au sowie 97 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb unter Anwendung eines unteren Cutoff-Gehaltes von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m des Wirtsgesteins/Sediments (Leitersprossen) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 650 m intensiver bohrtechnisch untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bis heute wurden mindestens 115 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 6).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Der regionale Wirt der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine interbedded Turbiditsequenz aus Siltsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe von offenen, nach Nordwesten verlaufenden Falten gefaltet wurden.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify 3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der SXGC-Website verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Intervalle werden als Bohrlochdicke angegeben. Bei zukünftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Ziffer geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten der auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen den Projektstandort, den Plan und Längsschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Daten zu den Bohrkragen und Untersuchungsergebnissen. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben, andernfalls wird sie für andere gemeldete Bohrlöcher auf etwa 55 % bis 70 % der gemessenen Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m abgeschnitten wurden.

Kritische metallische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) entstanden ist, 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig einen hohen Gehalt an dem kritischen Metall Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorkommen. Antimon steht ganz oben auf der Liste der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon legiert sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften für Lote, Munition, Lager und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) definiert ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung in einer Tier-1-Lage mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 79 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au aus 113,6 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei die Strukturen von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 1.100 m getestet wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Antimon trägt neben Gold etwa 20 % zum In-situ-Wert bei. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die damit verbundenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen Antimonlieferanten für den Westen.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie eine Goldausbeute von 93 % bis 98 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200 km langen Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und einen Meilenstein nach dem anderen zu erreichen.

- Ende -

Für die Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand der Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsleitung

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, ist die gemäß NI 43-101 qualifizierte Person. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach NATA-Qualitätssystemen arbeitet. Die Proben wurden vorbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 Gramm Charge) auf Gold analysiert, anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine und Viertelkern-Duplikaten. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort verarbeitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, die gleichen Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine jährliche Metallausbeute von 91 % für Gold und 92 % für Antimon im Jahr 2024 zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Aufbereitung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um die ersten Explorationsziele für die Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek festzulegen.

JORC-Erklärung einer kompetenten Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe im Bereich Bergbau (#10315), und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Limited. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in die vorliegende Form und den vorliegenden Kontext des Berichts zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen geologischen Bericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code SX2 verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrlochergebnisse und sind den folgenden Mitteilungen entnommen, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

· 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass sich die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert haben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage auf den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC180, SDDSC191, SDDSC191W1 und SDDSC208 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83035/180226_DE_SXGC_EXTENDS.002.jpeg

Abbildung 3: Sunday Creek-Grundriss mit ausgewählten Bohrlochverläufen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC180, SDDSC191, SDDSC191W1 und SDDSC208 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochverläufen (dunkelblau).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83035/180226_DE_SXGC_EXTENDS.003.jpeg

Abbildung 4: Längsschnitt Sunday Creek über A-B in der Ebene der Brekzie/veränderten Sedimentwirtsgestein in Richtung NW (Streichung 56 Grad) mit mineralisierten Gangsystemen. Zeigt die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC180, SDDSC191, SDDSC191W1 und SDDSC208 (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Linie) mit ausgewählten Durchschneidungen und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adergruppen ist durch die Nähe zu den Bohrlochpunkten begrenzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83035/180226_DE_SXGC_EXTENDS.004.png

Abbildung 5: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 12 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms über 2.383 m untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich in Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet in Golden Dyke-Apollo entfernt. Karte in GDA94/ MGA Zone 55.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83035/180226_DE_SXGC_EXTENDS.005.png

Abbildung 6: Lage des Sunday Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimony-Projekt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83035/180226_DE_SXGC_EXTENDS.006.png

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Lagerstätte Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC180 1159,77 Christina 330753,2 5867732,9 306,8 -45 273,1

SDDSC191 864,4 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,1 275,2

SDDSC191W1 1132,9 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,3 275,2

SDDSC208 929,3 Christina 330753,5 5867733 306,7 -47,1 281

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC193 668,1 Golden Dyke 330775,4 5867891 295,5 -58,6 262,2

SDDSC194 929 Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 310

SDDSC194W1 1438,86 Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 311,2

SDDSC195 152,15 Apollo 330989,7 5867715,6 318 -53,3 60,5

SDDSC197 791,5 Golden Dyke 330217,8 5867664,2 268,9 -58,7 50,8

SDDSC198 273,6 Apollo 331180,4 5867849,1 306,1 -31,5 248,6

SDDSC199 503,43 Apollo 330887,5 5867704,5 312,7 -42,8 52,2

SDDSC200 320,54 Apollo 330887,2 5867704,3 312,7 -47,8 53

SDDSC201 321,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC202 1100 Apollo 331596,2 5867936,6 345,6 -43,4 266,9

SDDSC203 547 Golden Dyke 330775,3 5867888,9 295,5 -47,5 253,4

SDDSC204 1208,3 Apollo 331615,6 5867952,4 346,5 -58,2 270,4

SDDSC205 In Bearbeitung Plan Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

1320

m

SDDSC206 286,2 Golden Dyke 330752,7 5867734,4 306,9 -33 301

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC209 271,58 Apollo East 331463,3 5867746,4 341,2 -30,5 34

SDDSC210 512 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43,6 264,3

SDDSC211 380,02 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -40,1 250,4

SDDSC212 438,7 Apollo East 331464,9 5867866,4 333,2 -33,2 261,3

SDDSC213 941,4 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC214 431,6 Apollo 331615,5 5867952,7 346,8 -55,2 269

SDDSC214W1 In Bearbeitung Plan Apollo 331615,5 5867951,7 346,8 0 0

1150

m

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC216A 572,36 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6

SDDSC217 490,7 Apollo East 331481,2 5867839,5 335,4 -25 261,9

SDDSC218 In Bearbeitung Plan Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

700

m

SDDSC219 392,2 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8

SDDSC220 716,7 Christina 329780,9 5867551,9 286,5 -26 70,8

SDDSC221 926,6 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 284,1

SDDSC222 In Bearbeitung Plan Apollo 331595,7 5867936,2 345,5 -50,4 267,6

770

m

SDDSC223 460 Apollo East 331481 5867842 336,2 -34 262

SDDSC224 496,9 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -37 245,8

SDDSC225 In Bearbeitung Plan Golden Dyke 330753,5 5867733 306,8 -52,8 283,8

1270

m

SDDSC226 In Bearbeitung Plan Rising Sun 331273 5867124 290 56 336,5

1900

m

SDDSC227 In Bearbeitung Plan Apollo Ost 331481,2 5867839,5 335,4 -36,3 266,2

380

m

SDDSC228 In Bearbeitung Plan Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -47 245

440

m

SDDSC232 In Bearbeitung Plan Christina 329780,9 5867551,9 286,5 -34 65,2

1000

m

Derzeit bearbeitete und analysierte regionale Bohrlöcher

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDRE016 410,5 Redcastle 302735 5927298 217 -50,3 67,7

SDDRE017 359,8 Schöne Venus 305388,6 5926618 206,62 -50,9 68,9

SDDTS009 In Bearbeitung Plan Tonstall 336992 5870553 524,6 -28,3 285

425

m

Verlassene Bohrlöcher, die derzeit verarbeitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Lagerstätte Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -46,5 252,3

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die aus SDDSC180, SDDSC191, SDDSC191W1 und SDDSC208 mit zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m abgeschnitten. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen aus SDDSC180, SDDSC191, SDDSC191W1 und SDDSC208 ergaben >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC180 817,49 818,26 0,77 0,14 0,00 0,15

SDDSC180 818,26 819,2 0,94 0,16 0,01 0,18

SDDSC180 819,59 820,54 0,95 0,13 0,01 0,15

SDDSC180 820,54 821,52 0,98 0,26 0,02 0,30

SDDSC180 821,52 821,98 0,46 1,66 0,00 1,67

SDDSC180 821,98 823,1 1,12 0,95 0,01 0,97

SDDSC180 823,1 824,22 1,12 0,10 0,01 0,12

SDDSC180 829,98 830,68 0,70 0,23 0,01 0,24

SDDSC180 833,01 833,72 0,71 0,16 0,00 0,17

SDDSC180 833,72 833,85 0,13 3,76 0,01 3,78

SDDSC180 834,45 835,44 0,99 0,26 0,01 0,28

SDDSC180 835,99 836,2 0,21 0,21 0,14 0,54

SDDSC180 836,2 836,33 0,13 0,67 0,07 0,85

SDDSC180 836,67 836,9 0,23 3,52 0,01 3,54

SDDSC180 838,27 839,55 1,28 0,12 0,00 0,13

SDDSC180 839,55 840,25 0,70 0,14 0,00 0,15

SDDSC180 846,44 846,66 0,22 0,52 0,00 0,53

SDDSC180 847,9 848,76 0,86 0,09 0,01 0,12

SDDSC180 855,3 856,4 1,10 0,39 0,00 0,40

SDDSC180 856,4 857,7 1,30 1,46 0,00 1,47

SDDSC180 861,6 862,9 1,30 0,08 0,00 0,09

SDDSC180 879,8 881,1 1,30 0,10 0,00 0,11

SDDSC180 882,4 883,38 0,98 0,25 0,00 0,26

SDDSC180 892,27 892,73 0,46 0,25 0,00 0,25

SDDSC180 897,46 898,23 0,77 0,22 0,00 0,23

SDDSC180 912,4 913,25 0,85 1,78 0,00 1,78

SDDSC180 915,14 915,88 0,74 0,33 0,00 0,34

SDDSC180 922,83 923,77 0,94 0,22 0,00 0,23

SDDSC180 936,42 936,65 0,23 1,69 0,00 1,70

SDDSC180 937,24 938,15 0,91 0,21 0,00 0,22

SDDSC180 938,15 938,3 0,15 8,00 0,00 8,01

SDDSC180 938,3 939,24 0,94 0,13 0,00 0,14

SDDSC180 952,05 952,35 0,30 3,18 0,00 3,18

SDDSC180 960,6 961,4 0,80 0,56 0,00 0,57

SDDSC180 970,3 970,9 0,60 0,28 0,00 0,29

SDDSC180 972,3 972,8 0,50 0,45 0,00 0,46

SDDSC180 989 990,2 1,20 0,25 0,00 0,26

SDDSC180 990,2 990,4 0,20 4,45 0,00 4,45

SDDSC180 1000 1001 1,00 0,11 0,00 0,12

SDDSC180 1006,3 1007,5 1,20 0,65 0,00 0,66

SDDSC180 1007,5 1008,4 0,90 0,89 0,00 0,90

SDDSC180 1008,4 1008,9 0,50 0,24 0,00 0,24

SDDSC180 1010,2 1010,8 0,60 0,17 0,00 0,17

SDDSC180 1010,8 1011,1 0,30 0,90 0,00 0,90

SDDSC180 1012,9 1013,3 0,44 0,46 0,00 0,46

SDDSC180 1023,56 1024,3 0,77 0,40 0,00 0,41

SDDSC180 1024,33 1025,5 1,12 0,38 0,00 0,38

SDDSC180 1025,45 1026,3 0,80 0,19 0 0,19

SDDSC180 1026,25 1027 0,71 0,23 0,00 0,23

SDDSC180 1027,92 1028,6 0,72 0,25 0,00 0,25

SDDSC180 1029,8 1030,2 0,43 0,29 0,00 0,30

SDDSC191 841,34 842,48 1,14 0,09 0,00 0,09

SDDSC191 843,07 843,96 0,89 0,33 0,00 0,33

SDDSC191 844,41 845 0,59 0,72 0,01 0,74

SDDSC191 851,3 852,6 1,30 0,08 0,00 0,09

SDDSC191 860,96 861,83 0,87 0,24 0,01 0,26

SDDSC191 861,83 863,1 1,27 0,08 0,00 0,08

SDDSC191 863,1 863,8 0,70 0,74 0,00 0,75

SDDSC191W1 861,01 862,14 1,13 0,25 0,01 0,27

SDDSC191W1 862,35 862,9 0,55 0,32 0,0 0,32

SDDSC191W1 863,07 863,87 0,80 0,33 0,00 0,33

SDDSC191W1 865,5 866,13 0,63 0,16 0,00 0,16

SDDSC191W1 867,14 867,85 0,71 0,50 0,00 0,51

SDDSC191W1 867,85 869,02 1,17 0,10 0,01 0,11

SDDSC191W1 872,65 873,14 0,49 0,24 0,00 0,25

SDDSC191W1 890,7 891,02 0,32 0,21 0,10 0,45

SDDSC191W1 905,82 906,61 0,79 0,27 0,00 0,27

SDDSC191W1 914,38 915,46 1,08 0,10 0,01 0,12

SDDSC191W1 918,47 918,64 0,17 0,61 0,00 0,62

SDDSC191W1 941,78 942,32 0,54 0,39 0,00 0,40

SDDSC191W1 961,13 961,34 0,21 0,41 0,15 0,77

SDDSC191W1 975,44 975,94 0,50 0,26 0,00 0,27

SDDSC191W1 975,94 976,79 0,85 0,31 0,00 0,32

SDDSC191W1 978,72 979,71 0,99 0,39 0,00 0,40

SDDSC191W1 979,71 980,56 0,85 0,14 0,00 0,15

SDDSC191W1 980,56 981,67 1,11 0,11 0,00 0,12

SDDSC191W1 981,67 982,42 0,75 0,13 0,00 0,14

SDDSC191W1 982,42 982,95 0,53 0,20 0,00 0,21

SDDSC191W1 983,37 984,39 1,02 0,25 0,00 0,26

SDDSC208 414,67 414,96 0,29 0,39 0,05 0,50

SDDSC208 414,96 415,96 1,00 0,07 0,01 0,10

SDDSC208 418,08 418,68 0,60 0,17 0,02 0,21

SDDSC208 419,51 420,1 0,59 0,67 0,03 0,74

SDDSC208 420,1 420,34 0,24 1,34 0,01 1,36

SDDSC208 420,34 421,18 0,84 1,43 0,19 1,88

SDDSC208 421,18 421,3 0,12 3,08 0,44 4,13

SDDSC208 421,3 421,66 0,36 0,65 0,03 0,72

SDDSC208 421,66 421,88 0,22 1,20 0,33 1,99

SDDSC208 421,88 422,76 0,88 0,20 0,01 0,23

SDDSC208 422,76 422,92 0,16 1,71 0,39 2,64

SDDSC208 422,92 423,43 0,51 0,37 0,14 0,70

SDDSC208 423,43 423,7 0,27 0,07 0,22 0,60

SDDSC208 423,7 424,3 0,60 0,07 0,05 0,18

