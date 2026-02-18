Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: technotrans SE - von Montega AG

18.02.2026 / 13:22 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu technotrans SE

     Unternehmen:               technotrans SE
     ISIN:                      DE000A0XYGA7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.02.2026
     Kursziel:                  38,00 (zuvor: 40,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Braach

technotrans hat am Montag die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025
veröffentlicht, aus denen wie erwartet eine signifikante Margensteigerung
hervorging. Der Umsatz lag jedoch insbesondere im Schlussquartal unterhalb
unserer Erwartung und auch leicht unter der Guidance.

[Tabelle]

Q4-Umsatz rückläufig: Die auf vorläufiger Basis gemeldeten FY25-Zahlen
unterstreichen die operative Verbesserung bei technotrans, auch wenn das
Umsatzniveau im Schlussquartal mit 60,5 Mio. EUR hinter unserer Prognose
(MONe: 67,0 Mio. EUR) zurückblieb. Der Konzernumsatz stieg im Gesamtjahr um
2,5% auf 244,0 Mio. EUR und lag damit marginal unterhalb der
Guidance-Bandbreite (245-265 Mio. EUR). Ursächlich war insbesondere eine
spürbare Kundenzurückhaltung zum Jahresende, die vor allem im Segment
Plastics zu zeitlichen Verschiebungen führte. Auch im Bereich Laser setzte
sich der bereits kommunizierte strategische Rückgang fort, da sich das
Unternehmen konsequent auf margenstärkere Fokusprodukte (bspw.
Kühlungslösungen für EUV-Laser) konzentriert. Demgegenüber zeigte das für
die Equity Story wichtige Segment Energy Management laut Unternehmensangaben
weiterhin solides Momentum, wenngleich der von uns erwartete größere
Wachstumssprung bislang noch ausblieb.

Effizienzprogramm in deutlicher Margensteigerung sichtbar: Ergebnisseitig
bestätigt sich hingegen klar der Erfolg des Effizienzprogramms tt-Sprint.
Die EBIT-Marge verbesserte sich deutlich auf 7,1% (+1,9PP yoy) und erreichte
damit das untere Ende der Prognosespanne (7,0-9,0%). Besonders positiv
werten wir die Entwicklung des ROCE, der nach Unternehmensangaben um 5
Prozentpunkte auf 16,8% anstieg und damit sowohl den Vorjahreswert (11,8%)
als auch die Guidance (13,0-16,0%) übertraf. Mit der am Montag
bekanntgegebenen Verlängerung des Vertrags von CEO Finger bis Ende 2030
sorgt technotrans zudem für Kontinuität in den nächsten Jahren.

Prognosen für 2026 angepasst: Aufgrund des schwachen Schlussquartals und der
damit verbundenen geringeren Visibilität passen wir unsere Prognosen für
2026 moderat nach unten an. Wir erwarten nun ein Umsatzwachstum im mittleren
bis hohen einstelligen Prozentbereich (zuvor: +10,1%), wobei die EBIT-Marge
aufgrund des fehlenden Umsatzes ebenfalls leicht unter unseren bisherigen
Annahmen liegen dürfte. Die offizielle Guidance für 2026 wird das
Unternehmen mit Veröffentlichung der finalen FY-Zahlen am 24. März vorlegen.

Fazit: technotrans hat das von geopolitischen und konjunkturellen
Unsicherheiten geprägte Jahr 2025 mit einer signifikanten
Ergebnisverbesserung abgeschlossen, wenngleich der kurzfristige
Wachstumspfad durch die jüngste Dynamik etwas flacher verläuft als bislang
von uns erwartet. Aufgrund der angepassten Prognosen senken wir unser
Kursziel auf 38,00 EUR (zuvor: 40,00 EUR), empfehlen die Aktie jedoch
weiterhin zum Kauf.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d62a4d3f81ccfc68ef3bcdcc42b964ab

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2278134 18.02.2026 CET/CEST

