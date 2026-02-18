Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Gasversorgungssicherheit in Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Gasversorgungssicherheit in Deutschland:

"Eine strategische Gasreserve, die nur dann zum Einsatz kommt, wenn ein gesetzlich definierter Versorgungsengpass eintritt, erscheint daher sinnvoll. Sie hätte zudem einen Vorteil: Weil sie einen Teil der Speicherkapazitäten binden würde, würden die verbliebenen Speicher aufgewertet. Ihre Auslastung würde steigen. Damit könnte eine staatliche Reserve dem Trend entgegenwirken, dass Speicherbetreiber bei der Bundesnetzagentur die Stilllegung ihrer Anlagen beantragen. Dieser Prozess beeinträchtigt unwiederbringlich die Versorgungssicherheit. Deutschland wird in Europa um seine enormen Gasspeicherkapazitäten beneidet. Dass sie still und leise schwinden, weil die Betreiber das Interesse verlieren, kann politisch nicht ernsthaft gewollt sein."/yyzz/DP/men

