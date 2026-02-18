Merz offen für Social-Media-Verbot für Kinder

Berlin, 18. ⁠Feb (Reuters) - Kurz vor dem CDU-Parteitag hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz offen für ein Verbot von Social-Media-Plattformen für Kinder ausgesprochen.

"Ich bin bei gesetzlichen Verboten für so etwas immer sehr, sehr, sehr zurückhaltend", sagte der CDU-Vorsitzende am Mittwoch dem Podcast "Machtwechsel". Er sehe aber, welche Folgen eine übermäßige Nutzung von ‌Handys und Smartphones durch Kinder habe, jetzt kämen "Fake News, KI gefälschte Bilder und Nachrichten, TikTok, vieles hinzu". Deswegen habe er viel Sympathie für den Antrag auf dem am ⁠Freitag beginnenden ⁠CDU-Parteitag für eine Regulierung. Das gelte "auch für den Vorschlag, der aus der SPD kommt", fügte der Kanzler mit Blick auf den SPD-Plan hinzu, den Social-Media-Zugang für unter 14-Jährige ganz zu verbieten. "Ich denke, wir werden uns diesem Thema nähern."

Nach dem Vorbild Australiens arbeiten in Europa etwa Frankreich, Großbritannien, Spanien, Slowenien und Griechenland an ähnlichen Verboten. Die britische Regierung ‌will bis Juni Vorschläge vorlegen. Die Bundesregierung hat betont, ‌sie wolle die Arbeit einer Kommission zum Jugendschutz im Familienministerium abwarten, die Vorschläge im Sommer vorlegen will. Das Thema gilt auch deshalb als hochpolitisch, weil die US-Regierung strikt gegen Auflagen für ⁠die US-Tech-Konzerne ist.

Vor Merz hatten führende SPD-Politiker aus Partei, Ländern und Bundestagsfraktion in einem Papier ‌ein Verbot für Kinder unter 14 Jahren und ⁠darüber hinaus ein abgestuftes Verfahren für verschiedene Altersstufen vorgeschlagen. "Wir kommen an klaren Regeln und Einschränkungen, wie sie der SPD-Vorschlag unterbreitet, nicht mehr vorbei", sagte SPD-Co-Chef Lars Klingbeil dem "Spiegel". Der Kanzler selbst betonte nun im Podcast, dass man nun die ‌verschiedenen Varianten eines Eingriffs klären müsse. "Wir reden ⁠ja über verschiedene Möglichkeiten, wie man es ⁠etwas restriktiver handhaben kann, ob es Altersgrenze, ob es Verbot oder ob es Verifikation ist mit entsprechenden Apps, mit Genehmigung der Eltern."

Kulturstaatsminister Weimer sprach sich bei Welt-TV dafür aus, dass man nicht so sehr darüber nachdenken sollte, ob man Kindern den Zugang zu Social Media verbiete, "sondern den Social Media den Zugang zu unseren Kindern". Man müsse den Plattformen vorschreiben, das Alter der Nutzer zu verifizieren und dies dann auch kontrollieren. Eine Regulierung sei auf vielen unterschiedlichen Ebenen nötig, sagte er zu den Zuständigkeiten ⁠von Bund, Ländern und der EU.

