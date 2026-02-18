Nach +80% Rally: Hat die Bayer Aktie jetzt noch Potenzial? News & Chartcheck









Nach einer spektakulären Kursrally von rund 80 Prozent rückt Bayer wieder ins Zentrum der Anlegerdebatte. Kaum ein deutsches Industrieunternehmen vereint so viel Geschichte, Substanz und strategische Brisanz: vom Farbstoffpionier des 19. Jahrhunderts über den globalen Pharmaerfolg mit Aspirin bis hin zum heutigen Life-Science-Konzern im Umbau. Doch die Vergangenheit ist nur die halbe Story. Die Monsanto-Übernahme, milliardenschwere Rechtsrisiken und operative Schwächen hatten den einstigen DAX-Fels ins Wanken gebracht – jetzt stellt sich die Frage, ob die jüngste Erholung eine Trendwende oder nur eine Gegenbewegung im langfristigen Umbau ist.





Denn Bayer steht strategisch an einem Scheideweg: Hoffnungsträger in der Pharmapipeline, technologische Stärke im Agrargeschäft und immer lautere Diskussionen über eine mögliche Aufspaltung treffen auf Schuldenlast, Rechtsunsicherheit und hohen Transformationsdruck. Der Kapitalmarkt schwankt zwischen Comeback-Fantasie und Skepsis. Genau diese Spannung macht die Aktie nach der Rally besonders interessant. Wir schauen auf die neuesten Unternehmensmeldungen, bewerten die Perspektiven – und prüfen im Chart, ob noch weiteres Potenzial in der Bewegung steckt oder Vorsicht angebracht ist.