SDDSC208 424,3 424,74 0,44 1,93 4,71 13,19

SDDSC208 424,74 425,3 0,56 0,15 0,03 0,23

SDDSC208 425,3 426,26 0,96 0,16 0,04 0,25

SDDSC208 427,68 428,44 0,76 0,48 0,18 0,91

SDDSC208 428,44 428,54 0,10 6,09 2,16 11,25

SDDSC208 428,54 428,8 0,26 2,56 1,66 6,53

SDDSC208 429,48 429,82 0,34 0,12 2,00 4,90

SDDSC208 429,82 429,98 0,16 1,01 12,70 31,36

SDDSC208 429,98 431,07 1,09 0,12 0,10 0,35

SDDSC208 431,07 431,38 0,31 0,80 0,05 0,92

SDDSC208 431,38 431,75 0,37 1,01 0,50 2,21

SDDSC208 431,75 432,11 0,36 0,52 0,36 1,38

SDDSC208 432,11 432,35 0,24 1,03 0,65 2,58

SDDSC208 432,35 432,63 0,28 0,97 0,22 1,50

SDDSC208 432,63 432,84 0,21 0,43 0,25 1,03

SDDSC208 432,84 433,06 0,22 1,12 1,01 3,53

SDDSC208 433,06 433,43 0,37 1,49 4,86 13,11

SDDSC208 433,43 433,56 0,13 2,29 1,53 5,95

SDDSC208 433,56 434,14 0,58 0,41 0,24 0,98

SDDSC208 434,14 435,3 1,16 0,04 0,02 0,09

SDDSC208 435,3 435,75 0,45 0,17 0,08 0,35

SDDSC208 435,75 435,89 0,14 0,51 1,34 3,71

SDDSC208 435,89 436,57 0,68 0,12 0,02 0,18

SDDSC208 438,54 439,2 0,66 0,19 0,01 0,22

SDDSC208 439,2 439,92 0,72 0,25 0,00 0,26

SDDSC208 439,92 440,44 0,52 1,72 0,01 1,74

SDDSC208 440,44 440,92 0,48 1,69 0,01 1,72

SDDSC208 441,89 442,86 0,97 0,24 0,01 0,27

SDDSC208 442,86 443,7 0,84 0,35 0,01 0,37

SDDSC208 447,98 448,67 0,69 2,04 0,16 2,42

SDDSC208 448,67 449,31 0,64 1,41 0,05 1,54

SDDSC208 451,86 452,63 0,77 0,04 0,07 0,20

SDDSC208 452,63 453,1 0,47 0,11 0,08 0,30

SDDSC208 453,1 454,08 0,98 0,11 0,06 0,25

SDDSC208 455,13 455,86 0,73 0,16 0,08 0,35

SDDSC208 457 458,3 1,30 0,11 0,01 0,13

SDDSC208 460,39 460,64 0,25 2,02 1,20 4,89

SDDSC208 460,64 461,05 0,41 10,30 2,71 16,78

SDDSC208 461,05 461,17 0,12 0,82 0,05 0,94

SDDSC208 461,17 461,31 0,14 0,60 0,71 2,30

SDDSC208 462 462,8 0,80 0,53 0,04 0,63

SDDSC208 463,09 463,51 0,42 0,87 0,22 1,40

SDDSC208 463,51 463,92 0,41 0,79 0,62 2,27

SDDSC208 463,92 464,05 0,13 1,29 2,56 7,41

SDDSC208 464,05 464,9 0,85 0,22 0,35 1,06

SDDSC208 464,9 466,18 1,28 0,20 0,08 0,39

SDDSC208 466,58 466,78 0,20 3,32 1,12 6,00

SDDSC208 466,78 467,99 1,21 0,35 0,02 0,40

SDDSC208 467,99 468,65 0,66 1,70 0,02 1,75

SDDSC208 468,65 469,85 1,20 0,35 0,03 0,42

SDDSC208 471 471,91 0,91 0,18 0,03 0,24

SDDSC208 478,47 478,97 0,50 3,52 0,05 3,65

SDDSC208 478,97 479,36 0,39 2,68 1,48 6,22

SDDSC208 479,36 479,82 0,46 20,30 6,76 36,46

SDDSC208 479,82 480,17 0,35 2,92 1,71 7,01

SDDSC208 480,17 480,7 0,53 5,23 0,20 5,71

SDDSC208 480,7 480,98 0,28 4,24 0,25 4,84

SDDSC208 480,98 481,72 0,74 0,17 0,07 0,34

SDDSC208 481,96 482,2 0,24 2,80 0,02 2,86

SDDSC208 482,84 483,23 0,39 0,50 0,03 0,57

SDDSC208 483,23 483,81 0,58 0,67 0,03 0,74

SDDSC208 483,81 484,23 0,42 0,39 0,03 0,46

SDDSC208 484,23 484,45 0,22 1,22 0,30 1,94

SDDSC208 484,45 484,56 0,11 27,80 6,35 42,98

SDDSC208 484,56 485,44 0,88 0,21 0,09 0,43

SDDSC208 485,44 486,64 1,20 0,17 0,24 0,74

SDDSC208 486,64 486,74 0,10 2,06 5,24 14,58

SDDSC208 486,97 487,17 0,20 1,03 10,10 25,17

SDDSC208 489,46 489,65 0,19 0,09 0,75 1,88

SDDSC208 503 503,35 0,35 0,58 0,10 0,82

SDDSC208 503,35 503,5 0,15 13,30 21,50 64,69

SDDSC208 503,5 504,7 1,20 0,93 0,06 1,06

SDDSC208 505,88 506,23 0,35 1,79 0,95 4,06

SDDSC208 506,23 506,36 0,13 3,48 1,68 7,50

SDDSC208 508,85 509,56 0,71 0,19 0,02 0,23

SDDSC208 509,56 510,07 0,51 0,54 0,05 0,66

SDDSC208 510,07 510,53 0,46 0,13 0,07 0,31

SDDSC208 510,53 511,18 0,65 0,21 0,04 0,30

SDDSC208 514,05 514,34 0,29 0,73 0,57 2,09

SDDSC208 515,49 516,54 1,05 0,07 0,01 0,10

SDDSC208 516,95 517,05 0,10 2,06 0,32 2,82

SDDSC208 517,05 517,64 0,59 1,37 0,04 1,46

SDDSC208 518,95 519,06 0,11 2,09 6,21 16,93

SDDSC208 521,18 521,33 0,15 0,28 2,09 5,28

SDDSC208 525,02 526,27 1,25 0,04 0,02 0,09

SDDSC208 527,69 527,97 0,28 0,63 0,49 1,80

SDDSC208 528,81 529,58 0,77 0,90 0,21 1,40

SDDSC208 529,58 530,23 0,65 2,20 1,06 4,73

SDDSC208 530,23 530,83 0,60 0,18 0,26 0,80

SDDSC208 533,08 533,47 0,39 0,34 0,03 0,41

SDDSC208 534,11 534,38 0,27 5,62 1,24 8,58

SDDSC208 536,9 537,41 0,51 0,11 0,04 0,21

SDDSC208 537,41 537,6 0,19 0,49 0,58 1,88

SDDSC208 537,6 537,98 0,38 0,84 0,24 1,41

SDDSC208 543,38 543,64 0,26 0,09 0,42 1,09

SDDSC208 544,12 544,96 0,84 0,10 0,03 0,18

SDDSC208 562,82 563,4 0,58 0,09 0,08 0,27

SDDSC208 563,4 563,63 0,23 3,79 0,02 3,84

SDDSC208 565,68 566,12 0,44 109,00 0,27 109,65

SDDSC208 567,08 567,61 0,53 40,30 1,70 44,36

SDDSC208 569,88 570,1 0,22 0,02 0,24 0,59

SDDSC208 570,1 570,3 0,20 2,63 3,71 11,50

SDDSC208 579,92 581,22 1,30 1,43 0,14 1,76

SDDSC208 581,61 582,76 1,15 0,68 0,03 0,75

SDDSC208 586,71 586,91 0,20 0,75 1,52 4,38

SDDSC208 589,84 590,03 0,19 5,82 0,04 5,91

SDDSC208 592,23 592,5 0,27 0,54 0,02 0,58

SDDSC208 592,5 592,76 0,26 1,65 0,01 1,68

