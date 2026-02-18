Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutscher Wirtschaftslage

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur deutschen Wirtschaftslage:

"Fabriken, in denen Autos, Maschinen, Kleidung und andere nützliche und faszinierende Dinge entstehen, gelten als Kern des deutschen Wirtschaftsmodells. Noch, muss man allerdings sagen, denn was einst als Made in Germany Kunden auf der ganzen Welt begeisterte, entsteht mittlerweile auch an vielen anderen Orten. (.) Asiens Aufsteiger beherrschen nicht nur moderne Elektronik, sondern auch klassische Industriekunst mit Stahl und Schrauben. Sie lassen den einstigen Champion Deutschland alt aussehen. So darf es nicht bleiben. Unsere Wirtschaft braucht nicht weniger, sondern andere Arbeitsplätze, um den Wandel zu bewältigen. Auf die Schnelle wird uns kein Aufschwung aus der Krise helfen. Deshalb sollte jedes Unternehmen und jeder Arbeitnehmer mit dem Wandel bei sich selbst beginnen."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse
Bankaktien bieten Potenzial - vor allem in einer Regiongestern, 14:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News