Rheinmetall bekommt grünes Licht für Werk in Italien

Düsseldorf, ⁠18. Feb (Reuters) - Rheinmetall hat von der italienischen Regierung grünes Licht für die Produktion in einem ‌Werk auf der Insel Sardinien bekommen. Der Konzern begrüße die Entscheidung ⁠der ⁠Regierung in Rom, teilte der Konzern mit. Zuvor hatte die "Financial Times" über die Genehmigung berichtet, nach der das Werk ‌im Einklang mit Umweltrichtlinien ‌steht. Rheinmetall hatte rund 50 Millionen Euro in den Standort ⁠Domusnovas im Süden Sardiniens investiert, wo ‌der Konzern unter ⁠anderem Sprengstoffe in Großserien für Nato-Staaten sowie Lenkwaffen herstellen will. Die Produktion solle bald ‌anlaufen, ⁠hieß es weiter.

Rheinmetall ist ⁠stark in Italien engagiert. Zusammen mit dem italienischen Konzern Leonardo bauen die Rheinländer etwa Panzer.

