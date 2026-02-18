Nach Boykott-Aufruf aus China - Erstmals seit vier Jahren weniger Japan-Touristen

Tokio, 18. ⁠Feb (Reuters) - Die Zahl der Japan-Touristen ist nach chinesischen Boykott-Aufrufen erstmals seit vier Jahren gesunken. Insgesamt kamen im Januar 3,6 Millionen ausländische Besucher und damit 4,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie der Tourismusverband JNTO am ‌Mittwoch in Tokio mitteilte. Ein Grund dafür: Die Zahl der Einreisen aus China brach um 61 Prozent auf 385.300 ein. Zudem habe ⁠sich die ⁠Ferienzeit um das chinesische Neujahrsfest verschoben, was die Ankunftszahlen ebenfalls belastet habe, hieß es weiter.

Hintergrund der Entwicklung sind die zunehmenden Spannungen zwischen den beiden größten asiatischen Volkswirtschaften. Die Regierung in Peking rät ihren Bürgern seit vergangenem November von Reisen nach Japan ab. Zuvor hatte ‌die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi erklärt, ein chinesischer ‌Angriff auf Taiwan könne für Japan eine "existenzbedrohende Situation" darstellen und eine militärische Reaktion Tokios auslösen. China betrachtet die demokratische Insel als Teil des Staatsgebietes.

"Sollte ⁠diese Situation andauern, könnten die Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft erheblich sein", ‌sagte der Ökonom Masato Koike vom ⁠Sompo Institute Plus. Chinesische Besucher standen 2025 für mehr als ein Fünftel der Ausgaben ausländischer Touristen.

Der Rückgang zu Jahresbeginn wurde jedoch zum Teil durch einen Anstieg der Besucher aus anderen ‌Ländern ausgeglichen. Südkorea war im ⁠Januar mit einem Zuwachs von 22 ⁠Prozent auf 1,18 Millionen Besucher das wichtigste Herkunftsland. Dies ist ein Rekord für einen einzelnen Monat. Auch aus Taiwan und den USA reisten deutlich mehr Besucher nach Japan ein.

Der Ausfall chinesischer Touristen sei zwar spürbar, sagte Shoji Imai, der in Tokio einen Kimono-Verleih betreibt. "Wir haben aber weiterhin Kunden aus Ländern wie Thailand und Singapur, sodass sich der Gesamtumsatz nicht wesentlich verändert hat", fügte er hinzu.