SDDSC208 599,42 599,71 0,29 0,37 0,07 0,55

SDDSC208 600,1 600,8 0,70 0,90 0,32 1,66

SDDSC208 600,8 601,02 0,22 0,28 0,29 0,97

SDDSC208 601,02 601,27 0,25 0,26 0,17 0,67

SDDSC208 601,27 601,45 0,18 2,02 2,05 6,92

SDDSC208 608,43 608,7 0,27 3,71 0,06 3,85

SDDSC208 608,7 609,4 0,70 8,69 0,08 8,87

SDDSC208 609,4 609,75 0,35 1,99 0,25 2,59

SDDSC208 609,75 610,75 1,00 2,45 0,20 2,93

SDDSC208 618 618,92 0,92 0,16 0,03 0,22

SDDSC208 619,24 619,84 0,60 0,51 0,30 1,23

SDDSC208 619,84 620,06 0,22 6,10 0,50 7,30

SDDSC208 620,06 620,69 0,63 0,05 0,21 0,55

SDDSC208 620,69 621,12 0,43 0,23 0,15 0,59

SDDSC208 621,12 622,18 1,06 0,15 0,07 0,31

SDDSC208 622,18 623,13 0,95 0,22 0,01 0,23

SDDSC208 632,04 633,05 1,01 0,27 0,08 0,46

SDDSC208 637,35 638,02 0,67 0,22 0,49 1,39

SDDSC208 639,06 639,7 0,64 0,08 0,04 0,18

SDDSC208 639,7 640,7 1,00 0,11 0,02 0,15

SDDSC208 640,7 641,7 1,00 0,10 0,01 0,13

SDDSC208 644,64 644,95 0,31 113,00 0,01 113,02

SDDSC208 644,95 645,05 0,10 107,00 0,02 107,05

SDDSC208 649,42 649,6 0,18 1,42 2,08 6,39

SDDSC208 650,77 651,24 0,47 309,00 0,03 309,06

SDDSC208 658,2 659,02 0,82 0,25 0,06 0,40

SDDSC208 660,05 660,79 0,74 0,07 0,05 0,18

SDDSC208 662 662,1 0,10 1,40 0,00 1,41

SDDSC208 662,1 662,55 0,45 1,72 0,01 1,75

SDDSC208 662,55 662,84 0,29 1,52 0,01 1,55

SDDSC208 662,84 663,03 0,19 2,80 0,01 2,83

SDDSC208 663,03 663,48 0,45 9,75 0,01 9,78

SDDSC208 665,62 665,88 0,26 0,87 0,73 2,61

SDDSC208 667,73 668,74 1,01 1,01 0,07 1,17

SDDSC208 668,74 669,1 0,36 1,19 0,03 1,27

SDDSC208 669,1 669,65 0,55 0,35 0,02 0,41

SDDSC208 669,65 669,89 0,24 34,40 0,02 34,45

SDDSC208 679,07 679,24 0,17 0,65 0,02 0,70

SDDSC208 679,24 679,78 0,54 10,50 0,02 10,54

SDDSC208 684,62 684,96 0,34 7,27 0,03 7,34

SDDSC208 686,71 687 0,29 1,90 0,51 3,12

SDDSC208 687,81 688,19 0,38 0,20 0,05 0,31

SDDSC208 689,57 690,34 0,77 0,26 0,05 0,37

SDDSC208 690,34 690,69 0,35 0,41 0,05 0,52

SDDSC208 691,13 691,32 0,19 0,38 0,18 0,81

SDDSC208 691,32 691,61 0,29 0,50 0,18 0,93

SDDSC208 691,61 692,08 0,47 0,17 0,10 0,40

SDDSC208 692,08 692,4 0,32 1,82 0,01 1,84

SDDSC208 692,4 692,82 0,42 0,37 0,02 0,41

SDDSC208 693,22 693,4 0,18 0,43 0,07 0,60

SDDSC208 694,56 694,66 0,10 6,69 0,69 8,34

SDDSC208 703,7 703,85 0,15 1,51 0,28 2,18

SDDSC208 703,85 704,15 0,30 0,29 0,09 0,51

SDDSC208 709,85 710,47 0,62 0,92 0,00 0,93

SDDSC208 710,47 710,85 0,38 1,52 0,00 1,53

SDDSC208 712,83 713,82 0,99 0,11 0,00 0,12

SDDSC208 714,4 714,75 0,35 3,80 0,04 3,89

SDDSC208 759,68 760,8 1,12 0,06 0,02 0,10

SDDSC208 760,8 761,24 0,44 0,84 0,02 0,88

SDDSC208 776,76 777,02 0,26 4,48 0,01 4,50

SDDSC208 777,12 777,37 0,25 4,78 0,06 4,91

SDDSC208 777,37 777,77 0,40 6,77 0,22 7,30

SDDSC208 777,77 778,08 0,31 0,27 0,07 0,44

SDDSC208 778,24 778,71 0,47 0,29 0,02 0,34

SDDSC208 784,04 784,6 0,56 0,20 0,04 0,28

SDDSC208 784,6 784,92 0,32 1,40 0,02 1,44

SDDSC208 790,3 791,08 0,78 0,26 0,00 0,26

SDDSC208 791,08 792 0,92 0,06 0,02 0,12

SDDSC208 792 792,45 0,45 0,39 0,01 0,41

SDDSC208 793,6 794,41 0,81 0,40 0,01 0,42

SDDSC208 794,8 796,1 1,30 0,05 0,01 0,08

SDDSC208 796,1 797 0,90 0,22 0,01 0,24

SDDSC208 827,52 828,08 0,56 1,68 0,00 1,69

SDDSC208 831,2 832,5 1,30 14,00 0,01 14,03

SDDSC208 833,8 835,03 1,23 0,09 0,00 0,10

SDDSC208 835,44 836 0,56 1,35 0,00 1,36

JORC Tabelle 1

Abschnitt 1 Stichprobenverfahren und Daten

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Probenahmetechniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, Zufallsproben oder spezielle, für die untersuchten · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne für >90 % und Viertelkerne für Kontrollproben),

Mineralien geeignete Messgeräte nach Industriestandard, wie z. B. Bohrloch-Gammasonden oder tragbare Stichproben (Feldproben von Gestein und Felsblöcken vor Ort, einschließlich Doppelproben), Grabenproben

RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sollten nicht als Einschränkung der allgemeinen Bedeutung der Probenahme (Gesteinsbrocken, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich

verstanden Doppelproben).

werden. Die Standorte der Feldproben wurden mit Hilfe eines GPS-Geräts ermittelt, in der Regel mit einer

· Geben Sie an, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Repräsentativität der Proben und die Genauigkeit von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mit Hilfe eines

ordnungsgemäße Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme differentiellen GPS-Geräts auf <1 Meter genau

sicherzustellen. bestätigt.

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von Bedeutung sind. Die Standorte der Proben wurden ebenfalls durch Einzeichnen der Standorte auf den hochauflösenden

· In Fällen, in denen branchenübliche Arbeiten durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. B. Es Lidar-Karten

wurden Reverse-Circulation-Bohrungen durchgeführt, um 1 m lange Proben zu entnehmen, von denen 3 kg verifiziert.

pulverisiert wurden, um eine 30 g schwere Charge für die Feuerprobe herzustellen). In anderen Fällen sind · Die Bohrkerne werden zum Schneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, die

möglicherweise weitere Erläuterungen erforderlich, z. B. wenn grobes Gold vorliegt, das mit inhärenten von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore verwendet

Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungstypen (z. B. wird.

Unterwasser-Knollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen Die Proben werden an der Kernsäge in Beutel verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site Laboratory

rechtfertigen. transportiert.

Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationsspalter zerkleinert und

eine 1-kg-Probe wird zum Pulverisieren (LM5) und zur Analyse

abgetrennt.

· Für die Goldanalyse einer 30-g-Probe werden von erfahrenen Mitarbeitern (die mit hochsulfidhaltigen und

stibnitreichen Proben vertraut sind) standardmäßige Feuerprobenverfahren angewendet. Vor-Ort-Goldmethode

gemäß Feuerprobencode

PE01S.

· Die Sieb-Feuerprobe wird verwendet, um die Goldkorngrößenverteilung zu verstehen, wenn grobes Gold

erkennbar

ist.

· ICP-OES wird verwendet, um die mit Königswasser aufgeschlossene Pulpe auf weitere 12 Elemente zu

analysieren (Methode BM011), und Antimon über dem Messbereich wird mit Flammen-AAS (Methode B050)

gemessen.

· Die Bodenproben wurden vor Ort gesiebt und eine 80-mesh-Probe wurde in Säcke verpackt und zu den ALS

Global Laboratories in Brisbane transportiert, wo sie einer Super-Low-Level-Goldanalyse an 50-g-Proben

nach der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser und ICP-MS) unterzogen

wurde.

· Stichproben und Gesteinsproben werden in der Regel an On Site Laboratories zur Standard-Feuerprobe und

12-Element-ICP-OES wie oben beschrieben

geschickt.

Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammerbohrung, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei

Rotary-Air-Blast-Bohrung, Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Sonic-Bohrung usw.) und Details (z. B. die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten auf der Basis des Bohrkerns markiert

Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantschwänze, Frontprobenbohrer oder anderer wird.

Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern hat sich sowohl in den harten als auch in den weichen Gesteinen des

usw.). Projekts als am effektivsten

erwiesen.

Bohrprobenausbeute · Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und Splitterprobenausbeute und Bewertung der Ergebnisse. · Die Kernausbeute wurde durch die Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen bei sorgfältiger Kontrolle

· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Sicherstellung der Repräsentativität der Proben. des Wasserdrucks maximiert, um die Integrität des weichen Gesteins zu erhalten und einen un en Verlust von

· Besteht ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt und kann es aufgrund eines Feinanteilen aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die Ausbeute wird Meter für Meter im Kernlager mit

bevorzugten Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material zu einer Verzerrung der Proben gekommen einem Maßband anhand der markierten Bohrkerne und unter Abgleich mit den Kernblöcken des Bohrers

sein? ermittelt.

· Die Diagramme zum Gehalt im Vergleich zur Ausbeute und zum RQD (siehe unten) zeigen keine Trends in Bezug

auf den Verlust von Bohrkernen oder

Feinstoffen.

Protokollierung · Ob Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert protokolliert wurden, dass sie · Die geotechnische Protokollierung der Bohrkerne erfolgt auf Gestellen im Kernlager des Unternehmens.

eine angemessene Mineralressourcenschätzung, Bergbaustudien und metallurgische Studien Die an der Bohranlage markierten Kernorientierungen werden auf Konsistenz überprüft, und die Basis der

unterstützen. Kernorientierungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Orientierungen innerhalb von 10

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Costéan-, Kanal- Grad

usw.). übereinstimmen.

· Gesamtlänge und Prozentsatz der protokollierten relevanten Abschnitte. Die Kernrückgewinnung wird für jeden Meter gemessen.

RQD-Messungen (kumulative Menge an Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden meterweise durchgeführt.

· Jedes Tablett mit Bohrkernen wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem es vollständig für die

Probenahme und den Schnitt markiert

wurde.

