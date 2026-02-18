Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin
Equity Research GmbH

18.02.2026 / 14:07 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media
International N.V.

     Company Name:            ad pepper media International N.V.
     ISIN:                    NL0000238145

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    18.02.2026
     Target price:            5,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media
International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten
von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel
von EUR 5,00.

Zusammenfassung:
Dank eines Veräußerungsgewinns von EUR2,3 Mio. aus dem Verkauf von ad agents
erzielte ad pepper media (APM) im Geschäftsjahr 2025 ein Rekord-EBITDA von
EUR7,2 Mio. (2024: EUR2,0 Mio., +258 % J/J). Allein im vierten Quartal erreichte
APM - selbst bereinigt um den Veräußerungsgewinn - ein Rekord-EBITDA von
EUR2,7 Mio., was einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr entspricht, auf
das akquisitionsgetriebene Wachstum (solute einschließlich Checkout Charlie)
zurückzuführen ist und 9% über unserer Q4-Prognose lag. Nach dem starken Q4-
und Gesamtjahres-EBITDA sehen wir die wichtigsten Wachstumstreiber
(Konsolidierung, weitere Akquisitionen, Internationalisierung, Synergien,
Technologie) weiterhin intakt und glauben, dass das Geschäft von APM von
einer verbesserten Konjunkturdynamik profitieren wird. Mit liquiden Mitteln
in Höhe von EUR27,3 Mio. (2024: EUR24,2 Mio.) und kaum Verschuldung hat APM ihre
starke Bilanz sogar noch verbessert und verfügt über reichlich Liquidität
für weitere Akquisitionen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein
unverändertes Kursziel von EUR5. APM bleibt ein attraktiv bewertetes
Wachstumsunternehmen (2026E EV/EBITDA: 7x). Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 70%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5e5606667882e534a5c42646fd7b9a3d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=3dda7462-0cca-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2278166 18.02.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ad pepper media Intl

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse
Bankaktien bieten Potenzial - vor allem in einer Regiongestern, 14:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News