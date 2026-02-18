Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Konjunktur

"Die Wirtschaft klagt über geopolitische Unsicherheiten, hohe Standortkosten und eine schwache Inlandsfrage. Das ist nachvollziehbar. Die Reaktion ist allerdings fatal: Investiert wird vor allem in den Ersatz von Maschinen und Rationalisierung, Innovationen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Aber Unternehmen, die nicht in die Zukunft investieren, haben sich bereits selbst aufgegeben. Denn wer nicht in Innovationen investiert, sondern sein Heil vor allem im Jobabbau sucht, hat auf lange Sicht gesehen keine Chancen, im internationalen Wettbewerb zu bestehen."/yyzz/DP/men

