Pressestimme: 'Die Glocke' zu Debatte über Atomwaffen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

OELDE (dpa-AFX) - Die Zeitung "Die Glocke" zur Debatte über Atomwaffen:

"Schon bei der konventionellen Rüstung funktioniert die Zusammenarbeit der EU-Staaten kaum. Nationale Interessen bremsen immer wieder gemeinsame Beschaffungs- und Entwicklungsprojekte aus. Ein Beispiel dafür ist das FCAS-Luftkampfsystem von Deutschland, Frankreich und Spanien - derzeit liegt das Projekt wegen Streitigkeiten auf Eis. Dabei ist angesichts der Bedrohung durch Russland schnelles Handeln nötig. (.) Statt nicht zielführende Debatten über einen gemeinsamen Atom-Schutzschirm zu führen, sollten sich die Europäer darauf konzentrieren, ihre gemeinsame konventionelle Rüstung endlich effizienter zu gestalten."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse
Bankaktien bieten Potenzial - vor allem in einer Regiongestern, 14:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News