· Die ½-Kernschnittlinie wird etwa 10 Grad über der Ausrichtungslinie platziert, damit die

Ausrichtungslinie für zukünftige Arbeiten im Kernfach erhalten

bleibt.

· Die geologische Protokollierung der Bohrkerne umfasst die folgenden Parameter:

Gesteinsarten, Lithologie

Veränderung

Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtungen, Brüchen unter Verwendung von

Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; oder, im Falle von nicht orientierten Teilen

des Kerns, werden die Alpha-Winkel

gemessen)

Aderung (Quarz, Karbonat, Stibnit)

Wichtige Mineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Stibnit)

· 100 % des Bohrkerns werden für alle oben beschriebenen Komponenten in die MX-Logging-Datenbank des

Unternehmens

eingegeben.

· Die Protokollierung ist vollständig quantitativ, obwohl die Beschreibung der Lithologie und Alteration

auf sichtbaren Beobachtungen durch ausgebildete Geologen

beruht.

· Jede Schale mit Bohrkernen wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die

Probenahme und den Zuschnitt markiert

wurde.

· Die Holzernte wird als quantitativ angemessen für die Verwendung in zukünftigen Studien angesehen.

Unterprobenverfahren · Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen · Bohrkerne werden in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtung des Bohrkerns bleibt

und wurde. erhalten.

Probenvorbereitung · Bei Nicht-Kernen: ob geriffelt, mit Rohrprobenentnahme, rotierend gespalten usw. und ob nass oder trocken · Bei der Entnahme von Proben-Duplikaten (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) wird ein Viertelkern

entnommen. verwendet.

· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungstechnik. · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem immer die gleiche Seite des Bohrkerns (sofern

· Qualitätskontrollverfahren, die für alle Teilprobenahmestufen angewendet werden, um die Repräsentativität orientiert) entnommen wird und durchgehend eine Schnittlinie auf dem Kern gezogen wird, wenn eine

der Proben zu Orientierung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker

maximieren. gezogen.

· Maßnahmen, die getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das vor Ort · Die Probengrößen werden für grobes Gold durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die Verwendung

entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse für Feldduplikate/Probenahme der von Viertel- und Halbkernspalten (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des

zweiten Nugget-Effekts.

Hälfte. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % ¼-Kern-Duplikate, zertifizierte

· Ob die Probengrößen für die Korngröße des zu beprobenden Materials angemessen sind. Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und

Instrumentenwiederholungen.

· Im Bodenprobenprogramm wurden alle 20 Proben Duplikate entnommen,und das Labor fügte regelmäßig

Goldstandards mit niedrigem Gehalt in den Probenfluss

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Angemessenheit der verwendeten Untersuchungs- und Laborverfahren und ob die Technik als · Die von On Site verwendete Feuerprobenmethode für Gold ist eine weltweit anerkannte Methode, und

Untersuchungsdaten teilweise oder vollständig angesehen Überprüfungen bei Überschreitung der Grenzwerte, einschließlich gravimetrischer Endkontrolle und

und wird. Siebfeuerprobe, sind Standard. Von Bedeutung für das On Site-Labor ist die Anwesenheit von

Labortests · Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, tragbaren RFA-Geräten usw. die bei der Bestimmung der Feuerprobenpersonal, das Erfahrung im Umgang mit hochsulfidhaltigen Proben (insbesondere solchen mit hohem

Analyse verwendeten Parameter, einschließlich Hersteller und Modell des Geräts, Messzeiten, angewandte Stibnitgehalt) hat - dies reduziert das Risiko ungenauer Berichte bei komplexen sulfidhaltigen Goldproben

Kalibrierungsfaktoren und deren Ableitung erheblich.

usw. · Wenn eine Sieb-Glühprobe verwendet wird, wird diese Probe anstelle der ursprünglichen Glühprobe gemeldet.

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Blindproben, Duplikate, externe · Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalysetechnik zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Der

Laborprüfungen) und ob akzeptable Genauigkeits- (d. h. Unvoreingenommenheit) und Präzisionsniveaus verwendete Aufschluss (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem

festgelegt Fall im Allgemeinen Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), aber andere in Silikaten enthaltene

wurden. Elemente, insbesondere Vanadium (V), können nur teilweise aufgelöst werden. Diese in Silikaten enthaltenen

Elemente sind für die Bestimmung der Menge an Gold, Antimon, Arsen oder Schwefel nicht von

Bedeutung.

· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass geeignete

Kernproben entnommen wurden (es werden keine pRFA-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank

aufgenommen).

· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsgrade ermittelt

¼ Duplikate - der halbe Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern (üblicherweise in

mineralisiertem Kern) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die mit

steigendem Goldgehalt über 40 g/t Au

abnimmt.

Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen eingefügt, um

sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschließen nicht durch Goldverschmutzungen auf den Oberflächen

des Brechers und der LM5-Schwenkmühle beeinträchtigt wird. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im

Allgemeinen unter der Nachweisgrenze und eine einzelne Probe bei 0,03 g/t

Au.

Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden während des gesamten Projekts verwendet, darunter

Leerproben, Proben mit niedrigem (<1 g/t Au), mittlerem (bis zu 5 g/t Au) und hohem Goldgehalt (> 5 g/t

Au). Die Ergebnisse werden beim Datenimport in die MX-Datenbank automatisch überprüft, um sicherzustellen,

dass sie innerhalb von 2 Standardabweichungen des erwarteten Werts

liegen.

Laboraufteilungen - On Site führt als Qualitätskontrolle Aufteilungen sowohl von grob zerkleinerten als

auch von pulverisierten Proben durch und meldet alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt werden

am häufigsten

wiederholt.

Labor-CRMs - On Site fügt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den Prozessablauf ein und meldet alle Daten.

Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelmessungen von Lösungen (sowohl Au aus der Feuerprobe als

auch andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und meldet

diese.

· Die Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen Probenahme- und

Messverfahren während der Probenahme (Genauigkeit) und der Laborphase (Genauigkeit und Präzision) der

Analyse

ermittelt.

· Die Duplikate der Bodenprobenunternehmen und die zertifizierten Referenzmaterialien des Labors liegen

alle innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der · Die Überprüfung signifikanter Abschnitte durch unabhängiges oder alternatives Unternehmenspersonal. · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstellen in Sunday Creek besucht und die im Kernlager in Kilmore

Probenahme und · Verwendung von Zwillingsbohrlöchern. aufbewahrten Bohrkerne

Analyse · Dokumentation der Primärdaten, Datenerfassungsverfahren, Datenüberprüfung, Protokolle zur inspiziert.

Datenspeicherung (physisch und · Die visuelle Inspektion der Bohrschneidungen stimmt sowohl mit den geologischen Beschreibungen in der

elektronisch). Datenbank als auch mit den erwarteten Untersuchungsdaten überein (z. B. stimmen Gold und Stibnit, die im

· Erörterung etwaiger Anpassungen der Untersuchungsdaten. Bohrkern sichtbar sind, mit den hohen Au- und Sb-Ergebnissen in den Untersuchungen

überein).

· Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-, Antimon- und

Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Abschnitte die erwarteten Daten geliefert

haben.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht einem hohen Standard. Die primären

Logging-Daten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die Untersuchungsdaten

werden nach ihrer Rückkehr aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laborsplits und -duplikate sowie

Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank

erfasst.

· Der Datenexport umfasst alle Primärdaten ab Bohrung SDDSC077B nach Rücksprache mit SRK Consulting. Zuvor

wurde der Goldgehalt aus Primär-, Feld- und Laborduplikaten

gemittelt.

· Anpassungen der Untersuchungsdaten werden von MX erfasst, es liegen jedoch keine vor (und sind auch nicht

erforderlich).

· Zwillingsbohrlöcher sind in dieser Phase des Projekts nicht verfügbar.

Standort der · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Kragen- und · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrkragen, Gräben und einigen Abbaustätten

Datenpunkte Bohrlochvermessungen), Gräben, Bergwerksanlagen und anderen Standorten, die für die · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Probenahmen und Bodenproben), überprüft anhand von Lidar-Daten.

Mineralressourcenschätzung verwendet · Das durchgehend verwendete Gittersystem ist das geozentrische Datum von Australien 1994; Kartengitterzone

werden. 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die angegebenen Azimute beziehen sich ebenfalls auf MGA55

· Spezifikation des verwendeten Gittersystems. (GDA94_Z55).

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. · Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der Lidar-Daten von unter 10 cm ausgezeichnet.

Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse. · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet - dies wird durch die

-verteilung · Ob der Datenabstand und die Datenverteilung ausreichend sind, um den Grad der geologischen und verbesserte Vorhersagbarkeit von hochgradigen Gold-Antimon-Durchschneidungen

geologischen Kontinuität festzustellen, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung der belegt.

Mineralressourcen und Erzreserven sowie für die Klassifizierungen angemessen · Derzeit sind der Datenabstand und die Datenverteilung für die Berichterstattung über

ist. Mineralressourcenschätzungen nicht ausreichend. Dies kann sich jedoch ändern, wenn das Wissen über die

· Ob eine Probenzusammensetzung angewendet wurde. Gehaltskontrollen durch zukünftige Bohrprogramme

zunimmt.

· Die Proben wurden in Tabelle 3 zu einem Wert von 1 g/t AuEq über eine Breite von 2,0 m für niedrigere

Gehalte und zu einem Wert von 5 g/t AuEq über eine Breite von 1,0 m für höhere Gehalte zusammengesetzt.

Alle einzelnen Untersuchungsergebnisse über 0,1 g/t AuEq wurden in Tabelle 4 ohne Zusammensetzung auf zwei

Dezimalstellen genau angegeben.

Ausrichtung der Daten · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverfälschte Probenahme möglicher Strukturen ermöglicht und · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 55-70 % der

in Bezug auf die inwieweit dies unter Berücksichtigung der Lagerstättentyp bekannt Probenmächtigkeit geschätzt.

geologische ist.

Struktur · Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrorientierung und der Ausrichtung der · Die Bohrungen sind in eine optimale Richtung ausgerichtet, wenn man die Kombination aus der Ausrichtung

wichtigsten mineralisierten Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies des Muttergesteins und der offensichtlichen Aderkontrolle auf den Gold- und Antimongehalt

bewertet und, falls wesentlich, angegeben berücksichtigt.

werden. Die Steilheit einiger Adern kann zu einer Zunahme der scheinbaren Mächtigkeit einiger Abschnitte führen,

jedoch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu

quantifizieren.

· Aus den bisher gesammelten Daten geht keine Verzerrung der Probenahme hervor (Bohrlöcher durchschneiden

mineralisierte Strukturen in einem moderaten

Winkel).

Sicherheit der Proben · Maßnahmen zur Gewährleistung der Proben-Sicherheit. · Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder von Mitarbeitern des Unternehmens zum Kernlager in

Kilmore gebracht. Die Proben werden von Mitarbeitern des Unternehmens im Kernlager in Kilmore markiert und

mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, in Beutel verpackt und dann auf gesicherte Paletten

geladen, die von Mitarbeitern des Unternehmens nach Bendigo transportiert werden, um sie dem Labor zu

übergeben. Es gibt in keiner Phase des Prozesses oder in den Daten Hinweise auf Probleme mit der

Proben-Sicherheit.

Audits oder · Die Ergebnisse aller Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten. · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Duplikate wird von Geologen und dem

Überprüfungen Datengeologen des Unternehmens durchgeführt. Herr Michael Hudson von SXG verfügt über die Orientierungs-,

Protokollierungs- und

Untersuchungsdaten.

Abschnitt 2 Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Mineralienkonzession · Art, Referenzname/-nummer, Standort und Eigentumsverhältnisse, einschließlich Vereinbarungen oder · Das Sunday Creek-Projekt, früher bekannt als Clonbinane-Projekt, fällt unter die Retention Licence RL

und Landbesitz wesentlicher Fragen mit Dritten, wie Joint Ventures, Partnerschaften, übergeordnete Lizenzgebühren, Rechte 6040 und ist umgeben von der Exploration Licence EL6163 und der Exploration Licence EL7232. Alle Lizenzen

Status der Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis- oder Nationalparks und werden zu 100 % von Clonbinane Goldfield Pty Ltd gehalten, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft

Umweltbedingungen. von Southern Cross Gold

· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Besitzverhältnisse sowie alle Ltd.

bekannten Hindernisse für die Erlangung einer Lizenz zur Nutzung des

Gebiets.

Exploration · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. · Das Sunday Creek-Projekt ist eine hochgradige orogene (oder epizonale) Lagerstätte vom Typ Fosterville.

durchgeführt Seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre wurde im Projektgebiet in kleinem Umfang Bergbau

von betrieben. Die historische Produktion erfolgte über mehrere kleine Schächte und alluviale Abbaustätten in

anderen Parteien den Clonbinane-Goldfeld-Konzessionen. Eine nennenswerte Produktion wurde im Gebiet Clonbinane erzielt, wo

die Gesamtproduktion mit 41.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von 33 g/t Gold angegeben wurde (Leggo und

Holdsworth,

2013).

· Die Arbeiten in und in der Nähe des Sunday Creek-Projektgebiets durch frühere Exploratoren konzentrierten

sich in der Regel auf die Suche nach großen, flachen Lagerstätten. Beadell Resources war das erste

Unternehmen, das tiefere Ziele bohrte, und Southern Cross hat seine Arbeiten im Sunday Creek-Projektgebiet

fortgesetzt.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenentnahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.

Gesteinsprobenahme im Christina-Minenschacht. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf

Diamantbohrlöcher rund um Christina, von denen zwei untersucht

wurden.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem Tonnengewicht.

