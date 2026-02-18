Pressestimme: 'Die Glocke' zu Debatte über Atomwaffen
dpa-AFX · Uhr
OELDE (dpa-AFX) - Die Zeitung "Die Glocke" zur Debatte über Atomwaffen:
"Schon bei der konventionellen Rüstung funktioniert die Zusammenarbeit der EU-Staaten kaum. Nationale Interessen bremsen immer wieder gemeinsame Beschaffungs- und Entwicklungsprojekte aus. Ein Beispiel dafür ist das FCAS-Luftkampfsystem von Deutschland, Frankreich und Spanien - derzeit liegt das Projekt wegen Streitigkeiten auf Eis. Dabei ist angesichts der Bedrohung durch Russland schnelles Handeln nötig. (.) Statt nicht zielführende Debatten über einen gemeinsamen Atom-Schutzschirm zu führen, sollten sich die Europäer darauf konzentrieren, ihre gemeinsame konventionelle Rüstung endlich effizienter zu gestalten."/yyzz/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista