Trading-Impuls

Luxusbranche: Dieser Titel tastet sich zurück in den Aufwärtstrend

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Gut 30 Prozent Kurspotenzial lässt sich in der charttechnischen Analyse bei einer großen Luxusaktie herleiten. Welche Niveaus nun wichtig werden und wo die mittelfristigen Kursziele liegen.

Artikel teilen:
Quelle: ehrlif/Shutterstock.com

Nach Monaten im Abwärtstrend formiert sich bei einer Aktie aus dem französischen Leitindex CAC 40 ein mögliches Umkehrmuster. Der Markt testet eine Zone, an der bereits mehrfach starke Bewegungen starteten. Trader beobachten nun vor allem das Verhalten am nächsten charttechnischen Widerstand.

Weiterlesen mit onvista Plus

onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt

Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Trading- und Investmentideen von Experten
  • onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
  • Jederzeit online kündbar
  • Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Einloggen

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 18.02.2026
Dax legt deutlich zu - Euphorie um Bayer verflogenheute, 10:04 Uhr · onvista
Dax Logo
Dax Chartanalyse 18.02.2026
Dax steigt über wichtige Widerstandszoneheute, 11:30 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Tagesrückblick 17.02.2026
Leitindex dreht ins Plus – Bayer nach Vergleich bester Wertgestern, 17:58 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 18.02.2026
Dax klettert zurück über 25.000 Punkteheute, 08:18 Uhr · onvista
Dax klettert zurück über 25.000 Punkte
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse
Bankaktien bieten Potenzial - vor allem in einer Regiongestern, 14:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News