Die Konzessionen wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet als vielversprechend, aber nicht

wirtschaftlich erwiesen

hatte.

Flusssedimentproben rund um die Gebiete Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse waren rund um Golden

Dyke besser. 45 Haldenproben rund um die alten Abbaustätten von Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation

zwischen Gold, Arsen und

Antimon.

Bodenproben über dem Golden Dyke zur Definition der Grenzen des Dikes und der Mineralisierung. Zwei

Costeans parallel zum Golden Dyke zur Ermittlung von Bodenanomalien. Costeans seitdem von SXG

saniert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel, eine Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen zu finden.

· ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ausrichtung auf flache, niedriggradige Goldvorkommen. Grabenaushub rund um das Golden Dyke-Vorkommen und

Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den Costes von CRA. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge

von 959 m in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke.

· ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd

Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 gewährt. Beadell bohrte erfolgreich 30

RC-Bohrlöcher, darunter zweite Diamant-Endbohrlöcher in den Zielgebieten Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Konzessionen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu einer

Konzession EL4987 zusammengefasst.

· Nagambie Resources Ltd kaufte Auminco Goldfields im Juli 2014. EL4987 lief Ende 2015 aus. Während dieser

Zeit beantragte Nagambie Resources eine Retentionslizenz (RL6040) für eine Fläche von drei

Quadratkilometern über dem Sunday Creek-Projekt. RL6040 wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd übernommen.

Mawson bohrte 30 Löcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

· Mineralisierung.

Informationen zu den · Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse relevant · Siehe Anhänge

Bohrlöchern sind, einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der

folgenden

· Informationen für alle wesentlichen Bohrlöcher:

o Ost- und Nordkoordinate des Bohrlochkragens

o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut des Bohrlochs

o Bohrlochlänge und Schnitttiefe

o Länge der Bohrung.

· Wenn der Ausschluss dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind und dieser

Ausschluss das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die zuständige Person klar erläutern,

warum dies der Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind Gewichtungsdurchschnittsverfahren, maximale · Siehe Weitere Informationen und Berechnung des Metalläquivalents im Haupttext der Pressemitteilung.

Datenaggregation und/oder minimale Gehaltsabschneidungen (z. B. Abschneiden von hohen Gehalten) und Cutoff-Gehalte in der

Regel wesentlich und sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hohen Gehalten und längere Abschnitte mit niedrigen

Gehalten umfassen, sollte das Verfahren zur Aggregation angegeben und einige typische Beispiele für solche

Aggregation iert dargestellt

werden.

· Die für die Angabe von Metalläquivalentwerten verwendeten Annahmen sollten klar angegeben werden.

Beziehung · Diese Beziehungen sind bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse von besonderer Bedeutung. · Siehe Angabe der tatsächlichen Breiten im Text der Pressemitteilung.

zwischen · Wenn die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt ist, sollte deren

Mineralisierung Beschaffenheit angegeben

Breiten und werden.

Abschnittslängen · Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen angegeben, sollte dies klar und deutlich

angegeben werden (z. B.

Bohrloch

· Länge, tatsächliche Breite unbekannt).

Diagramme · Für jede bedeutende Entdeckung, über die berichtet wird, sollten geeignete Karten und Schnitte (mit · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

Maßstäben) sowie Tabellen mit den Bohrlochabschnitten beigefügt werden. Diese sollten unter anderem eine

Draufsicht auf die Bohrlochkragenpositionen und geeignete Schnittansichten

enthalten.

Ausgewogene · Wenn eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht möglich ist, sollte eine · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Ankündigung tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse

Berichterstattung repräsentative Berichterstattung sowohl über niedrige als auch über hohe Gehalte und/oder Mächtigkeiten gelten als repräsentativ und sind nicht

erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung über die Explorationsergebnisse zu voreingenommen.

vermeiden. · Kernverluste, sofern sie wesentlich sind, werden in den tabellarischen Bohrschnittpunkten angegeben.

Weitere wesentliche · Andere Explorationsdaten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, sollten ebenfalls angegeben · Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 gemeldet. Damit wurde das allgemeine metallurgische

Explorationsdaten werden, darunter (aber nicht beschränkt auf): geologische Beobachtungen, Ergebnisse geophysikalischer Testverfahren für Proben aus den Sunday Creek-Lagerstätten festgelegt und die Grundlage für die Zuversicht

Untersuchungen, Ergebnisse geochemischer Untersuchungen, Großproben - Größe und Behandlungsmethode, geschaffen, dass die enthaltenen Gold- und Antimonvorkommen in drei separate Produkte wirtschaftlich

Ergebnisse metallurgischer Tests, Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und gesteinsbezogene gewonnen werden

Eigenschaften, potenziell schädliche oder kontaminierende können:

Substanzen. o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftergewinnung

o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Tests wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der Mineralvorkommen ausgeweitet und dienen der

Verfeinerung der metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der Antimonkonzentratproduktion zu

verbessern, die Goldgewinnung zu einem hochgradigen metallischen Produkt zu maximieren und die

Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimon-Flotationsphase bei gleichzeitiger

Aufrechterhaltung einer hohen

Gesamtgoldgewinnung.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate, um die metallurgische Reaktion des enthaltenen Goldes zu

bewerten.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde gezeigt, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe Antimon- und Goldausbeute

aufrechterhalten werden konnte, während Arsen und Eisensulfide in der ersten Flotationsstufe

zurückgewiesen wurden. Das produzierte Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) gilt als attraktiv für den

Schmelzmarkt.

· Die Rückgewinnung von Antimon zum Konzentrat variierte je nach Art des Einsatzmaterials und lag bei den

aus den antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93

%.

· Zusätzliches metallisches Gold wurde durch Schwerkraftabscheidung aus dem Flotationskonzentrat

zurückgewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden verbundenen Zufuhrgolds, dem

Verhältnis von Gold zu Antimon in der Zufuhr, dem zurückgewonnenen Gold zum metallischen Goldprodukt und

der Flotationsrate von Gold in der ersten Flotationsstufe

ab.

· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldgewinnung erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungstests in den Lagerstättenzonen

o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten

o Mehrstufige Reinigungsoptimierung zur Maximierung der Konzentratqualität

o Pilotanlagenbewertung größerer Proben

o Studien zur Auslegung der Prozessanlage mit angestrebtem Abschluss im ersten Quartal 2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests für seitliche Erweiterungen oder · Das Unternehmen hat angekündigt, bis 2025 bis zum ersten Quartal 2027 Bohrungen über eine Länge von

Tiefenerweiterungen oder groß angelegte 200.000 m durchzuführen.

Step-out-Bohrungen).

· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich hervorheben, einschließlich der wichtigsten · Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne hervorheben.

geologischen Interpretationen und zukünftigen Bohrgebiete, sofern diese Informationen nicht wirtschaftlich

sensibel

sind.

